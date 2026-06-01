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Estudiantes universitarios accederán a descuentos en Cotapa

El programa de beneficios UniPase afianza su nivel de adhesión entre comercios de Paraná y estudiantes del nivel superior que ya cuentan con su credencial para acceder a promociones y descuentos

1 de junio 2026 · 14:47hs
Estudiantes universitarios accederán a descuentos en Cotapa

La Municipalidad continúa incorporando nuevas firmas comerciales a la tarjeta de beneficios: el miércoles 27 se sumó a la iniciativa la histórica cooperativa láctea Cotapa, una empresa que ofrecerá descuentos en sus cuatro locales de la capital provincial. Con dicha incorporación ya son 94 los comercios locales que forman parte de Unipase.

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó que “la incorporación de Cotapa tiene un valor simbólico especial, por su tradición y porque no hay paranaense que no haya probado un producto de Cotapa. La idea de Unipase es hacer más sencilla la vida del estudiante en Paraná, con la reducción de costos de vida y en este caso con descuentos en productos”.

Cotapa estudiantes
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Sumar a Cotapa

A su tiempo, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, defendió la implementación de una política pública que promueve el lema de Estado facilitador impulsado por la gestión de la intendenta Rosario Romero. “Unipase surge como propuesta de la Mesa Universitaria de Marca Paraná, espacio de confluencia público-privado donde existen iniciativas que apuntan al desarrollo en aras de distintos objetivos que se han planteado en común como Paraná Ciudad Inteligente, Sostenible, Productiva y Turística”.

El referente de Cotapa, Carlos Strada, valoró el programa: “Nos pareció muy buena la idea de sumar a Cotapa a la tarjeta UniPase. Desde el 1 de junio se ofrecerán descuentos de un 10% todos los lunes a los estudiantes universitarios en nuestros cuatro locales de venta directa. Es una manera de ayudar a quienes representan el futuro”, aseguró.

Estudiantes Cotapa Universitarios
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