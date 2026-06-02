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Atlético Neuquén y Deportivo Máquina debutaron con una victoria en Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino

Atlético Neuquén y Deportivo Máquina fueron las representantes paranaenses que ganaron en el capítulo inicial del certamen que se disputa en Paraná.

2 de junio 2026 · 09:07hs
Deportivo Máquina derrotó 2 a 1 a Portuarias de Formosa. 

Prensa CAFS

Deportivo Máquina derrotó 2 a 1 a Portuarias de Formosa. 

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén debutaron con una victoria en el Torneo Nacional Copa de Oro Femenina de Futsal que se disputa en el gimnasio cubierto del parque escolar Enrique Berduc. Español inició su camino con un empate. José Hernández y Atlético Paraná tropezaron en el capítulo inicial.

Deportivo Máquina revirtió un mal comienzo de encuentro al derrotar 2 a 1 a Portuarias de Formosa en un encuentro correspondiente al Grupo C. Por su parte, el Pingüi venció 1 a 0 a Tercer Tiempo Futsal en un juego válido por el Grupo D. Por el mismo sector Español empató 1 a 1 ante Don Orione.

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Distinto fue el inicio de camino para Atlético Paraná y José Hernández. El Rojiblanco perdió 1 a 0 ante La Masía. Mientras que el Verdinegro cayó por idéntico resultado ante San Cristobal.

Como sigue el Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino

Martes

17.30: El Dorado – Atlético Paraná

19: José Hernández – Montreal

20.30: Nueva Era – Deportivo Máquina

22: Atlético Neuquén – Español

Miércoles

16: Atlético Paraná – Comunicaciones B

17.30: Don Orione – Atlético Neuquén

19: Español – Tercer tiempo

20.30: José Hernández – Pescadores

22: Deportivo Máquina – Tenis Club

Atlético Neuquén Deportivo Máquina Copa de Oro
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