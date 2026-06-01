Evalúan habilitar el paso de bitrenes por el Túnel Subfluvial.

Entre Ríos y Santa Fe avanzan en estudios para evaluar la viabilidad de habilitar el paso de bitrenes por el Túnel Subfluvial sin afectar la seguridad vial.

Autoridades de Entre Ríos y Santa Fe avanzan en la planificación de una prueba técnica destinada a evaluar la posibilidad de habilitar la circulación de bitrenes por el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis. La iniciativa busca determinar si el viaducto que conecta ambas provincias reúne las condiciones estructurales, operativas y de seguridad necesarias para permitir el tránsito de este tipo de transporte de gran porte, utilizado cada vez con mayor frecuencia en corredores logísticos y productivos del país.

Con ese objetivo se desarrolló una reunión de trabajo en el Centro de Interpretación del enlace interprovincial, donde participaron funcionarios, representantes del sector privado y especialistas vinculados a la actividad logística y automotriz.

El encuentro estuvo encabezado por los directores del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial, Aníbal Vergara, por Entre Ríos, y Sebastián Barbona, por Santa Fe. También participaron el subsecretario de Transporte y Logística santafesino, Jorge Henn; el gerente general de Renault Argentina, Martín Miguel Morales; y representantes de empresas relacionadas con el transporte y la producción industrial.

Durante la jornada, desarrollada bajo una modalidad híbrida que combinó participación presencial y virtual, se analizaron distintos aspectos técnicos vinculados a la infraestructura del túnel y a las características operativas que demandaría la circulación de bitrenes. Los participantes coincidieron en la necesidad de realizar un ensayo controlado que permita obtener información precisa sobre el comportamiento de las unidades en condiciones reales de tránsito.

Los bitrenes por el Túnel Subfluvial

Los bitrenes constituyen una alternativa logística cada vez más utilizada por sectores productivos debido a su capacidad para transportar mayores volúmenes de carga en un solo viaje. Estas formaciones pueden alcanzar hasta 30 metros de longitud y transportar alrededor de 74 toneladas, lo que representa una mejora significativa en términos de eficiencia y reducción de costos operativos.

Sin embargo, sus dimensiones requieren evaluaciones específicas en aquellos corredores donde aún no se encuentran habilitados. En el caso del Túnel Subfluvial, las pruebas buscarán determinar cuestiones relacionadas con la maniobrabilidad, la seguridad vial, la resistencia estructural y los protocolos de actuación ante eventuales contingencias.

Según se informó durante la reunión, para la etapa experimental se prevé incorporar un tractor adicional y equipamiento complementario que permita simular distintas situaciones operativas. Entre ellas se contemplará la posibilidad de una detención dentro del túnel, escenario que requiere protocolos especiales debido a las características particulares de la infraestructura.

Insumos y productos

Las autoridades señalaron además que el ensayo se desarrollará en horario nocturno. La decisión apunta a minimizar el impacto sobre la circulación cotidiana de vehículos y garantizar condiciones adecuadas para la realización de las pruebas sin afectar el tránsito habitual entre ambas provincias.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia vinculada al fortalecimiento de los corredores logísticos regionales y al crecimiento de la industria automotriz en el centro del país. En particular, el proyecto está relacionado con la actividad de los clústeres automotrices de Córdoba y Santa Fe, integrados por terminales, empresas autopartistas y proveedores estratégicos que abastecen a la cadena productiva.

Desde el sector destacan que la habilitación de nuevos corredores para bitrenes permitiría optimizar el traslado de insumos y productos terminados, mejorando la competitividad de las industrias radicadas en la región. En Santa Fe, por ejemplo, la industria automotriz y autopartista ocupa un lugar relevante dentro de las 49 cadenas de valor promovidas por el gobierno provincial como parte de su estrategia de desarrollo económico.

Más detalles

La eventual autorización para que los bitrenes atraviesen el Túnel Subfluvial representaría un paso importante en materia de integración logística entre provincias y podría contribuir a fortalecer la conexión entre los principales polos productivos del centro argentino. No obstante, la decisión final dependerá de los resultados que arrojen las evaluaciones técnicas y de seguridad previstas para las próximas semanas.

Las conclusiones del ensayo permitirán establecer si la infraestructura reúne las condiciones necesarias para incorporar este tipo de transporte de manera regular y bajo qué requisitos operativos podría concretarse su habilitación.