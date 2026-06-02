Deportivo Máquina y Atlético Neuquén debutaron con una victoria en el Torneo Nacional Copa de Oro Femenina de Futsal que se disputa en el gimnasio cubierto del parque escolar Enrique Berduc. Español inició su camino con un empate. José Hernández y Atlético Paraná tropezaron en el capítulo inicial.
Atlético Neuquén y Deportivo Máquina debutaron con una victoria en Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino
Atlético Neuquén y Deportivo Máquina fueron las representantes paranaenses que ganaron en el capítulo inicial del certamen que se disputa en Paraná.
Deportivo Máquina revirtió un mal comienzo de encuentro al derrotar 2 a 1 a Portuarias de Formosa en un encuentro correspondiente al Grupo C. Por su parte, el Pingüi venció 1 a 0 a Tercer Tiempo Futsal en un juego válido por el Grupo D. Por el mismo sector Español empató 1 a 1 ante Don Orione.
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Distinto fue el inicio de camino para Atlético Paraná y José Hernández. El Rojiblanco perdió 1 a 0 ante La Masía. Mientras que el Verdinegro cayó por idéntico resultado ante San Cristobal.
Como sigue el Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino
Martes
17.30: El Dorado – Atlético Paraná
19: José Hernández – Montreal
20.30: Nueva Era – Deportivo Máquina
22: Atlético Neuquén – Español
Miércoles
16: Atlético Paraná – Comunicaciones B
17.30: Don Orione – Atlético Neuquén
19: Español – Tercer tiempo
20.30: José Hernández – Pescadores
22: Deportivo Máquina – Tenis Club