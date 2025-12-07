Paraná: la Justicia prohibió a UTA entorpecer el inicio del servicio de transporte de San José

Se trata de una medida cautelar pedida por la Municipalidad de Paraná para que UTA no realice medidas de protesta que entorpezcan el servicio de San José UTE

Se trata de una medida cautelar pedida por la Municipalidad de Paraná para que UTA no realice medidas de protesta que entorpezcan el servicio de San José UTE

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná hizo lugar a una medida cautelar pedida por la Municipalidad de Paraná y ordenó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que se abstenga de realizar medidas de protesta este domingo que pongan en riesgo el inicio de la concesión por parte de la nueva concesionaria San José . El tribunal puso comunicó su decisión al jefe de Policía, Claudio González, y al fiscal de Estado de la Provincia, Julio Rodríguez Signes.

El tribunal se apoyó en el texto de la Ley Nº 10.774, que considera al servicio de transporte de pasajeros como «servicio esencial», y que esa norma «previó para casos de conflictos de trabajo en los que se tomen medidas directas que afecten la normal prestación de un servicio público esencial, la obligación de garantizar su prestación y evitar su interrupción".

colectivos Los colectivos de la empresa San José comenzarán circular este domingo en Paraná. Foto Municipalidad de Paraná.

El fallo, que firmaron los jueces Marcelo Baridón y Aranzazu Quiroga, hizo lugar "a la medida autosatisfactiva solicitada por la Municipalidad de la ciudad de Paraná y en consecuencia» ordenó a la Unión Tranviarios Automotor, y/o a cualquier persona humana y jurídica, que deberán abstenerse de organizar y concretar medidas de acción directa en ocasión del inicio de la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad el día 7/12/25 y en lo sucesivo en las inmediaciones de la sede de la empresa concesionaria y/o en cualquier otra locación que importen un impedimento u obstaculice por cualquier medio y manera, sea directa o indirecta, la continuidad de la prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná como así también que signifique una amenaza o intimidación a la libertad de trabajo del personal dependiente de la concesionaria San José SA", indica el fallo que publica Entre Ríos Ahora.

En su escrito, el Municipio pidió a la Justicia impedir el armado de carpas y acampe a personas ajenas a la empresa San José, en horario diurno o nocturno, en el predio o inmediaciones de la nueva concesionaria, cuyo fin -entienden- tendría efectos de amedrentamiento y temor a las personas – entre ellas mujeres- que comienzan a prestar servicios en la referida firma; poniendo en peligro a sus trabajadores, a los proveedores de la adjudicataria, alterando la paz social e impidiendo la prestación del servicio público de pasajeros".

Por otra parte el municipio niega el incumplimiento del artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo que les daría continuidad laboral a los trabajadores de Buses Paraná en la nueva concesionaria San José. Y asegura que los inconveniente laborals entre los actuales empleados de Buses Paraná, que seguirá prestando servicios en el área metropolitana, es ajeno a la nueva empresa ya que el anterior contrato de concesión del servicio público se encuentra vencido.

Finalmente se indica que, de llegar el caso, se utilizará la fuerza pública para garantizar la continuidad del servicio de transporte urbano de pasajeros en colectivos, "sin perjuicio del deber de requerir la intervención jurisdiccional previa para habilitar cualquier injerencia estatal sobre el domicilio, la propiedad o la libertad individual de las personas".