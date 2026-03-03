Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

La Municipalidad de Paraná reemplaza un equipo en el centro de distribución Parque del Lago. Se registra baja presión o falta de servicio hasta el mediodía

3 de marzo 2026 · 11:05hs
Desde las primeras horas de este martes, personal de la Municipalidad de Paraná lleva adelante el cambio de una electrobomba en el centro de distribución Parque del Lago. Los operarios efectúan tareas técnicas preliminares para reemplazar el equipo que interviene en la impulsión del suministro potabilizado hacia la red pública.

Para poder llevar a cabo esta intervención técnica, es necesario restringir el funcionamiento de la planta, lo que incluye el vaciado total de su reserva. Por esto, advirtieron que durante el desarrollo de la jornada se registrará baja presión o falta de servicio en las zonas este y sudeste de la ciudad.

Hasta el mediodía

Desde la comuna estimaron que estas acciones se extenderán hasta horas del mediodía de este martes, aproximadamente. Una vez concluida la tarea, el centro de distribución Parque del Lago volverá a recibir los flujos de agua desde la planta potabilizadora Echeverría para volver a llenar sus piletas. Esta maniobra es indispensable para inyectar nuevamente el suministro a la red pública, recuperando tanto los caudales como la presión pertinente.

La zona más comprometida es el barrio Pancho Ramírez, particularmente el sector cercano al polideportivo, donde un socavón generó el ingreso de agua en calles y viviendas.

Ante este escenario, se recomienda a los usuarios de los sectores urbanos afectados que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reserva. Esto permitirá contar con el suministro necesario para las actividades esenciales del hogar hasta que el servicio se normalice por completo.

Paraná Municipalidad de Paraná Agua martes
