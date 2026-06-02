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Bullrich se diferencia de Milei y objeta el retiro del pliego de Michelli

La titular del bloque libertario en el Senado expresó su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli.

2 de junio 2026 · 07:46hs
Bullrich se diferencia de Milei y objeta el retiro del pliego de Michelli

La senadora nacional Patricia Bullrich anunció este lunes que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” respecto del retiro del pliego de María Verónica Michelli, cuya designación como jueza federal había sido impulsada por el propio Poder Ejecutivo, pero luego frenada en medio de cuestionamientos políticos.

“Ayer hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, señaló Bullrich a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que buscó dejar en claro su postura sin romper con el oficialismo.

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En su publicación, la legisladora reconoció la potestad constitucional del presidente Javier Milei para proponer y retirar candidatos al Poder Judicial, pero defendió la necesidad de expresar sus convicciones. “Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, afirmó.

El conflicto

La definición de Bullrich se inscribe en un episodio que generó ruido en el oficialismo. Días atrás, el Gobierno envió al Senado una nota para retirar el pliego de Michelli, quien aspiraba a integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata. La candidata ya contaba con dictamen de la Comisión de Acuerdos, tras haber reunido nueve firmas que la dejaban en condiciones de ser votada en el recinto.

Jueza Alconada
Retiraron la postulación de María Verónica Michelli, cuñada de Hugo Alconada Mon para un tribunal federal.

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LEER MÁS: El Gobierno vetó el pliego de una candidata a jueza por su parentesco con un periodista que investigó el caso $LIBRA

El motivo del retiro fue su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, cuñado de la postulante, quien había publicado investigaciones sobre el caso $LIBRA y sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otros temas sensibles para la administración libertaria, recordó el sitio Parlamentario.

El expediente había quedado envuelto en una polémica adicional cuando el presidente de la Comisión de Acuerdos, el senador oficialista Juan Carlos Pagotto, se negó a presentar el dictamen pese a contar con las firmas requeridas, en una decisión cuestionada por apartarse de las prácticas habituales del Senado.

La solicitud formal de retiro del pliego fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en una jugada que respondió a una orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según trascendió en ámbitos parlamentarios. La decisión, además, contrastó con el destrabe simultáneo de otros pliegos judiciales que habían sido objetados previamente.

Bullrich marcó su postura

En ese contexto, Bullrich buscó marcar un matiz sin romper la cohesión del oficialismo. “Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el presidente Javier Milei”, sostuvo, al tiempo que relativizó el impacto de la diferencia. “En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, aseguró.

La senadora también reivindicó el debate interno dentro del espacio libertario. “El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”, afirmó.

El mensaje concluyó con una reafirmación política: “Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida”.

La postura de Bullrich introduce así una señal de autonomía dentro del bloque oficialista en la Cámara alta, en un tema sensible que cruza la agenda judicial con la relación del Gobierno con el periodismo y que deja abierta la discusión sobre los criterios aplicados en la selección de magistrados.

Bullrich Milei
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