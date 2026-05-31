Maquinita Martínez calienta motores para volver a la acción

El viernes 5 de junio volverá a montarse un ring en el corazón del estadio Abel Ruiz del Club San Agustín, donde se desarrollará una nueva velada profesional de boxeo en Paraná, que lo tendrá como protagonista principal de la noche al pugilista local Marcos Maquinita Martínez .

Enfrente estará un viejo conocido, el cordobés Sergio Blanco, con quien ya se midió en dos oportunidades y en ambas terminó imponiéndose por puntos. El duelo está programado a cuatro asaltos, en la división Ligero.

UNO visitó a Martínez en su gimnasio, donde está ultimando su preparación para el compromiso en la capital entrerriana.

“Ya está todo encaminado para volver a pelear. Los organizadores están trabajando para que el 5 de julio se viva una verdadera fiesta en el Club San Agustín, mientras que yo estoy listo para dar un buen espectáculo. Además el día del pesaje será en el casino del Neo Mayorazgo, un lugar muy lindo que es poco habitual para que se haga un pesaje de boxeo. Ahora queda esperar a que llegue, primero, el día del pesaje y después de superar ese primer escollo, subirme al ring”, fue el inicio de la charla.

maquinita espejo Maquinita Martínez está en la última etapa de su preparación previa al combate. Víctor Ludi/UNO

El 11 de mayo de 2012 Maquinita y Blanco se enfrentaron en el Super Domo Orfeo de Córdoba, donde el paranaense se impuso por decisión unánime tras cuatro rounds. Poco más de dos año después, volvieron a verse las caras, esta vez en la capital entrerriana. Fue el 6 de junio de 2014, en el estadio Humberto Pietranera del Club Atlético Olimpia, donde Marcos volvió a ganar en las tarjetas, esta vez tras ocho asaltos.

Cuando se le consultó qué recuerda de su adversario, comentó que “lo que me acuerdo de él es que es un boxeador muy aguerrido, con mucha experiencia. Actualmente lleva como 80 peleas (NdeR: tiene 77 combates como profesional). Creo que su experiencia y mañas pueden ser lo que más me puede llegar a complicar en el combate, pero estoy mentalizado en hacer bien mi trabajo. Me entrené fuerte y vengo de realizar una buena pelea en Italia contra Michael Magnesi –perdió por puntos–, que está primero en el ránking mundial, lo cual significó un envión anímico importante”.

Los objetivos de Maquinita Martínez

Martínez reconoció que no mira más allá de su próxima pelea y que no tiene una meta fija para esta temporada.

“Con mi mánager, Martín Nahuel de La Plata, analizamos las distintas posibilidades que se presentan –contó–. Cuando en febrero me surgió la pelea en Italia la acepté porque era una muy buena oportunidad y me sentía listo para dejar una buena imagen, a pesar de que no me alcanzó para llevarme la victoria. Y ahora tendré la pelea contra Sergio Blanco, que será otro obstáculo que tendré que superar para que vengan grandes oportunidades. Voy pelea tras pelea, sin mirar más allá de mi próximo compromiso”.

Además, el peleador aseguró que no lo desvela verse o no en el ránking de la Federación Argentina de Box (FAB), ya que no lo considera un impedimento para poder tener desafíos importantes.

Maquinita boya El duelo entre el paranaense y el cordobés será a cuatro asaltos en peso Ligero. Víctor Ludi/UNO

“No me vuelve loco verme o no verme en el ránking –sostuvo–, porque me siguen ofreciendo peleas importantes. De hecho, me ofrecieron pelear contra Neri Romero por el título Latino, pero yo estaba comprometido con Fabricio Pistrilli. El ránking es un simple número, a pesar de que siempre es lindo figurar entre los mejores del país, porque te abre más puertas, pero no es algo que me vuelva loco”.

Preparación en su gimnasio

En los últimos tiempos Maquinita ha dejado de ir diariamente al gimnasio de su padre y entrenador, Justo Nocaut Martínez, ya que se ha abocado a prepararse mayormente por su cuenta en el gimnasio que montó en su hogar.

