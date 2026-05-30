La Municipalidad de Paraná dio a conocer los proyectos seleccionados para integrar el programa Talleres Culturales Barriales 2026, una propuesta que busca ampliar el acceso a la cultura en distintos sectores de la ciudad y generar espacios de encuentro, formación y participación comunitaria.La
Seleccionaron los proyectos para los Talleres Culturales Barriales 2026
La Municipalidad seleccionó los proyectos que integrarán los Talleres Culturales Barriales 2026: teatro, música, danza, artes visuales, circo y literatura
Municipalidad de Paraná puso en marcha una nueva edición de los Talleres Culturales Barriales
La convocatoria estuvo dirigida a talleristas, educadores y hacedores culturales de Paraná, en el marco de la Ordenanza Nº 10.116. La iniciativa recibió propuestas de diversas disciplinas artísticas y culturales, entre ellas teatro, danza, música, circo, literatura, artes visuales, títeres, muralismo, cerámica y manualidades.
Durante el próximo año, las actividades se desarrollarán en Centros Integradores Comunitarios (CIC), Salones de Usos Múltiples (SUM), comisiones vecinales, bibliotecas populares, merenderos y organizaciones sociales distribuidas en distintos barrios de la capital entrerriana.
La programación contempla talleres destinados principalmente a infancias y adolescencias, aunque también incluirá propuestas abiertas a la comunidad. Los encuentros tendrán una frecuencia semanal y buscarán acercar experiencias artísticas a espacios cotidianos de los barrios, promoviendo la participación, la creatividad y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.
El subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón, destacó la participación del sector cultural en esta nueva edición y remarcó la importancia de sostener políticas públicas con presencia territorial.
“Esta propuesta busca fortalecer los vínculos entre el Estado y el territorio a través de espacios de formación, encuentro y acceso a bienes culturales en los barrios”, expresó el funcionario.
La edición 2026 contará con 28 talleres distribuidos a lo largo de la semana en distintos puntos de la ciudad. Entre las propuestas seleccionadas figuran talleres de teatro para infancias y adolescencias, danzas urbanas, expresión corporal, circo, percusión, batucada, artes visuales, muralismo, confección de juguetes populares, humor gráfico e historieta, costura creativa y cerámica.
Las actividades llegarán a barrios como Humito, Las Rosas, San Martín, Anacleto Medina, Los Arenales, Jardín de las Américas, Nueva Ciudad, Macarone, Los Gobernadores, Mariano Moreno, El Morro, Rocamora, San Jorge, Nueva Esperanza, La Floresta, Mosconi, Toma Nueva, El Sol, Padre Kolbe, Villa Sarmiento, Bajada Grande y Balbi, entre otros.
Uno de los aspectos destacados del programa es la diversidad de espacios que participarán como sedes. Bibliotecas populares, centros comunitarios, merenderos, comisiones vecinales y centros de salud formarán parte de la red que permitirá el desarrollo de las actividades a lo largo del año.
La propuesta busca descentralizar la oferta cultural y acercar herramientas de formación artística a los barrios, favoreciendo el acceso de niñas, niños y adolescentes a experiencias vinculadas con la creación, la expresión y el aprendizaje colectivo.
Además de los contenidos específicos de cada disciplina, los talleres se proyectan como ámbitos de encuentro y construcción comunitaria, donde la cultura funciona como una herramienta para fortalecer la participación ciudadana y los lazos sociales.
Con la selección ya definida, el programa comenzará a desarrollarse durante 2026 con una agenda que abarcará distintos sectores de Paraná y que volverá a poner a la actividad cultural en el centro de la vida barrial.
