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Seleccionaron los proyectos para los Talleres Culturales Barriales 2026

La Municipalidad seleccionó los proyectos que integrarán los Talleres Culturales Barriales 2026: teatro, música, danza, artes visuales, circo y literatura

30 de mayo 2026 · 14:46hs
Seleccionaron los proyectos para los Talleres Culturales Barriales 2026

La Municipalidad de Paraná dio a conocer los proyectos seleccionados para integrar el programa Talleres Culturales Barriales 2026, una propuesta que busca ampliar el acceso a la cultura en distintos sectores de la ciudad y generar espacios de encuentro, formación y participación comunitaria.La

Municipalidad de Paraná puso en marcha una nueva edición de los Talleres Culturales Barriales

La convocatoria estuvo dirigida a talleristas, educadores y hacedores culturales de Paraná, en el marco de la Ordenanza Nº 10.116. La iniciativa recibió propuestas de diversas disciplinas artísticas y culturales, entre ellas teatro, danza, música, circo, literatura, artes visuales, títeres, muralismo, cerámica y manualidades.

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Durante el próximo año, las actividades se desarrollarán en Centros Integradores Comunitarios (CIC), Salones de Usos Múltiples (SUM), comisiones vecinales, bibliotecas populares, merenderos y organizaciones sociales distribuidas en distintos barrios de la capital entrerriana.

La programación contempla talleres destinados principalmente a infancias y adolescencias, aunque también incluirá propuestas abiertas a la comunidad. Los encuentros tendrán una frecuencia semanal y buscarán acercar experiencias artísticas a espacios cotidianos de los barrios, promoviendo la participación, la creatividad y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

El subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón, destacó la participación del sector cultural en esta nueva edición y remarcó la importancia de sostener políticas públicas con presencia territorial.

“Esta propuesta busca fortalecer los vínculos entre el Estado y el territorio a través de espacios de formación, encuentro y acceso a bienes culturales en los barrios”, expresó el funcionario.

La edición 2026 contará con 28 talleres distribuidos a lo largo de la semana en distintos puntos de la ciudad. Entre las propuestas seleccionadas figuran talleres de teatro para infancias y adolescencias, danzas urbanas, expresión corporal, circo, percusión, batucada, artes visuales, muralismo, confección de juguetes populares, humor gráfico e historieta, costura creativa y cerámica.

Las actividades llegarán a barrios como Humito, Las Rosas, San Martín, Anacleto Medina, Los Arenales, Jardín de las Américas, Nueva Ciudad, Macarone, Los Gobernadores, Mariano Moreno, El Morro, Rocamora, San Jorge, Nueva Esperanza, La Floresta, Mosconi, Toma Nueva, El Sol, Padre Kolbe, Villa Sarmiento, Bajada Grande y Balbi, entre otros.

Uno de los aspectos destacados del programa es la diversidad de espacios que participarán como sedes. Bibliotecas populares, centros comunitarios, merenderos, comisiones vecinales y centros de salud formarán parte de la red que permitirá el desarrollo de las actividades a lo largo del año.

La propuesta busca descentralizar la oferta cultural y acercar herramientas de formación artística a los barrios, favoreciendo el acceso de niñas, niños y adolescentes a experiencias vinculadas con la creación, la expresión y el aprendizaje colectivo.

Además de los contenidos específicos de cada disciplina, los talleres se proyectan como ámbitos de encuentro y construcción comunitaria, donde la cultura funciona como una herramienta para fortalecer la participación ciudadana y los lazos sociales.

Con la selección ya definida, el programa comenzará a desarrollarse durante 2026 con una agenda que abarcará distintos sectores de Paraná y que volverá a poner a la actividad cultural en el centro de la vida barrial.

Talleres Culturales Barriales 2026

Lunes

10 a 11.30 | Teatro

  • Destinado a infancias
  • CIC Humito (Estado de Palestina y Cortada 1009)
  • Tallerista: Antonella Fernández Pabón

15 a 16.30 | Danzas Urbanas

  • Infancias y adolescencias
  • CAPS Charrúa (Poeta José Murga y Poeta Seri, barrio Las Rosas)
  • Tallerista: Juliana Nair Godoy

15.30 a 17 | Danza

  • Infancias
  • Merendero Pancita Feliz, barrio San Martín (Ameghino y calle 1316)
  • Tallerista: Constanza Sampietro

15.30 a 17 | Artes Visuales

  • Adolescencias
  • Cada 15 días
  • Merendero Boina de Vasco, barrio Anacleto Medina (Juan Aníbal Vives 1623)
  • Tallerista: Lau Claus

17 a 18.30 | Cerámica

  • Infancias y adolescencias
  • Biblioteca Laura Vicuña, barrio Los Arenales (El Patí y El Manguruyú)
  • Tallerista: Fabio Moreira

17.30 a 19 | Cerámica

  • Infancias
  • Comisión Vecinal Jardín de las Américas (Ricardo Balbín 751)
  • Tallerista: Nancy Larrart

