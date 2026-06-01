La Confederación Entrerriana de Deportes renovó autoridades

La Confederación Entrerriana de Deportes tuvo una asamblea y en dodne ratificó su compromiso con el desarrollo deportivo provincial.

La institución del deporte tiene como presidente a Fabián Medina y como vice Héctor David.

La Confederación Entrerriana de Deportes (CED) concretó con éxito su Asamblea Anual Ordinaria, una jornada institucional clave para el deporte federado de la provincia que culminó con la elección de una nueva Comisión Directiva encargada de conducir la entidad durante el próximo período. El grupo de trabajo para el deporte provincial.

El encuentro reunió a representantes de distintas federaciones y asociaciones deportivas de Entre Ríos, quienes participaron activamente del tratamiento de los temas previstos en el orden del día. Durante la asamblea fueron aprobados por unanimidad todos los puntos presentados, reflejando el consenso y el compromiso de las entidades integrantes con la gestión y el fortalecimiento de la organización.

Uno de los momentos más importantes de la jornada fue la renovación de autoridades. Tras el proceso electoral, Fabián Medina fue elegido como nuevo presidente de la Confederación Entrerriana de Deportes, acompañado en la vicepresidencia por Héctor David. La nueva conducción tendrá la responsabilidad de continuar impulsando políticas y acciones destinadas a fortalecer el deporte en toda la provincia.

La conformación de la nueva Comisión Directiva reúne a dirigentes con amplia experiencia en distintas disciplinas y ámbitos de gestión deportiva, lo que genera expectativas positivas respecto al trabajo que se desarrollará en los próximos años.

Tras asumir el cargo, Medina destacó la importancia del desafío que afronta la nueva conducción y remarcó la necesidad de continuar trabajando de manera articulada con todas las instituciones deportivas entrerrianas.

“Asumimos este desafío con la responsabilidad de seguir fortaleciendo el deporte en cada rincón de Entre Ríos, trabajando en conjunto con todas las Federaciones y Asociaciones para potenciar el desarrollo deportivo provincial”, expresaron desde la flamante dirigencia.

La Confederación Entrerriana de Deportes cumple un rol fundamental como entidad que nuclea y representa a numerosas federaciones y asociaciones de la provincia, promoviendo la coordinación de políticas deportivas, la capacitación dirigencial y el acompañamiento institucional de las diferentes disciplinas.

En ese contexto, la nueva gestión buscará profundizar el trabajo conjunto con organismos públicos y privados, generar mayores oportunidades para deportistas y dirigentes, y consolidar espacios de crecimiento para las entidades afiliadas.

La renovación de autoridades se produce en un momento de gran actividad para el deporte entrerriano, con la provincia siendo protagonista en competencias nacionales e internacionales y con importantes desafíos organizativos por delante. Desde la C.E.D. señalaron que uno de los objetivos centrales será fortalecer la representación del deporte federado entrerriano y acompañar el crecimiento de las instituciones que sostienen la actividad en cada localidad.

Nueva Comisión Directiva de la Confederación Entrerriana de Deportes

Presidente: Fabián Medina

Vicepresidente: Héctor David

Secretario: Cristian Ulian

Tesorero: Jorge Torres

Vocales Titulares:

Antonio Suárez

Hugo Cabrera

Julio Giménez

Zulma Milano

Vocales Suplentes:

Leonardo Andreoli

Ángel Omar Bianchi

José Samuel

Revisores de Cuentas:

Jorge Romero

Alejandro Gudiño

Con esta nueva conformación, la Confederación Entrerriana de Deportes inicia una etapa orientada a consolidar el crecimiento del deporte provincial, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones y promoviendo el desarrollo de atletas, entrenadores y dirigentes en todo el territorio entrerriano.