Uno Entre Rios | La Provincia | Plan Calle a Calle

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

En el marco del Plan Calle a Calle, la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad en la zona centro y principales corredores viales.

5 de marzo 2026 · 21:59hs
La Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad dentro del Plan Calle a Calle. 

La Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad dentro del Plan Calle a Calle. 

En el marco del programa de mejoramiento de la trama vial, la Municipalidad de Paraná realizó la apertura de sobres para las obras que se llevarán adelante en la zona centro de la capital entrerriana y también los principales corredores viales.

El objetivo de la comuna es sostener una calzada pavimentada segura que permita circular adecuadamente durante todo el año, garantizando condiciones de accesibilidad y seguridad.

ntre Ríos participó de la Reunión 104 del Consejo Federal de Seguridad Vial. 

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

El ejemplar de yarará tenía 20 crías en su interior.

Un hombre se topó con una yarará, la mató, y en su interior encontró 20 crías

LEER MÁS: Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná realizó trabajos en Rondeau y Fraternidad

Las obras a realizar por la Municipalidad de Paraná

Los proyectos posibilitarán continuar trabajando en la mejora y recuperación de la trama vial de la ciudad de Paraná, en esta oportunidad en zona centro y principales corredores viales. “El municipio reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en obras públicas, con fondos 100% paranaenses”, resaltó el Secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

“Los trabajos de recuperación de trama vial atienden a dos sectores de la ciudad donde hay mayor demanda, tanto en zona centro como en corredores principales. El objetivo es mejorar las condiciones de las arterias y brindar mayor seguridad para la ciudadanía”, señaló el funcionario.

Se trata de las obras repavimentación y tecuperación de Trama Vial – Etapa 2 y Mejoramiento de la Trama Vial - Corredores Principales.

Estos planes constan de bacheo, recuperación de la trama vial y obras complementarias con bacheo en caliente con material asfáltico, bacheo de pavimento de hormigón, reconstrucción de cordones cunetas, rampas peatonales y otras tareas que surjan como necesarias a la hora de intervenir.

Se prevé también la resolución de cañerías de agua y cloaca que presenten pérdidas, para una mayor vida útil de las calles intervenidas. El plazo de ejecución de ambas obras es de 180 días corridos.

Plan Calle a Calle Municipalidad de Paraná Obras Conectividad
Noticias relacionadas
Proponen declarar la emergencia del empleo público en Entre Ríos hasta 2027.

Proponen declarar la emergencia del empleo público en Entre Ríos hasta 2027

Gualeguaychú: bombero rescató a hombre que intentó suicidarse arrojándose al río.

Gualeguaychú: bombero rescató a hombre que intentó suicidarse arrojándose al río

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos.

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026.

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026

Ver comentarios

Lo último

Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

Ultimo Momento
Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Tottenham volvió a perder y quedó a un punto de la zona de descenso en la Premier League

Tottenham volvió a perder y quedó a un punto de la zona de descenso en la Premier League

Policiales
Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Ovación
Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

River anunció que no participará más en las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA

River anunció que no participará más en las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA

La provincia
Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Un hombre se topó con una yarará, la mató, y en su interior encontró 20 crías

Un hombre se topó con una yarará, la mató, y en su interior encontró 20 crías

Proponen declarar la emergencia del empleo público en Entre Ríos hasta 2027

Proponen declarar la emergencia del empleo público en Entre Ríos hasta 2027

Gualeguaychú: bombero rescató a hombre que intentó suicidarse arrojándose al río

Gualeguaychú: bombero rescató a hombre que intentó suicidarse arrojándose al río

Dejanos tu comentario