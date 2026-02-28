En marzo continúa el cronograma de castraciones en barrios de Paraná

El operativo de castraciones comenzará del 2 al 6 de marzo en el Parque Gazzano. La campaña forma parte de las estrategias de salud pública y bienestar animal.

La campaña de castraciones gratuitas impulsada por la Municipalidad de Paraná continuará durante marzo con el recorrido del quirófano móvil por diferentes puntos de la ciudad, acercando el servicio veterinario a los barrios y facilitando el acceso de los vecinos. Comenzará en el Parque Gazzano este lunes.

El operativo comenzará del 2 al 6 de marzo en el Parque Gazzano , ubicado en avenida Zanni, entre Leopoldo Herrera y Gobernador Eduardo Tibiletti.

Luego estará del 9 al 11 en barrio Puerto Viejo, en el playón (por calle Anacleto Medina); del 12 y 13, en barrio 500 Viviendas (en Cedrón del Monte y Lapacho Negro); del 16 al 20, en barrio El Triángulo (en Miguel David 2134); y del 25 al 31 de marzo y el 1 de abril en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Este (Vicegobernador Juan Luis Chaile y Roque Sáenz Peña).

Desde el municipio remarcaron que las castraciones constituyen una política sanitaria clave, ya que permiten evitar la reproducción no deseada, reducir la cantidad de animales en situación de abandono y disminuir riesgos de mordeduras y accidentes de tránsito.

Además, la esterilización previene enfermedades como tumores mamarios, infecciones uterinas y problemas prostáticos, al tiempo que mejora el comportamiento de los animales, reduciendo peleas, fugas y marcaje territorial.

La campaña forma parte de las estrategias de salud pública y bienestar animal que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero, con el objetivo de construir una convivencia más responsable entre la comunidad y sus mascotas.

Requisitos para las castraciones

Se castran animales caninos o felinos a partir de los 5 a 6 meses de edad. Deben estar en ayunas de 8 horas. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto. Además, los propietarios deben concurrir con una manta (para cubrirlo post operación) y colaborar con una hoja de afeitar o gillette (no maquinita).

Los perros deben ser llevados con correa y con bozal si son agresivos. Los gatos en bolso, mochila, canasta o bolsa de arpillera, a fin de resguardar su seguridad.