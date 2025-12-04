Paraná: ya está disponible la aplicación con recorridos de colectivos

Arriba Paraná es la apicación con recorridos, frecuencias y paradas del nuevo sistema de trasnporte urbano de Paraná. Ya puede descargarse en Android

Arriba Paraná es la nueva aplicación del nuevo sistema de transporte urbano de Paraná a partir de la llegada de la nueva empresa Concesionaria San José UTE cuyos colectivos comenzarán a circular este domingo 7. La App ya se puede descargar en sistema Android y contiene recorridos, frecuencias y paradas, además de un GPS para programar viajes .

Si bien se aclaró que está es etapa de prueba la aplicaicón se puede bajar en forma gratuita desde las tiendas virtuales a los teléfonos con sistema Android. La versión para otros sistemas operativos se habilitará en forma progresiva.

Se indicó que la nueva herramienta es más intuitiva que la vieja Cuando Subo ya que optimiza el seguimiento a partir del sistema GPS instalado en las unidades con un mapa interactivo que muestra el recorrido en tiempo real, líneas (que se identifican con letras), ubicación de paradas, distancias, tiempo estimado de llegada de la unidad, y revisión de paradas usadas con frecuencia, entre otros adelantos.

En tanto también cuenta con opciones de personalización y filtros así como notificaciones de novedades y avisos del servicio como cambios o desvíos.

Pasos para descargar la Aplicación

En Android

Abrir Play Store

Buscar Arriba Paraná

Instalar.

Abrir y utilizar a partir del menú lateral para explorar las herramientas