Ni Una Menos: convocan a paro activo y movilización

Este miércoles 3 de junio la Asamblea Participativa de Mujeres de Paraná convoca a un paro activo y movilización hacia Casa de Gobierno

Este miércoles 3 de junio la Asamblea Participativa de Mujeres de Paraná convoca a un paro activo y movilización hacia Casa de Gobierno

Bajo las consignas de "el Estado es responsable" y "con Milei y Frigerio no hay Ni Una Menos", organizaciones sociales y feministas convocaron a un paro y movilización en el marco del 3J y a 11 años del movimiento Ni Una Menos.

Un ruidazo matutino, la marcha y el acto frente a la Casa de Gobierno serán parte de las actividades para visibilizar la lucha contra la violencia de género, los femicidios y el ajuste de los gobiernos nacional y provincial.

La movilización de este año cuenta con un marcado tinte político de oposición. Las consignas apuntan de forma directa contra el presidente de la Nación y el gobernador de Entre Ríos: "Con Milei y Frigerio no hay Ni Una Menos", reza uno de los principales lemas de la convocatoria, que concluye con un llamado a la acción colectiva: "¡Los derrotamos en las calles!". Con esto, las manifestantes vinculan el desmantelamiento de las políticas de género y el contexto económico actual con el desamparo que sufren las mujeres y disidencias.

NI UNA MENOS PARANÁ

Para garantizar la participación las agrupaciones diseñaron un esquema de actividades que se extenderá durante todo el día bajo la consigna de vestir prendas de color negro en señal de luto y protesta.

10 hs - Ruidazo y carteleada: Se invita a la comunidad a expresarse desde cualquier lugar donde se encuentre (trabajos, hogares o las calles) mediante aplausos, bocinazos y la publicación de consignas en redes sociales.

Se invita a la comunidad a expresarse desde cualquier lugar donde se encuentre (trabajos, hogares o las calles) mediante aplausos, bocinazos y la publicación de consignas en redes sociales. 15 hs - Marcha principal: Concentración y movilización desde la Plaza 1° de Mayo con destino hacia la Casa de Gobierno.

Concentración y movilización desde la con destino hacia la Casa de Gobierno. 16 hs - Acto y asamblea abierta: Cierre de la jornada frente a la Casa de Gobierno, donde se leerán los documentos oficiales y se compartirá una chocolatada con tortas fritas entre los asistentes.

Las consignas apuntan de forma directa contra el presidente de la Nación y el gobernador de Entre Ríos: "Con Milei y Frigerio no hay Ni Una Menos", reza uno de los principales lemas de la convocatoria, que concluye con un llamado a la acción colectiva: "¡Los derrotamos en las calles!". Con esto, las manifestantes vinculan el desmantelamiento de las políticas de género y el contexto económico actual con el desamparo que sufren las mujeres y disidencias.

Ni Una Menos 3J violencia de género femicidios

Números que duelen

A horas del aniversario 11 del Movimiento Ni Una Menos, El Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", dependiente de La Casa del Encuentro, informó que desde el 3 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales de violencia de género en Argentina. De ese total, 3.073 corresponden a femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, lo que equivale a un asesinato cada 30 horas.

El relevamiento también señala que 3.840 hijas e hijos quedaron sin madre como consecuencia de estos crímenes, a razón de una niña o niño afectado cada 25 horas. El documento fue difundido en el marco de un nuevo aniversario del movimiento.

La organización sostuvo que las cifras reflejan una situación persistente de riesgo para mujeres, niñas, niños y diversidades, y cuestionó las políticas implementadas por el Estado nacional. "La negación del género como categoría de análisis, el incumplimiento de leyes y tratados internacionales, la desfinanciación y eliminación de programas y políticas públicas para la protección y prevención de las violencias y la falta de acceso a la justicia de las víctimas nos pone en riesgo permanente", advirtió el informe.

El documento también hace referencia al reciente femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y cuestiona la actuación de las fuerzas de seguridad ante la denuncia de desaparición realizada por su familia.

"Una madre intentando hacer una denuncia a las pocas horas de la desaparición de la adolescente y una policía que no solo no la tomó, sino que desestimó la desesperación de su familia con el argumento de que debía esperar", señala el texto, que además sostiene que no se respetaron los principios de inmediatez, suficiencia y judicialización establecidos para estos casos.

Subregistro de casos

La Casa del Encuentro también cuestionó los datos oficiales sobre femicidios difundidos por la Justicia y afirmó que existen diferencias metodológicas que derivan en un subregistro de los casos. Según explicaron, el relevamiento de la Corte Suprema contabiliza únicamente las causas judiciales iniciadas bajo determinadas figuras penales, dejando fuera hechos que el Observatorio considera femicidios, como aquellos vinculados al narcotráfico o situaciones donde no se inició una investigación judicial adecuada.

"Muchos de los femicidios que relevamos a diario no están considerados en el informe de la Corte al no haberse cometido en un ámbito familiar, en contexto de narcotráfico o no tener causas iniciadas", indicaron.

Femicidios en 2026

Respecto de la situación actual, el Observatorio informó que entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2026 se registraron 104 víctimas fatales de violencia de género: 90 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, cinco transfemicidios y nueve femicidios vinculados de varones adultos y niños. Además, se contabilizaron 233 tentativas de femicidio.

En ese contexto, la organización reclamó la implementación efectiva de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y exigió la puesta en marcha de un plan de acción integral para prevenir y erradicar las violencias de género. "Las leyes se hicieron para cumplirlas", remarcó, al tiempo que reclamó "un trabajo articulado, multidisciplinario y federal" que garantice la prevención de las violencias y la protección de las personas en situación de riesgo.

Finalmente, La Casa del Encuentro reafirmó la vigencia de los reclamos que dieron origen al movimiento Ni Una Menos y ratificó su compromiso con la lucha contra la violencia de género. "El silencio es complicidad", señaló y añadió: "Nosotras continuaremos reclamando y trabajando por las mujeres, por las niñas y niños, por las diversidades, por las migrantes, por las personas con discapacidad y por las integrantes de pueblos originarios"