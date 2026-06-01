Goleadas paranaenses en el inicio del Torneo Nacional en San Rafael

Español y Mariano Moreno C comenzaron con el pie derecho su participación en el Torneo Nacional Copa de Plata Centro Masculino.

Los equipos paranaenses que participan del Torneo Nacional Copa de Plata Centro Masculino, que se está disputando en la localidad mendocina de San Rafael, iniciaron su camino con el pie derecho. Tanto Español como Mariano Moreno C lograron abultadas victorias en sus respectivos debuts.