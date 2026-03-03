La Municipalidad de Paraná reemplaza un equipo en el centro de distribución Parque del Lago. Se registra baja presión o falta de servicio hasta el mediodía

Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

Desde las primeras horas de este martes, personal de la Municipalidad de Paraná lleva adelante el cambio de una electrobomba en el centro de distribución Parque del Lago. Los operarios efectúan tareas técnicas preliminares para reemplazar el equipo que interviene en la impulsión del suministro potabilizado hacia la red pública.

Para poder llevar a cabo esta intervención técnica, es necesario restringir el funcionamiento de la planta, lo que incluye el vaciado total de su reserva. Por esto, advirtieron que durante el desarrollo de la jornada se registrará baja presión o falta de servicio en las zonas este y sudeste de la ciudad.

Hasta el mediodía

Desde la comuna estimaron que estas acciones se extenderán hasta horas del mediodía de este martes, aproximadamente. Una vez concluida la tarea, el centro de distribución Parque del Lago volverá a recibir los flujos de agua desde la planta potabilizadora Echeverría para volver a llenar sus piletas. Esta maniobra es indispensable para inyectar nuevamente el suministro a la red pública, recuperando tanto los caudales como la presión pertinente.