Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná realizó miles de castraciones y desparasitaciones en 2025

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que en 2025 se realizaron 7.505 castraciones, 2.556 desparasitaciones y 541 tratamientos para la sarna

26 de diciembre 2025 · 21:52hs
La Municipalidad de Paraná realizó miles de castraciones y desparasitaciones en 2025.

La Municipalidad de Paraná realizó miles de castraciones y desparasitaciones en 2025.

Durante el año 2025, la Municipalidad de Paraná realizó 7.505 castraciones, 2.556 desparasitaciones y 541 tratamientos para la sarna, además de brindar 6.304 atenciones clínicas básicas, todas de manera gratuita.

LEER MÁS: Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

Detalles brindados por la Municipalidad de Paraná

En función de los lineamientos dispuestos por la intendenta Rosario Romero, el equipo de Salud y Bienestar Animal de Paraná “llevó a cabo una serie de acciones destinadas a promover la salud, el bienestar animal y la tenencia responsable en la comunidad en diferentes barrios de la ciudad”, contó la secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique.

La Municipalidad de Paraná mantendrá horarios habituales en Navidad. 

Recolección de residuos: la Municipalidad de Paraná mantendrá horarios habituales en Navidad

La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo Viví 25 de Mayo.

La Municipalidad de Paraná brindó detalles del paseo "Viví 25 de Mayo"

En ese sentido detalló que la Municipalidad atendió en la Dirección de Salud y Bienestar Animal y, además, estuvo en los barrios Mariano Moreno, Los Arenales, Nueva Ciudad, San Martín, Santa Lucía, López Jordán, Villa Mabel, Rocamora, Mitre, Aatra, El Trébol, Paraná V, Macarone, Humito, Villa María.

Además, Vecinal El Buen Pastor, Parque del Lago, Corona Sur, Sachetti, Jardines del Sur, Vecinal Villa Hermosa, Guiraldes, Parque Gazzano, Bajada Grande, Alloatti, Vecinal Coveflo, Mosconi, Plaza los Olivos, El Triangular, Capibá, Parque y vecinal Almafuerte.

En ese sentido, apuntó que las jornadas de castración para perros y gatos “tuvieron como objetivo controlar la población animal, prevenir enfermedades y fomentar prácticas responsables de convivencia”, y precisó que “gracias a estas campañas, numerosas familias pudieron acceder a un servicio seguro y gratuito que evitó la reproducción no deseada y mejoró la calidad de vida de los animales”.

Además, a lo largo del año “se hicieron 2.556 desparasitaciones, contribuyendo a la prevención de enfermedades zoonóticas y al cuidado sanitario general de los animales atendidos. Además, se llevaron a cabo 541 tratamientos para la sarna (sarcóptica y demodécica), lo que permitió la recuperación de muchos animales y redujo el contagio comunitario”, precisó la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda.

Más datos

El servicio “también concretó 6.304 atenciones clínicas básicas, que incluyeron evaluaciones generales, curaciones, control del Estado de salud y orientación veterinaria, acercando atención primaria a sectores que la requieren”, precisó la funcionaria.

También, contó que las campañas de vacunación antirrábica, que totalizaron 8.635 dosis, “garantizaron la prevención de la rabia y cumplieron con las normativas sanitarias, fortaleciendo la barrera sanitaria de la comunidad y asegurando la protección tanto de animales como de personas”.

Por otro lado, contó que en el ámbito educativo, se desarrollaron charlas y talleres de tenencia responsable en escuelas, donde se concientizó a niños y adolescentes sobre el cuidado y respeto hacia los animales, fomentando valores de empatía y compromiso.

Municipalidad de Paraná Castraciones Desparasitaciones
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores.

La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores

Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

Con la sesión caída, el dictamen de la comisión de Juicio Político no pudo ser ratificado por el pleno de la Cámara de Diputados.

La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió.

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Ver comentarios

Lo último

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Banco Central: las reservas subieron en casi US$ 600 millones y son récord en la era Javier Milei

Banco Central: las reservas subieron en casi US$ 600 millones y son récord en la era Javier Milei

La Municipalidad de Paraná realizó miles de castraciones y desparasitaciones en 2025

La Municipalidad de Paraná realizó miles de castraciones y desparasitaciones en 2025

Ultimo Momento
Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Banco Central: las reservas subieron en casi US$ 600 millones y son récord en la era Javier Milei

Banco Central: las reservas subieron en casi US$ 600 millones y son récord en la era Javier Milei

La Municipalidad de Paraná realizó miles de castraciones y desparasitaciones en 2025

La Municipalidad de Paraná realizó miles de castraciones y desparasitaciones en 2025

El Senado aprobó el Presupuesto 2026

El Senado aprobó el Presupuesto 2026

La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

La Justicia imputó a "Chiqui" Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

Policiales
Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera

Violencia de género: le quemó la ropa y la dejó afuera

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Ovación
El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

La provincia
La Municipalidad de Paraná realizó miles de castraciones y desparasitaciones en 2025

La Municipalidad de Paraná realizó miles de castraciones y desparasitaciones en 2025

La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

La sesión de Diputados se cayó y se dilata el tratamiento del Juicio Político a Susana Medina

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Un nene de Chajarí pidió asado para Navidad y Papá Noel cumplió

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Bomberos Voluntarios de Paraná salvaron la vida de una perra que se ahogó en Nochebuena

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Agua potable: piden hacer uso responsable durante el verano

Dejanos tu comentario