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Un prófugo de la Justicia de Entre Ríos fue atrapado en Retiro

En la Terminal de Retiro fue capturado un peligroso prófugo de la justicia de Entre Ríos, acusado de “Homicidio agravado por el vínculo”.

1 de junio 2026 · 19:35hs
El homicida será trasladado a Entre Ríos.

El homicida será trasladado a Entre Ríos.

Un control de rutina en la Terminal de Ómnibus de Retiro terminó con la captura de un peligroso prófugo de la justicia de Entre Ríos. El procedimiento se dio en el marco de las tareas habituales de prevención y vigilancia del programa “Servicio prevencional y de seguridad al pasajero”.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un hombre de 38 años sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por el delito de “Homicidio agravado por el vínculo”.

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Agentes de la Comisaría Terminal de Ómnibus patrullaban las plataformas y los pasillos de la estación ubicada sobre la avenida Ramos Mejía al 1.600 cuando divisaron a un sospechoso. Al momento de identificarlo, los policías cargaron sus datos filiatorios en los sistemas informáticos de seguridad nacional Sifcop y Mi-Minseg. El resultado de la pantalla encendió las alarmas de inmediato: el sospechoso arrastraba una orden de detención activa emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, a cargo de la Dra. Cecilia Bértola.

Tras el hallazgo, las autoridades de la PFA se comunicaron de inmediato con la magistrada entrerriana, quien confirmó la vigencia de la medida y ordenó que el sujeto quede bajo estricta custodia para evitar nuevos intentos de evasión.

Próximo traslado a Entre Ríos

Por cuestiones de jurisdicción territorial, el detenido quedó inicialmente a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias de la Capital Federal, cuyo titular es el Dr. Alejandro Adrián Litvack.

Según informaron fuentes de la fuerza a este medio, en las próximas horas se completarán los trámites de extradición interprovincial para que el prófugo sea traslado hacia el Servicio Penitenciario de la Provincia de Entre Ríos, donde deberá continuar rindiendo cuentas ante la justicia que lo reclama.

Entre Ríos prófugo retiro
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