Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

La Municipalidad de Paraná informó que durante el mes de septiembre la castración, que lleva adelante el quirófano móvil, recorrerá cuatro barrios.

2 de septiembre 2025 · 18:48hs
En septiembre, la Municipalidad de Paraná llevará a cabo operativos de esterilización, vacunación y desparasitación gratuita de mascotas en diversas comisiones vecinales. El objetivo es promover el control de la población animal y fomentar la tenencia responsable de mascotas.

Detalles brindados por la Municipalidad de Paraná

El cronograma comenzó en la comisión vecinal Santa Lucía, ubicada en Francisco de Bueno y Victorio Camerano. En este lugar, los profesionales de la Salud Animal y Bienestar estarán hasta el 5 de septiembre.

Posteriormente, del 8 al 12 de septiembre, se trasladarán a la comisión Vecinal Los Gobernadores (Plaza Alemania), en Gobernador José F. Antelo y Gobernador Basavilbaso. En tanto que, del 15 al 19 de septiembre, el servicio estará disponible en la comisión Vecinal López Jordán, ubicada en Quinquela Martín y Alfonsina Storni.

Finalmente, del 22 al 26 de septiembre y del 29 al 30 de septiembre, se realizarán en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Paraná Este, en Roque Sáenz Peña y Vicegobernador Luis Chail.

Estos operativos son una oportunidad para que los vecinos accedan a servicios de castración de manera gratuita, contribuyendo así a la salud de las mascotas y al bienestar de la comunidad.

Para tener en cuenta acerca de la castración

Se castran animales caninos o felinos a partir de los 5 a 6 meses de edad. Deben estar en ayunas de ocho horas. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto.

Además, los propietarios deben concurrir con una manta (para cubrirlo post operación) y colaborar con una hoja de afeitar o gillette (no maquinita).

Los perros deben ser llevados con correa y con bozal si son agresivos. Los gatos en bolso, mochila, canasta o bolsa de arpillera, a fin de resguardar su seguridad.

La importancia de castrar

La castración de los animales ayuda a prevenir gestaciones no deseadas, patologías del aparato reproductivo del animal y ayuda a vivir más y en mejores condiciones.

Se recuerda y apela a la ciudadanía sobre la importancia de colaborar en el control de la sobrepoblación de animales de compañía.

