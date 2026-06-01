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Goleadas paranaenses en el inicio del Torneo Nacional en San Rafael

Español y Mariano Moreno C comenzaron con el pie derecho su participación en el Torneo Nacional Copa de Plata Centro Masculino.

1 de junio 2026 · 20:41hs
Mariano Moreno C derrotó con autoridad al equipo mendocino en el Torneo Nacional.

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Los equipos paranaenses que participan del Torneo Nacional Copa de Plata Centro Masculino, que se está disputando en la localidad mendocina de San Rafael, iniciaron su camino con el pie derecho. Tanto Español como Mariano Moreno C lograron abultadas victorias en sus respectivos debuts.

Por el Grupo C, la Furia se impuso por 4-1 sobre Deportivo Argentino B; mientras que en el Grupo D, la Pluma venció 6-2 a Andes Talleres B.

Atlético Paraná cayó 1 a 0 en el inicio del Torneo Nacional.

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¿Cómo siguen Español y Mariano Moreno C?

Martes

13: Español-Alianza Guaymallén

17.30: Deportivo Argentino A-Mariano Moreno C

Miércoles

11: Mariano Moreno C-Futsal Rivadavia

13: Español-Banco Mendoza

Torneo Nacional español Mariano Moreno Futsal
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