Martes

15 a 16.30 | Costura Creativa

  • Adolescencias
  • SUM Comisión Vecinal Nueva Ciudad, barrio La Nueva Ciudad (calle 1406 entre Carlos Darwin y calle 1404)
  • Tallerista: Milagros Burgos

17 a 18.30 | Artes Visuales

  • Infancias
  • Merendero Los Juniors, barrio Macarone (Manuel Dorrego 750)
  • Tallerista: Analía Mayer

18.30 a 20 | Expresión Corporal

  • Infancias y adolescencias
  • Biblioteca Popular Caminantes, barrio Los Gobernadores (Gobernador José F. Antelo entre Gobernador Basavilbaso y Francisco Medus)
  • Tallerista: Luciano Caminos

Miércoles

10.15 a 11.45 | Artes Visuales

  • Adolescencias
  • Cada 15 días
  • Merendero Boina de Vasco, barrio Anacleto Medina (Juan Aníbal Vives 1623)
  • Tallerista: Lau Claus

15.30 a 17 | Artes Plásticas y Grabado

  • Infancias y adolescencias
  • Comisión Vecinal Mariano Moreno (Alvar Núñez Cabeza de Vaca 1222)
  • Tallerista: Berenise Fernández

15.30 a 17 | Artes Visuales

  • Infancias
  • Comisión Vecinal El Morro (Alfredo Dugratty y Simón Bolívar)
  • Tallerista: Luciano Ávila

16 a 17.30 | Taller de Mural Colectivo

  • Infancias y adolescencias
  • Comisión Vecinal Rocamora (Santo Domínguez 113)
  • Incluye jornadas extendidas los sábados
  • Tallerista: Adrián Alejandro Carreira

17 a 18.30 | Humor Gráfico e Historieta

  • Infancias
  • SUM San Jorge (Luis Palma y Luis E. Vernet)
  • Tallerista: Maximiliano Sanguinetti

17 a 18.30 | Confección de Juguetes Populares

  • Infancias
  • CIC Este (Vicegobernador Luis Chaile y Roque Sáenz Peña)
  • Tallerista: Fabio Deganutti

17.30 a 19 | Teatro y Movimiento

  • Adolescencias
  • Salón Vecinal Jardines del Sur (Villa San Benito y Floriano Zapata)
  • Tallerista: Carmen Alday

Jueves

14 a 15.30 | Arte y Muralismo

  • Preadolescencias
  • Centro de Salud Mental para las Juventudes, barrio Nueva Esperanza (Salvador Caputto 2656)
  • Tallerista: Maricel Silva

16.30 a 18 | Murga, Circo y Teatro

  • Infancias
  • CIC La Floresta (El Resero y Burmeister)
  • Tallerista: Lucas Báez

16.30 a 18 | Batucada

  • Infancias y adolescencias
  • Centro Socio-comunitario Cultural La Casita de los Gurises, barrio Mosconi (Antonio Franzotti entre Estado de Palestina y Alberto Ginastera)
  • Tallerista: Carla Zárate

17 a 18.30 | Teatro-Batucada

  • Infancias y adolescencias
  • Centro Comunitario Toma Nueva (El Pacú entre El Surubí y Camino Costero)
  • Tallerista: Dimas Santillán

17 a 19.30 | Percusión

  • Infancias y adolescencias
  • Biblioteca Pedro Lemebel, barrio El Sol (Santos Vega, galería comercial El Sol, frente a la Escuela Nº 3 Bazán y Bustos)
  • Tallerista: Gustavo Pérez

Viernes

17 a 18.30 | Circo

  • Infancias
  • Centro Comunitario Güiraldes (Plaza de los Trabajadores, Ricardo Güiraldes y Junín)
  • Tallerista: Leandro Bogado

17.30 a 19 | Percusión

  • Infancias y adolescencias
  • Biblioteca Colibrí, barrio Padre Kolbe (Santa Elena y Virgen Nuestra Señora de Luján)
  • Tallerista: Víctor Fluckiger

18 a 19.30 | Percusión

  • Infancias
  • Centro Comunitario Los Berros (Moisés Lebensohn y cortada 832)
  • Tallerista: María José Scattini

18 a 19.30 | Teatro

  • Infancias y adolescencias
  • Comisión Vecinal Villa Sarmiento (Francisco Soler 1663)
  • Tallerista: Tamara Princic

Sábado

10 a 11.30 | Taller de Ritmos y Exploración Corporal

  • Infancias y adolescencias
  • Comisión Vecinal Balbi (Boulevard Sarmiento 884)
  • Tallerista: Natalia Nader

10 a 11.30 | Teatro

  • Infancias
  • Comisión Vecinal Bajada Grande (Avenida Estrada 3600)
  • Tallerista: Isabella Agustina Sánchez

Total: 28 talleres distribuidos en distintos barrios de Paraná.

Talleres Culturales Barriales 2026 Paraná Municipalidad Teatro Música
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