Raúl Ruffino: "Mi sueño era vivir de la música y con la banda lo estamos cumpliendo"

Los Tipitos se presentarán el sábado 6 de junio en el Teatro 3 de Febrero y, en diálogo con UNO, Raúl Ruffino repasó la historia de la banda

Los Tipitos se presentarán el sábado 6 de junio en el Teatro 3 de Febrero y, en diálogo con UNO, Raúl Ruffino repasó la historia de la banda

Los Tipitos volverán a Paraná el sábado 6 de junio para presentarse en el Teatro 3 de Febrero con un espectáculo que incluye canciones nuevas y clásicos que forman parte de la memoria musical de varias generaciones. El grupo, uno de los nombres más reconocidos del rock argentino de las últimas décadas, mantiene una relación cercana con el público y continúa recorriendo escenarios con la misma búsqueda que impulsó sus primeros pasos.

Antes del regreso a la capital entrerriana, Raúl Ruffino, cantante, guitarrista y uno de los fundadores de la banda, dialogó con UNO sobre el presente del grupo, la preparación del show, el vínculo con canciones que se transformaron en himnos populares y los aprendizajes que dejó una trayectoria de más de veinte años.

Los Tipitos regresan al Teatro 3 de Febrero con un recorrido por más de dos décadas de canciones

Los Tipitos

La magia permanece

Mientras el público espera volver a escuchar temas como Campanas en la noche, Brujería y Silencio, la banda atraviesa una etapa de trabajo intenso. Ruffino contó que gran parte de la energía está puesta en el nuevo material y en la construcción de un repertorio que permita mostrar distintas facetas de Los Tipitos.

“Estamos aprendiéndonos canciones para el disco nuevo, volviéndonos a interiorizar en ellas porque cuando uno las compone y las graba después se transforman durante todo el proceso. De alguna manera terminamos volviendo a aprender nuestras propias canciones”, explicó.

El músico adelantó además que los conciertos en teatros ofrecen una posibilidad distinta a la de los festivales. “Estamos repasando muchísimas canciones que no tocamos habitualmente. En los festivales el repertorio suele estar más acotado a los temas más conocidos. En un teatro podemos darnos otros permisos y mostrar canciones que forman parte de nuestra historia”, señaló.

Esa diferencia también modifica la manera de pensar cada presentación. Según explicó, los shows multitudinarios exigen una dinámica más directa, mientras que los conciertos propios permiten desarrollar una propuesta más amplia. “Cuando tenemos poco tiempo buscamos conectar rápidamente con la gente. En los teatros aparece una mirada más artística. Podemos recorrer otras canciones y construir una experiencia diferente”, afirmó.

A lo largo de los años, Los Tipitos consiguieron algo que pocas bandas logran: que muchas de sus canciones pasen a formar parte de momentos personales de miles de personas. Para Ruffino, esos temas cumplen una función especial dentro de cada recital.

“Las canciones más populares nos conectan con el público. Ahí uno tiene un termómetro de lo que está pasando. Ves cómo reaccionan, cuánto cantan, cuánto se emocionan. Ya no estás pensando tanto en lo que tocás sino en ese intercambio que se genera con la gente”, describió.

Sin embargo, sostuvo que el grupo también procura sostener un equilibrio entre los éxitos y aquellas composiciones menos conocidas que consideran importantes para la identidad artística de la banda. “Tratamos de proponer otras canciones que quizás no fueron cortes de difusión, pero que representan quiénes somos y lo que nos gusta hacer. A veces una canción menos popular puede decir mucho sobre la historia de una banda”, reflexionó.

En cada concierto conviven seguidores que acompañan al grupo desde sus comienzos con jóvenes que llegan por primera vez. “Nosotros preguntamos muchas veces quiénes nos están viendo por primera vez y siempre aparece mucha gente. No sabemos exactamente desde dónde nos conocen. Puede ser por la radio, por internet, por la televisión o porque nos escuchaban sus padres. Lo interesante es que terminan encontrándose con todo un universo de canciones”, comentó.

Ruffino destacó que existe una especie de mística que se transmite entre los seguidores históricos y quienes recién descubren la banda. “Hay canciones muy de culto que generan algo especial en el público. Esa magia sigue estando y también la disfruta quien llega por primera vez”, aseguró.

Raíces de músico

El camino de la música comenzó mucho antes de Los Tipitos. Nacido en Resistencia, Chaco, recordó que desde chico mostró una inclinación natural hacia las expresiones artísticas y la participación en actividades escolares.

“Siempre tuve una faceta musical muy marcada. Tocaba el bombo de chico y terminé en una escuela de folclore. Participaba en todos los actos escolares. Me gustaba estar ahí, cantar, actuar, tocar. Creo que todo eso me ayudó mucho a perder el miedo al escenario”, recordó. La adolescencia terminó de definir su vocación. Las reuniones con amigos, las guitarras y las canciones alrededor de los fogones marcaron una etapa decisiva.

Al mirar hacia atrás, Ruffino aseguró sentirse agradecido por el recorrido realizado. Los sueños que alguna vez parecían lejanos terminaron convirtiéndose en realidad. “Se podría decir que hice todo lo que quise. Siempre tuve el sueño de vivir de la música, grabar discos y viajar. No me puedo quejar. Claro que siempre quedan cosas pendientes, pero tienen más que ver con seguir recorriendo el camino que con una deuda personal”, expresó.

Raúl Ruffino

Cerca del público

Consultado sobre qué consejo le daría a alguien que recién comienza, eligió destacar la autenticidad, la paciencia y la perseverancia por encima de cualquier fórmula de éxito inmediato. “Hay que ser auténtico, decir lo que uno siente y trabajar mucho. Hoy parece que todo tiene que suceder rápido, pero lo importante es sostenerse en el tiempo. El éxito instantáneo puede desaparecer igual de rápido. Para trascender hay que ser paciente y constante”, afirmó.

“La gente nos enseñó mucho. Hay personas que esperan horas después de un show para saludarnos. Creo que del público aprendimos a sentirnos parte de ellos. Siempre tratamos de estar más abajo del escenario que por encima. Me parece que esa es una de las cosas más valiosas que nos dejó este camino”, señaló.

Con ese espíritu, Los Tipitos regresarán a Paraná. Entradas a la venta en gradatickets.com y boletería del teatro, 3 y 6 cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

“Hace bastante que no nos vemos. Las últimas veces nos recibieron con muchísimo cariño. Vamos con canciones nuevas, canciones viejas, muchas ganas de celebrar y de compartir una noche especial. En este tiempo tan frío, queremos hacer un poquito de calor entre todos”, concluyó Ruffino.