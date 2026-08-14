Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Tras un fallo de la Justicia Laboral de Gualeguaychú, los tres representantes gremiales despedidos semanas atrás fueron reinstalados en sus puestos este viernes

En una jornada marcada por el cumplimiento de las garantías laborales, se hizo efectiva hoy la reincorporación de tres delegados gremiales a la planta de Laboratorios Pyam. La medida responde a una orden directa de la Justicia Laboral de Gualeguaychú, que dispuso la inmediata reinstalación de los trabajadores en sus puestos habituales.

Los empleados habían sido cesanteados semanas atrás, situación que el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate denunció oportunamente como una represalia por su actividad sindical y por la defensa de los derechos de sus compañeros.

La Justicia envió un requerimiento a Manuel Adorni para que justifique su patrimonio

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Un fallo en defensa de la libertad sindical La resolución judicial se fundamentó en el reconocimiento de la tutela sindical que ampara a los delegados. Al ordenar su regreso, el tribunal buscó garantizar el derecho constitucional a la libertad sindical y al ejercicio de la actividad gremial dentro del ámbito laboral.

Desde la comisión directiva del sindicato, celebraron la decisión judicial, afirmando que este fallo "pone freno a una práctica antisindical" y establece un precedente significativo para los trabajadores del sector químico en la región.

"Los delegados deben poder cumplir su tarea de representación sin ningún tipo de persecución", expresaron voceros del gremio, quienes además exigieron a la empresa un respeto irrestricto a lo dictaminado por la Justicia.

Normalización de tareas

Con la reincorporación concretada este viernes, los tres representantes gremiales han vuelto a cumplir sus funciones con normalidad dentro del establecimiento. La resolución pone fin a un conflicto que había generado tensión en la planta, reafirmando la vigencia de las protecciones legales para la representación de los trabajadores