Talleres Culturales Barriales 2026
Lunes
10 a 11.30 | Teatro
- Destinado a infancias
- CIC Humito (Estado de Palestina y Cortada 1009)
- Tallerista: Antonella Fernández Pabón
15 a 16.30 | Danzas Urbanas
- Infancias y adolescencias
- CAPS Charrúa (Poeta José Murga y Poeta Seri, barrio Las Rosas)
- Tallerista: Juliana Nair Godoy
15.30 a 17 | Danza
- Infancias
- Merendero Pancita Feliz, barrio San Martín (Ameghino y calle 1316)
- Tallerista: Constanza Sampietro
15.30 a 17 | Artes Visuales
- Adolescencias
- Cada 15 días
- Merendero Boina de Vasco, barrio Anacleto Medina (Juan Aníbal Vives 1623)
- Tallerista: Lau Claus
17 a 18.30 | Cerámica
- Infancias y adolescencias
- Biblioteca Laura Vicuña, barrio Los Arenales (El Patí y El Manguruyú)
- Tallerista: Fabio Moreira
17.30 a 19 | Cerámica
- Infancias
- Comisión Vecinal Jardín de las Américas (Ricardo Balbín 751)
- Tallerista: Nancy Larrart
Martes
15 a 16.30 | Costura Creativa
- Adolescencias
- SUM Comisión Vecinal Nueva Ciudad, barrio La Nueva Ciudad (calle 1406 entre Carlos Darwin y calle 1404)
- Tallerista: Milagros Burgos
17 a 18.30 | Artes Visuales
- Infancias
- Merendero Los Juniors, barrio Macarone (Manuel Dorrego 750)
- Tallerista: Analía Mayer
18.30 a 20 | Expresión Corporal
- Infancias y adolescencias
- Biblioteca Popular Caminantes, barrio Los Gobernadores (Gobernador José F. Antelo entre Gobernador Basavilbaso y Francisco Medus)
- Tallerista: Luciano Caminos
Miércoles
10.15 a 11.45 | Artes Visuales
- Adolescencias
- Cada 15 días
- Merendero Boina de Vasco, barrio Anacleto Medina (Juan Aníbal Vives 1623)
- Tallerista: Lau Claus
15.30 a 17 | Artes Plásticas y Grabado
- Infancias y adolescencias
- Comisión Vecinal Mariano Moreno (Alvar Núñez Cabeza de Vaca 1222)
- Tallerista: Berenise Fernández
15.30 a 17 | Artes Visuales
- Infancias
- Comisión Vecinal El Morro (Alfredo Dugratty y Simón Bolívar)
- Tallerista: Luciano Ávila
16 a 17.30 | Taller de Mural Colectivo
- Infancias y adolescencias
- Comisión Vecinal Rocamora (Santo Domínguez 113)
- Incluye jornadas extendidas los sábados
- Tallerista: Adrián Alejandro Carreira
17 a 18.30 | Humor Gráfico e Historieta
- Infancias
- SUM San Jorge (Luis Palma y Luis E. Vernet)
- Tallerista: Maximiliano Sanguinetti
17 a 18.30 | Confección de Juguetes Populares
- Infancias
- CIC Este (Vicegobernador Luis Chaile y Roque Sáenz Peña)
- Tallerista: Fabio Deganutti
17.30 a 19 | Teatro y Movimiento
- Adolescencias
- Salón Vecinal Jardines del Sur (Villa San Benito y Floriano Zapata)
- Tallerista: Carmen Alday
Jueves
14 a 15.30 | Arte y Muralismo
- Preadolescencias
- Centro de Salud Mental para las Juventudes, barrio Nueva Esperanza (Salvador Caputto 2656)
- Tallerista: Maricel Silva
16.30 a 18 | Murga, Circo y Teatro
- Infancias
- CIC La Floresta (El Resero y Burmeister)
- Tallerista: Lucas Báez
16.30 a 18 | Batucada
- Infancias y adolescencias
- Centro Socio-comunitario Cultural La Casita de los Gurises, barrio Mosconi (Antonio Franzotti entre Estado de Palestina y Alberto Ginastera)
- Tallerista: Carla Zárate
17 a 18.30 | Teatro-Batucada
- Infancias y adolescencias
- Centro Comunitario Toma Nueva (El Pacú entre El Surubí y Camino Costero)
- Tallerista: Dimas Santillán
17 a 19.30 | Percusión
- Infancias y adolescencias
- Biblioteca Pedro Lemebel, barrio El Sol (Santos Vega, galería comercial El Sol, frente a la Escuela Nº 3 Bazán y Bustos)
- Tallerista: Gustavo Pérez
Viernes
17 a 18.30 | Circo
- Infancias
- Centro Comunitario Güiraldes (Plaza de los Trabajadores, Ricardo Güiraldes y Junín)
- Tallerista: Leandro Bogado
17.30 a 19 | Percusión
- Infancias y adolescencias
- Biblioteca Colibrí, barrio Padre Kolbe (Santa Elena y Virgen Nuestra Señora de Luján)
- Tallerista: Víctor Fluckiger
18 a 19.30 | Percusión
- Infancias
- Centro Comunitario Los Berros (Moisés Lebensohn y cortada 832)
- Tallerista: María José Scattini
18 a 19.30 | Teatro
- Infancias y adolescencias
- Comisión Vecinal Villa Sarmiento (Francisco Soler 1663)
- Tallerista: Tamara Princic
Sábado
10 a 11.30 | Taller de Ritmos y Exploración Corporal
- Infancias y adolescencias
- Comisión Vecinal Balbi (Boulevard Sarmiento 884)
- Tallerista: Natalia Nader
10 a 11.30 | Teatro
- Infancias
- Comisión Vecinal Bajada Grande (Avenida Estrada 3600)
- Tallerista: Isabella Agustina Sánchez
Total: 28 talleres distribuidos en distintos barrios de Paraná.