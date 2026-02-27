Uno Entre Rios | Paraná 100% Led

Paraná 100% LED: ya se instalaron 15.000 nuevas luminarias

El Plan Paraná 100% LED, impulsado por la Municipalidad de Paraná, continúa transformando el sistema de alumbrado público. Ya se instalaron 15.000 artefactos.

27 de febrero 2026 · 21:24hs
La Municipalidad de Paraná continúa llevando adelante el Plan 100% LED y ya se instalaron 15.000 nuevas luminarias. En este contexto, en los barrios Altos del Paracao I y II se colocaron 225 nuevos artefactos.

Sobre el Plan Paraná 100% LED

La intendenta Rosario Romero y el viceintendente David Cáceres recorrieron la zona junto a vecinos para supervisar los trabajos y dialogar sobre nuevas demandas del sector.

Durante la recorrida, la intendenta destacó el impacto concreto de la obra en la vida cotidiana de los vecinos: “En Altos del Paracao I y II instalamos 225 luminarias LED. El cambio es inmediato: la diferencia en la calidad de luz transforma el barrio, mejora la visibilidad y permite que los vecinos se apropien de los espacios públicos también en horario nocturno. Cuando el Estado planifica e invierte con recursos propios, los resultados se ven”.

Más adelante, Romero subrayó además que el plan forma parte de una política pública sostenida:“Ya llevamos 15.000 luminarias colocadas en toda la ciudad, lo que representa un 80% del programa. No es una intervención aislada: es una decisión estratégica para modernizar el alumbrado, reducir el consumo energético y fortalecer la seguridad urbana. Vamos a completar el 100% del recambio porque entendemos que la iluminación es mejorar la calidad de vida”.

En ese marco, la presidenta municipal también valoró el intercambio con los vecinos: “Conversamos sobre la necesidad de avanzar en la nomenclatura de las calles, que hoy están identificadas con números, y sobre cómo seguir poniendo en valor los espacios verdes. La obra pública se potencia cuando se construye escuchando a la comunidad”.

Más declaraciones

Por su parte, el viceintendente David Cáceres remarcó que la tecnología LED implica un beneficio integral: “El recambio no solo significa un ahorro energético para el municipio, sino también mayor seguridad y mejor transitabilidad. Es una inversión que impacta directamente en la vida diaria de las familias”.

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, precisó que “desde el inicio de la gestión ya se colocaron 15.000 artefactos LED y el objetivo es alcanzar el 100% del plan hacia fines de 2026”.

Por último, Francisco Muñoz, vecino de Altos del Paracao, expresó su agradecimiento: “El barrio cambió completamente. Hoy tenemos más iluminación, más seguridad y eso nos da mucha tranquilidad”.

