Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: ya está disponible la aplicación con recorridos de colectivos

Arriba Paraná es la apicación con recorridos, frecuencias y paradas del nuevo sistema de trasnporte urbano de Paraná. Ya puede descargarse en Android

4 de diciembre 2025 · 10:13hs
Arriba Paraná es la apicación con recorridos

Arriba Paraná es la apicación con recorridos, frecuencias y paradas del nuevo sistema de trasnporte urbano de Paraná. Ya puede descargarse en Android
Arriba Paraná es la apicación con recorridos

Arriba Paraná es la apicación con recorridos, frecuencias y paradas del nuevo sistema de trasnporte urbano de Paraná. Ya puede descargarse en Android
Arriba Paraná es la apicación con recorridos

Arriba Paraná es la apicación con recorridos, frecuencias y paradas del nuevo sistema de trasnporte urbano de Paraná. Ya puede descargarse en Android

Arriba Paraná es la nueva aplicación del nuevo sistema de transporte urbano de Paraná a partir de la llegada de la nueva empresa Concesionaria San José UTE cuyos colectivos comenzarán a circular este domingo 7. La App ya se puede descargar en sistema Android y contiene recorridos, frecuencias y paradas, además de un GPS para programar viajes.

Si bien se aclaró que está es etapa de prueba la aplicaicón se puede bajar en forma gratuita desde las tiendas virtuales a los teléfonos con sistema Android. La versión para otros sistemas operativos se habilitará en forma progresiva.

parana: detienen a un sospechoso por el homicidio de un hombre en bajada grande

Paraná: detienen a un sospechoso por el homicidio de un hombre en Bajada Grande

La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín.

La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín

Se indicó que la nueva herramienta es más intuitiva que la vieja Cuando Subo ya que optimiza el seguimiento a partir del sistema GPS instalado en las unidades con un mapa interactivo que muestra el recorrido en tiempo real, líneas (que se identifican con letras), ubicación de paradas, distancias, tiempo estimado de llegada de la unidad, y revisión de paradas usadas con frecuencia, entre otros adelantos.

En tanto también cuenta con opciones de personalización y filtros así como notificaciones de novedades y avisos del servicio como cambios o desvíos.

Aplicacion Transporte Paraná 2

Pasos para descargar la Aplicación

En Android

Abrir Play Store

Buscar Arriba Paraná

Instalar.

Abrir y utilizar a partir del menú lateral para explorar las herramientas

Paraná aplicación recorridos Colectivos Android GPS
Noticias relacionadas
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la población para localizar a Mariano Osvaldo Marizza, de 35 años, quien el miércoles pasado se retiró de su domicilio en Paraná. 

Paradero: buscan a un joven de 35 años

Hospital San Roque: más de 321 millones de pesos para recuperar su infraestructura.

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable en Paraná.

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Capibaras VX, el nombre de la selección de rugby del Litoral que competirá en el Súper Rugby Américas.

Capibaras XV debutará ante el campeón

Ver comentarios

Lo último

Paraná: ya está disponible la aplicación con recorridos de colectivos

Paraná: ya está disponible la aplicación con recorridos de colectivos

Juan Iribarren, un entrerriano que se afianza en la Fórmula 1

Juan Iribarren, un entrerriano que se afianza en la Fórmula 1

El 20 de diciembre se pagará el aguinaldo en la administración pública

El 20 de diciembre se pagará el aguinaldo en la administración pública

Ultimo Momento
Paraná: ya está disponible la aplicación con recorridos de colectivos

Paraná: ya está disponible la aplicación con recorridos de colectivos

Juan Iribarren, un entrerriano que se afianza en la Fórmula 1

Juan Iribarren, un entrerriano que se afianza en la Fórmula 1

El 20 de diciembre se pagará el aguinaldo en la administración pública

El 20 de diciembre se pagará el aguinaldo en la administración pública

Polémica en Concordia por el cierre de un restaurante tras perder un juicio laboral

Polémica en Concordia por el cierre de un restaurante tras perder un juicio laboral

Echagüe domina lo local y arranca el sueño nacional

Echagüe domina lo local y arranca el sueño nacional

Policiales
Paraná: detienen a un sospechoso por el homicidio de un hombre en Bajada Grande

Paraná: detienen a un sospechoso por el homicidio de un hombre en Bajada Grande

Tráfico de drogas: el Gobierno de Entre Ríos y la Policía brindaron detalles sobre los operativos

Tráfico de drogas: el Gobierno de Entre Ríos y la Policía brindaron detalles sobre los operativos

Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Ovación
Juan Iribarren, un entrerriano que se afianza en la Fórmula 1

Juan Iribarren, un entrerriano que se afianza en la Fórmula 1

Echagüe domina lo local y arranca el sueño nacional

Echagüe domina lo local y arranca el sueño nacional

Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros

Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros

Boca venció a Gimnasia por penales y se consagró campeón del Torneo Proyección

Boca venció a Gimnasia por penales y se consagró campeón del Torneo Proyección

En La Paz se instala el show de derrapes

En La Paz se instala el show de derrapes

La provincia
Paraná: ya está disponible la aplicación con recorridos de colectivos

Paraná: ya está disponible la aplicación con recorridos de colectivos

El 20 de diciembre se pagará el aguinaldo en la administración pública

El 20 de diciembre se pagará el aguinaldo en la administración pública

Polémica en Concordia por el cierre de un restaurante tras perder un juicio laboral

Polémica en Concordia por el cierre de un restaurante tras perder un juicio laboral

Crecen las consultas en farmacias sobre la primera semaglutida para obesidad hecha en el país

Crecen las consultas en farmacias sobre la primera semaglutida para obesidad hecha en el país

Se realizó un emotivo homenaje a Jorge Méndez en el Centro Provincial de Convenciones

Se realizó un emotivo homenaje a Jorge Méndez en el Centro Provincial de Convenciones

Dejanos tu comentario