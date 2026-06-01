Postergaron otra vez el juicio contra Kueider en Paraguay

El debate por presunto contrabando debía comenzar este lunes, pero fue reprogramado para el 9 de junio. El exsenador Kueider cumple arresto domiciliario.

El juicio oral contra el exsenador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider y su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, volvió a ser postergado en Paraguay. El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que debía iniciar las audiencias este lunes a las 8, resolvió reprogramar el comienzo del proceso para el próximo 9 de junio.

La decisión fue adoptada por la presidenta del tribunal, Elsa García, quien argumentó razones organizativas para justificar la nueva dilación. El cuerpo judicial se completa con los magistrados Matías Garcete Piris y Adriana Planás.

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Kueider y Guinsel están acusados por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez del delito de contrabando en grado de tentativa, a raíz del episodio ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad.

Más de 200 mil dólares sin declarar

La causa se inició cuando agentes aduaneros paraguayos detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet Trailblazer en la que viajaban Kueider y Guinsel. Durante la inspección, encontraron en una mochila más de 200.000 dólares estadounidenses, además de pesos argentinos y guaraníes que no habían sido declarados.

Al día siguiente, el Ministerio Público formuló la acusación formal y desde entonces ambos permanecen bajo arresto domiciliario en Paraguay.

Durante este período, la pareja pasó por tres residencias distintas: primero se alojó en un exclusivo complejo ubicado en el centro de Asunción; luego en un dúplex y, actualmente, reside en un departamento de alta gama situado en la periferia de la capital paraguaya.

Una causa con varias postergaciones

La audiencia prevista para este lunes fue la tercera fecha fijada para el inicio del juicio.

Originalmente, el debate oral iba a comenzar el 24 de noviembre del año pasado. Posteriormente fue reprogramado para el 20 de abril de 2026, pero días antes la Fiscalía solicitó una nueva fecha debido a la extensión de otro proceso judicial que se encontraba en desarrollo.

Ahora, una nueva decisión administrativa volvió a retrasar el comienzo del juicio, que quedó fijado para dentro de una semana.

El proceso tiene especial relevancia para la situación judicial de Kueider. El delito de contrabando en grado de tentativa contempla una pena máxima cercana a los dos años y medio de prisión. En caso de una condena superior a los 24 meses, la sanción debería cumplirse de manera efectiva.

No obstante, para el eventual cálculo de la pena también podría computarse el tiempo transcurrido bajo arresto domiciliario, que ya supera el año y medio.

Impacto en las causas abiertas en Argentina

El expediente que se tramita en Paraguay es considerado una pieza clave dentro del complejo escenario judicial que enfrenta el exlegislador en Argentina.

Kueider tiene abiertas al menos dos investigaciones vinculadas con presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos. Una se desarrolla en la Justicia provincial de Concordia y la otra en los tribunales federales de San Isidro.

Actualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver cuál de esos fueros continuará con la investigación principal. Mientras tanto, el expediente permanece prácticamente paralizado desde noviembre pasado.

Por otra parte, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición del exsenador y elevó a juicio otra causa vinculada a su entorno.

La entrega de Kueider a la Argentina también es objeto de un trámite judicial en Paraguay. La Fiscalía de ese país ya manifestó su conformidad con la extradición, aunque condicionó cualquier decisión definitiva a la conclusión previa del proceso por contrabando.

La estrategia del exsenador

Mientras espera el inicio del juicio, Kueider sostiene públicamente su inocencia y asegura que podrá demostrarla durante el debate oral.

Según su entorno, el exsenador considera que ya enfrenta una fuerte condena social y atribuye esa situación a la cobertura mediática y al avance de las investigaciones judiciales.

En distintas declaraciones públicas manifestó su expectativa de obtener una absolución y regresar a la Argentina sin una condena penal en su contra. Su objetivo, según expresó en más de una oportunidad, es despegar su nombre de las acusaciones vinculadas con corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

No obstante, también reconoce las dificultades que enfrenta para revertir la percepción pública sobre su figura. En reiteradas ocasiones afirmó que, independientemente del resultado judicial, considera que gran parte de la sociedad ya lo juzgó de manera anticipada.

A pocos días del inicio del juicio, el proceso paraguayo aparece como una instancia determinante para el futuro judicial del exsenador, tanto por las consecuencias penales directas que podría tener como por su incidencia en las investigaciones que continúan abiertas en la Argentina.