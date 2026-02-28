Uno Entre Rios | La Provincia | Castraciones

En marzo continúa el cronograma de castraciones en barrios de Paraná

El operativo de castraciones comenzará del 2 al 6 de marzo en el Parque Gazzano. La campaña forma parte de las estrategias de salud pública y bienestar animal.

28 de febrero 2026 · 19:47hs
En marzo continúa el cronograma de castraciones en barrios de Paraná

En marzo continúa el cronograma de castraciones en barrios de Paraná

La campaña de castraciones gratuitas impulsada por la Municipalidad de Paraná continuará durante marzo con el recorrido del quirófano móvil por diferentes puntos de la ciudad, acercando el servicio veterinario a los barrios y facilitando el acceso de los vecinos. Comenzará en el Parque Gazzano este lunes.

El operativo comenzará del 2 al 6 de marzo en el Parque Gazzano, ubicado en avenida Zanni, entre Leopoldo Herrera y Gobernador Eduardo Tibiletti.

San José, la ciudad con más suicidios en Entre Ríos

San José, la ciudad con "epidemia" de suicidios en Entre Ríos

Entre Ríos fortalece el diagnóstico y la atención integral de personas con enfermedades poco frecuentes

Entre Ríos fortalece el diagnóstico y la atención integral de personas con enfermedades poco frecuentes

Luego estará del 9 al 11 en barrio Puerto Viejo, en el playón (por calle Anacleto Medina); del 12 y 13, en barrio 500 Viviendas (en Cedrón del Monte y Lapacho Negro); del 16 al 20, en barrio El Triángulo (en Miguel David 2134); y del 25 al 31 de marzo y el 1 de abril en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Este (Vicegobernador Juan Luis Chaile y Roque Sáenz Peña).

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná realizó 240 castraciones en enero

Desde el municipio remarcaron que las castraciones constituyen una política sanitaria clave, ya que permiten evitar la reproducción no deseada, reducir la cantidad de animales en situación de abandono y disminuir riesgos de mordeduras y accidentes de tránsito.

Además, la esterilización previene enfermedades como tumores mamarios, infecciones uterinas y problemas prostáticos, al tiempo que mejora el comportamiento de los animales, reduciendo peleas, fugas y marcaje territorial.

La campaña forma parte de las estrategias de salud pública y bienestar animal que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero, con el objetivo de construir una convivencia más responsable entre la comunidad y sus mascotas.

Requisitos para las castraciones

Se castran animales caninos o felinos a partir de los 5 a 6 meses de edad. Deben estar en ayunas de 8 horas. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto. Además, los propietarios deben concurrir con una manta (para cubrirlo post operación) y colaborar con una hoja de afeitar o gillette (no maquinita).

Los perros deben ser llevados con correa y con bozal si son agresivos. Los gatos en bolso, mochila, canasta o bolsa de arpillera, a fin de resguardar su seguridad.

Castraciones barrios Salud Animal Municipalidad de Paraná Parque Gazzano
Noticias relacionadas
Viajaron 30 millones de turistas en todo el país durante el verano

Viajaron 30 millones de turistas en todo el país durante el verano

Estudiante secundario de Uader fue distinguido por la NASA

Estudiante secundario de Uader fue distinguido por la NASA

el maiz de primera tendria fuerte salto productivo en esta campana

El maíz de primera tendría fuerte salto productivo en esta campaña

Paraná: seis pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos

Paraná: seis pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos

Ver comentarios

Lo último

En marzo continúa el cronograma de castraciones en barrios de Paraná

En marzo continúa el cronograma de castraciones en barrios de Paraná

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

Rally Nacional: Nadia Cutro y Victorio Ballay, a paso firme en Pagos del Tuyú

Rally Nacional: Nadia Cutro y Victorio Ballay, a paso firme en Pagos del Tuyú

Ultimo Momento
En marzo continúa el cronograma de castraciones en barrios de Paraná

En marzo continúa el cronograma de castraciones en barrios de Paraná

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

Rally Nacional: Nadia Cutro y Victorio Ballay, a paso firme en Pagos del Tuyú

Rally Nacional: Nadia Cutro y Victorio Ballay, a paso firme en Pagos del Tuyú

Jugó en Patronato y es cuestionado en su nuevo equipo por cuestiones extrafutbolística

Jugó en Patronato y es cuestionado en su nuevo equipo por cuestiones extrafutbolística

Rubén Forestello evalúa cambios en el ataque de Patronato

Rubén Forestello evalúa cambios en el ataque de Patronato

Policiales
Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

Ovación
La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

Boca Juniors decepcionó en la Bombonera, empató con Gimnasia de Mendoza

Boca Juniors decepcionó en la Bombonera, empató con Gimnasia de Mendoza

Iñaki Arrías se quedó con la pole en el TC Pista Mouras en Concepción

Iñaki Arrías se quedó con la pole en el TC Pista Mouras en Concepción

Rally Nacional: Nadia Cutro y Victorio Ballay, a paso firme en Pagos del Tuyú

Rally Nacional: Nadia Cutro y Victorio Ballay, a paso firme en Pagos del Tuyú

TC Mouras: Thiago Falivene se quedó con el 1 en La Histórica

TC Mouras: Thiago Falivene se quedó con el 1 en La Histórica

La provincia
En marzo continúa el cronograma de castraciones en barrios de Paraná

En marzo continúa el cronograma de castraciones en barrios de Paraná

San José, la ciudad con epidemia de suicidios en Entre Ríos

San José, la ciudad con "epidemia" de suicidios en Entre Ríos

Entre Ríos fortalece el diagnóstico y la atención integral de personas con enfermedades poco frecuentes

Entre Ríos fortalece el diagnóstico y la atención integral de personas con enfermedades poco frecuentes

Viajaron 30 millones de turistas en todo el país durante el verano

Viajaron 30 millones de turistas en todo el país durante el verano

Estudiante secundario de Uader fue distinguido por la NASA

Estudiante secundario de Uader fue distinguido por la NASA

Dejanos tu comentario