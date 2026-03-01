Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

Uno Entre Rios | Escenario | exposición

Desde el 6 de marzo, el Centro Cultural Juan L. Ortiz será sede de una exposición interactiva feminista que reúne producciones de todo el país.

1 de marzo 2026 · 18:37hs
Desde el 6 de marzo, el Centro Cultural Juan L. Ortiz será sede de una exposición interactiva feminista que reúne producciones artísticas, testimonios, investigaciones universitarias y experiencias del campo popular de todo el país, en el marco de las actividades que la Municipalidad de Paraná organiza por el 8M.

La muestra continuará abierta desde el 10 hasta el 27 de marzo en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La propuesta es impulsada por la Red Federal de Comunicadoras y Periodistas Feministas, integrada actualmente por 30 referentes en las 24 jurisdicciones de Argentina, desde 2018 en el marco de las estrategias de comunicación federal, situadas, articuladas y colaborativas para promover la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos- y en articulación con la Municipalidad de Paraná, y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, junto a organizaciones y colectivos feministas, artísticos y sociales de Entre Ríos.

Una muestra federal, participativa y diversa

La exposición es de carácter interactivo e incluye múltiples lenguajes y formatos:

Muestra fotográfica federal y de fotógrafas locales, con trabajos de Paula Kindsvater y Juliana Faggi.

Proyección de videos con testimonios de todo el país, registros de materiales de Río Feminista y Remar contra Corriente.

Ronda de lecturas de textos de autoras feministas: Belén Zavallo, Rocío Lanfranco, Florencia Gómez, Jesuana Aizcorbe, Gretel Schroeder y Gladys Beneitez.

Música en vivo, ensamble coral

Instalación artística: Entre Nosotras Proponemos.

Conversatorio sobre cuidados y redes, con la participación de Sandra Miguez (Red Federal de comunicadoras y Periodistas Feministas) Nadu Ahumada (UNER), Silvia Cersofios (MUPEA), Mujeres Intensamente Habitadas — Silvia Shierloh y Natalia Pautaso—.

Exposición de producciones científicas universitarias y del campo popular.

Feria de emprendedoras.

Intervención colectiva pañuelos #AcáEstamos.

Organización y adhesiones

La muestra es organizada por la Red Federal de Periodistas Feministas, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social (UNER) y la Municipalidad de Paraná.

Adhieren y participan: Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), Artistas para el Pueblo, Río Feminista, La Solapa, Entre Nosotras Proponemos, Asociación Civil Barriletes, Radio Comunitaria y Revista Barriletes, Mujeres Intensamente Habitadas – cuidados y discapacidad, Red de Periodistas Feministas de Entre Ríos, Fundación Mujeres Tramando, entre otras organizaciones.

exposición centro cultural Juan L. Ortiz Municipalidad de Paraná feminista Día Internacional de la Mujer muestra
