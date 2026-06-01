Concordia: permanece estable el arquero Matías Agüero tras una compleja cirugía

Matías Agüero, arquero de la Primera de El Olimpo Escuela de Fútbol de Concordia, continúa mostrando signos alentadores luego de la grave lesión que sufrió.

La salud de Matías Agüero, arquero de Primera División de El Olimpo Escuela de Fútbol de Concordia e integrante de la comparsa Emperatriz, continúa mostrando signos alentadores luego de la grave lesión que sufrió durante un partido disputado el pasado fin de semana y que derivó en una intervención quirúrgica de urgencia.

Según el último parte médico emitido por el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, el joven permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para adultos, donde continúa bajo estricto monitoreo de los profesionales de la salud.

Desde el nosocomio informaron que Agüero se encuentra estable y presenta una evolución favorable tras la cirugía realizada el domingo. Además, destacaron que los valores de laboratorio se mantienen controlados y que no fue necesario efectuar nuevas transfusiones sanguíneas luego de la intervención.

La gravedad del cuadro obligó a los médicos a practicarle una esplenectomía, procedimiento mediante el cual se extirpó el bazo, y una nefrectomía izquierda, que consistió en la extracción de su riñón izquierdo. Ambas operaciones fueron realizadas de urgencia para atender las severas lesiones internas provocadas por el traumatismo sufrido durante el encuentro.

El incidente ocurrió durante el partido que enfrentó a El Olimpo Escuela de Fútbol con el Club Atlético Villa Zorraquín. En una acción de juego, el arquero recibió un fuerte impacto en la zona del pecho que le ocasionó lesiones internas de extrema gravedad, por lo que debió ser trasladado de inmediato al centro asistencial.

La situación generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo y social de Concordia. Compañeros de equipo, dirigentes, integrantes de la comparsa Emperatriz, familiares y amigos expresaron numerosas muestras de apoyo y solidaridad, acompañando de cerca la recuperación del joven futbolista.

Mientras continúa internado en terapia intensiva, la evolución favorable de Matías Agüero representa una señal de esperanza para todos quienes siguen con preocupación su estado de salud.