Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

En septiembre, la Municipalidad de Paraná llevará a cabo operativos de esterilización, vacunación y desparasitación gratuita de mascotas en diversas comisiones vecinales. El objetivo es promover el control de la población animal y fomentar la tenencia responsable de mascotas.

El cronograma comenzó en la comisión vecinal Santa Lucía, ubicada en Francisco de Bueno y Victorio Camerano. En este lugar, los profesionales de la Salud Animal y Bienestar estarán hasta el 5 de septiembre.

Posteriormente, del 8 al 12 de septiembre, se trasladarán a la comisión Vecinal Los Gobernadores (Plaza Alemania), en Gobernador José F. Antelo y Gobernador Basavilbaso. En tanto que, del 15 al 19 de septiembre, el servicio estará disponible en la comisión Vecinal López Jordán, ubicada en Quinquela Martín y Alfonsina Storni.

Finalmente, del 22 al 26 de septiembre y del 29 al 30 de septiembre, se realizarán en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Paraná Este, en Roque Sáenz Peña y Vicegobernador Luis Chail.

Estos operativos son una oportunidad para que los vecinos accedan a servicios de castración de manera gratuita, contribuyendo así a la salud de las mascotas y al bienestar de la comunidad.

Para tener en cuenta acerca de la castración

Se castran animales caninos o felinos a partir de los 5 a 6 meses de edad. Deben estar en ayunas de ocho horas. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto.

Además, los propietarios deben concurrir con una manta (para cubrirlo post operación) y colaborar con una hoja de afeitar o gillette (no maquinita).

Los perros deben ser llevados con correa y con bozal si son agresivos. Los gatos en bolso, mochila, canasta o bolsa de arpillera, a fin de resguardar su seguridad.

La importancia de castrar

La castración de los animales ayuda a prevenir gestaciones no deseadas, patologías del aparato reproductivo del animal y ayuda a vivir más y en mejores condiciones.

Se recuerda y apela a la ciudadanía sobre la importancia de colaborar en el control de la sobrepoblación de animales de compañía.