Los referentes de la Selección Argentina de vóleibol compartieron experiencias, consejos y emociones ante una multitud en el Club Sionista.

La visita de Luciano Vicentín y Luciano De Cecco convirtió a Paraná en el epicentro del deporte nacional durante una jornada que reunió capacitación, experiencias de alto rendimiento y un multitudinario encuentro con el público. La actividad, organizada por Santiago Pipi Vesco junto al Centro Juventud Sionista, se desarrolló este sábado en la capital entrerriana y contó con una charla abierta, un partido exhibición y un permanente contacto entre los protagonistas y los asistentes.

El evento tuvo como principales figuras a dos referentes de la Selección Argentina, uno de ellos nacido deportivamente en Paraná. Vicentín, formado en Argentino Juniors y actualmente jugador en Japón, regresó a su ciudad para compartir una experiencia especial junto al histórico capitán albiceleste.

En diálogo con UNO, el entrerriano destacó la convocatoria y el entusiasmo que despertó la propuesta entre jugadores, entrenadores, familias y amantes del deporte. “La verdad que fue una charla muy linda entre Luciano De Cecco y yo. Estuvimos repasando cómo iniciamos nuestra carrera, algunas cuestiones vinculadas al profesionalismo, cómo entrenamos y cómo trabajamos la parte mental. Fueron temas generales, pero que generan mucho interés”, explicó.

La actividad comenzó con una charla abierta por la mañana que rápidamente se transformó en un intercambio permanente con el público. Durante más de una hora, ambos deportistas respondieron preguntas relacionadas con sus trayectorias, hábitos de entrenamiento, experiencias internacionales y desafíos que implica competir al máximo nivel. “Después respondimos preguntas de la gente y hubo muchísimas. Eso estuvo buenísimo porque se generó un ida y vuelta muy lindo. La charla se extendió bastante y la verdad que la pasamos muy bien”, comentó Vicentín.

Luciano Vicentín y Luciano De Cecco movilizaron a Paraná

VICENTIN 2 Luciano Vicentín y Luciano De Cecco movilizaron a Paraná

La respuesta de los asistentes fue una de las grandes sorpresas de la jornada. El interés por escuchar a dos integrantes de la Selección Argentina quedó reflejado tanto durante la exposición como una vez finalizada la actividad. “La recepción fue increíble. Después de la charla estuvimos más de una hora sacándonos fotos con toda la gente. Tratamos de atender a todos porque sabíamos que era un momento especial para quienes habían venido”, señaló.

Más allá del contenido deportivo, el encuentro tuvo un fuerte componente emocional para Vicentín. El atacante volvió a compartir una actividad en Paraná y además pudo reencontrarse con amigos, familiares y personas que formaron parte de su crecimiento dentro del deporte. “Lo más lindo es volver a estar en Paraná. Poder jugar con mis amigos, reencontrarme con gente conocida y compartir un momento así tiene un valor enorme para mí”, sostuvo.

Luciano Vicentín y Luciano De Cecco movilizaron a Paraná

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La jornada también incluyó un partido exhibición entre los equipos conformados por amigos de Vicentín y amigos de De Cecco, una propuesta que cerró de manera exitosa una tarde que combinó entretenimiento y cercanía con dos figuras de primer nivel.

Uno de los momentos más especiales para el jugador surgido de Argentino Juniors fue la posibilidad de compartir cancha con integrantes de su propia familia. “Compartí cancha con mi hermano y mi hermana. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de jugar junto a ellos. Poder reunir amigos, familia y deporte en un mismo lugar es algo increíble”, expresó Vicentín.

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