Los equipos paranaenses que participan del Torneo Nacional Copa de Plata Centro Masculino, que se está disputando en la localidad mendocina de San Rafael, iniciaron su camino con el pie derecho. Tanto Español como Mariano Moreno C lograron abultadas victorias en sus respectivos debuts.
Goleadas paranaenses en el inicio del Torneo Nacional en San Rafael
Español y Mariano Moreno C comenzaron con el pie derecho su participación en el Torneo Nacional Copa de Plata Centro Masculino.
1 de junio 2026 · 20:41hs
Por el Grupo C, la Furia se impuso por 4-1 sobre Deportivo Argentino B; mientras que en el Grupo D, la Pluma venció 6-2 a Andes Talleres B.
¿Cómo siguen Español y Mariano Moreno C?
Martes
13: Español-Alianza Guaymallén
17.30: Deportivo Argentino A-Mariano Moreno C
Miércoles
11: Mariano Moreno C-Futsal Rivadavia
13: Español-Banco Mendoza