Consultadas las razones de esta decisión, mencionó que “me entreno solo porque, con los años, he adquirido mucha experiencia y me he nutrido lo suficiente con preparadores físicos que me han ayudado a aprender a equilibrar mis entrenamientos para estar fuerte y rápido. Gracias a esos conocimientos puedo desarrollar mi preparación física y, en lo que tiene que ver con la parte técnica del boxeo trabajo en mi gimnasio y si necesito pulir algunas cosas con las manoplas o el sparring, voy al gimnasio de mi papá”.

“Al principio me costó entrenarme solo, porque sentía que no lo hacía bien ya que estaba acostumbrado a recibir las indicaciones del técnico constantemente –continuó con su explicación–. Eso me generaba dudas, pero después el desarrollo de las peleas me daban la pauta de que estaba bien. No me cansaba y tuve buenas presentaciones, así que me convencí de que estaba haciendo bien las cosas. Fue una decisión que tomé no por estar peleado con mi papá o con otro entrenador, sino que sentía la necesidad de entrenarme solo en lo que me queda de carrera, más ahora que tengo mi gimnasio”.

Además, Maquinita definió a su nuevo lugar de entrenamiento como “un gimnasio chiquito y humilde, pero que tiene los elementos necesarios para poder trabajar. Hay seis bolsas, gomas para trabajar los ángulos. Está el ring armado y hay un vaivén, un punching ball. No hay lujos pero sí muchas ganas de hacer las cosas bien”.

Para concluir la charla, Marcos Martínez contó que le gustaría seguir ligado al deporte de los puños una vez que finalice su carrera profesional: “Estoy enseñándole a algunos chicos lo que es este deporte. Los preparo lunes, miércoles y viernes, por ahora sólo de manera recreativa. Estaba haciendo el curso de técnico con la Federación Entrerriana de Box”.

“Me veo como técnico, pero no todavía. Hoy por hoy no me gusta el ambiente. Me pesa mucho el qué dirán o tener roces con otras personas. Pero quiero seguir vinculado con el deporte, así sea sólo enseñando entrenamiento recreativo. A los chicos que vienen a entrenarse, por más que no terminen peleando, les enseño lo que es el arte del boxeo” , cerró.

Las entradas para el festival en el Club San Agustín

Los boletos del festival ya están a la venta y pueden adquirirse de manera anticipada en el gimnasio Team Pistrilli (Corrientes 227) a un valor de 10.000 pesos; mientras que en puerta costarán 12.000. Además del duelo entre Marcos Martínez y Sergio Blanco, habrá un respaldo de 10 peleas amateurs.

La cartelera será la siguiente:

Peleas amateurs

Andrés Diez (gimnasio Moto Box) vs Jonathan Gómez (Boxing Paraná), categoría Hasta 69 kilos.

José Tornacue (gimnasio Miguel Palacios) vs Thiago Valdez (Toa Fight), Hasta 60 kilos.

Agustín Altamirano (Moto Box) vs Luján Goghiat (Team Peligro), Hasta 75 kilos.

Ignacio Gastaldo (Team Pistrilli) vs Leonardo Fraseu (Club Universitario), Hasta 69 kilos Juvenil.

Sofía Silva (Moto Box) vs Virginia Lugo (Santa Fe), Hasta 60 kilos.

Marcos Jaime (Club Peñarol) vs Bautista Albornoz (Payabox), Hasta 63 kilos Cadete.

Elías Jaime (Club Peñarol) vs Thiago Díaz (Motobox), Hasta 64 kilos.

Iván Frutos (Boxing Paraná) vs Leonardo Martínez (Santa Fe), Hasta 75 kilos.

Agustín Ramírez (Team Pistrilli) vs Dylan Zapata (Moto Box), Hasta 64 kilos.

Luis Suárez (Team Pistrilli) vs Gerónimo Wild (Toa Fight), Hasta 75 kilos.

Pelea profesional

Marcos Maquinita Martínez (Paraná) vs Sergio Blanco (Cosquín), a cuatro round a categoría Ligero