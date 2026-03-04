Relevamiento: la Municipalidad de Paraná informó que hay más de 70 casas en riesgo a la vera de arroyos

Un relevamiento técnico de la Municipalidad de Paraná identificó más de 50 viviendas en situación de derrumbe inminente. Hay otras en una situación compleja.

La Municipalidad de Paraná informó que hay más de 70 casas en riesgo a la vera de arroyos.

Un relevamiento técnico de la Municipalidad de Paraná en distintos barrios identificó más de 50 viviendas en situación de derrumbe inminente por la inestabilidad de barrancas y taludes en márgenes de arroyos y sectores del borde costero.

Los datos surgen de informes elaborados en el marco de la emergencia socioambiental declarada por el Concejo Deliberante en diciembre, que prevé medidas preventivas y la eventual evacuación de familias que habitan zonas de riesgo.

El relevamiento de la Municipalidad de Paraná

El Comité Técnico de Emergencia que implementó la ordenanza dispuso una especie de semáforo para diferenciar la situación de riesgo. Hay 53 viviendas clasificadas en rojo, lo que indica riesgo alto e inminente por la inestabilidad de barrancas en las márgenes de los cursos de agua. La mayor parte de estas casas están a pocos metros de los arroyos Antoñico, La Santiagueña y Colorado.

Según fuentes municipales, estas casas podrían derrumbarse en caso de un temporal y crecida de arroyos de una magnitud similar a la trágica tormenta del 19 de febrero.

Las casas en mayor riesgo

Según datos del relevamiento a los que accedió Ahora, las viviendas comprometidas a la vera del Antoñico están en calle República de Siria y 1° de Mayo, en zona de bañados; en barrio Humito; al costado del puente Eva Perón al lado del barrio 33 Orientales; sobre calle Simón Vazquez en el barrio El Pozo; en Puerto Viejo (calle La Delfina), y en barrio Pancho Ramírez. Las casas construidas casi al borde del arroyo La Santiagueña marcadas en rojo están atrás del Parque Berduc en el barrio Maccarone.

La cuenca del arroyo Colorado registra varios focos de viviendas comprometidas. En calle Cabildo Abierto el Municipio inició el año pasado obras de estabilización. También hay construcciones en riesgo en San Cayetano/La Palangana cerca de la Escuela Hogar y en el barrio La Milagrosa.

Hay más viviendas en peligro sobre calle Blas Parera, donde fue arrastrada la casa de la familia Barrios en la tragedia por la que murieron Patricia Mena y su hija Chiara.

También generan preocupación

Además, el informe municipal identifica 17 viviendas en nivel de alerta amarillo: su peligro de desmoronamiento no es inminente, pero posible.

En estos casos se trata de zonas donde se detectaron procesos de erosión o inestabilidad de taludes causados por los arroyos, que requieren seguimiento. Estas viviendas se ubican en Cortada 7 (Bajada Grande) sobre el Borde Costero, en Zárate al final y en calle 25 de Junio al final, a la vera del arroyo Antoñico.

El relevamiento es parte de las tareas del Comité Técnico que lleva adelante la Emergencia, la cual rige por un año hasta diciembre. Lo integran responsables de las áreas Desarrollo Humano, Infraestructura, Convivencia Ciudadana, Salud, Control Urbano y Protección Civil, entre otras.

Entre sus funciones también se encuentran la planificación de obras de mitigación y estabilización de barrancas y el diseño de protocolos de evacuación preventiva y asistencia a las familias que habitan en áreas consideradas críticas.