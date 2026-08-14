Uno Entre Rios | La Provincia | Justicia

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Tras un fallo de la Justicia Laboral de Gualeguaychú, los tres representantes gremiales despedidos semanas atrás fueron reinstalados en sus puestos este viernes

14 de agosto 2026 · 10:53hs
Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

En una jornada marcada por el cumplimiento de las garantías laborales, se hizo efectiva hoy la reincorporación de tres delegados gremiales a la planta de Laboratorios Pyam. La medida responde a una orden directa de la Justicia Laboral de Gualeguaychú, que dispuso la inmediata reinstalación de los trabajadores en sus puestos habituales.

Los empleados habían sido cesanteados semanas atrás, situación que el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate denunció oportunamente como una represalia por su actividad sindical y por la defensa de los derechos de sus compañeros.

Edgardo Kueider apeló su condena por contrabando en Paraguay.

Edgardo Kueider apeló su condena por contrabando en Paraguay

La Justicia envió un requerimiento a Manuel Adorni para que justifique su patrimonio.

La Justicia envió un requerimiento a Manuel Adorni para que justifique su patrimonio

TE PUEDE INTERESAR >>>> Gualeguaychú: trabajadores inician semana de protestas por ola de despidos

Un fallo en defensa de la libertad sindical La resolución judicial se fundamentó en el reconocimiento de la tutela sindical que ampara a los delegados. Al ordenar su regreso, el tribunal buscó garantizar el derecho constitucional a la libertad sindical y al ejercicio de la actividad gremial dentro del ámbito laboral.

Desde la comisión directiva del sindicato, celebraron la decisión judicial, afirmando que este fallo "pone freno a una práctica antisindical" y establece un precedente significativo para los trabajadores del sector químico en la región.

"Los delegados deben poder cumplir su tarea de representación sin ningún tipo de persecución", expresaron voceros del gremio, quienes además exigieron a la empresa un respeto irrestricto a lo dictaminado por la Justicia.

Normalización de tareas

Con la reincorporación concretada este viernes, los tres representantes gremiales han vuelto a cumplir sus funciones con normalidad dentro del establecimiento. La resolución pone fin a un conflicto que había generado tensión en la planta, reafirmando la vigencia de las protecciones legales para la representación de los trabajadores

Justicia Gualeguaychú
Noticias relacionadas
la familia de stefania sosa se movilizo a tribunales y pidio justicia: no al juicio abreviado

La familia de Stefanía Sosa se movilizó a tribunales y pidió justicia: "no al juicio abreviado"

La Justicia condenó a prisión condicional a un Suboficial de la Armada retirado por intentar violar a una joven aspirante a la Armada. El hecho ocurrió en 2018.

Militar reconoció que intentó violar a una aspirante a la Armada en Entre Ríos: no fue a prisión

,.Levantaron la prohibición de salida del país a Mauro Icardi y Wanda Nara reaccionó en redes sociales.

Levantaron la prohibición de salida del país a Mauro Icardi y Wanda Nara reaccionó en redes sociales

Horror en Crespo: denuncian que ofrecía a su expareja como prostituta en redes.

Horror en Crespo: denuncian que ofrecía a su expareja como prostituta en redes

Ver comentarios

Lo último

Cristian Castro se graduó de la secundaria a los 51 años

Cristian Castro se graduó de la secundaria a los 51 años

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Ultimo Momento
Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

Cristian Castro se graduó de la secundaria a los 51 años

Cristian Castro se graduó de la secundaria a los 51 años

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Liga Provincial: noche de clásico en Gualeguay

Liga Provincial: noche de clásico en Gualeguay

Policiales
Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Concepción del Uruguay: cuatro detenidos y más de $4 millones secuestrados en un operativo antidrogas

Concepción del Uruguay: cuatro detenidos y más de $4 millones secuestrados en un operativo antidrogas

Formalizaron la detención del sospechoso de balear a un hombre en Paraná

Formalizaron la detención del sospechoso de balear a un hombre en Paraná

La Paz: detienen a tres personas por abigeato en Colonia San Carlos

La Paz: detienen a tres personas por abigeato en Colonia San Carlos

Balearon a un hombre en Anacleto Medina y hay una persona demorada

Balearon a un hombre en Anacleto Medina y hay una persona demorada

Ovación
Liga Provincial: noche de clásico en Gualeguay

Liga Provincial: noche de clásico en Gualeguay

Patín artístico: representantes entrerrianas van por el título nacional en la Copa Clausura

Patín artístico: representantes entrerrianas van por el título nacional en la Copa Clausura

Central no logró vulnerar la resistencia de Corinthians e igualó sin goles

Central no logró vulnerar la resistencia de Corinthians e igualó sin goles

Presentaron el festival de boxeo que se realizará en Sionista

Presentaron el festival de boxeo que se realizará en Sionista

El concordiense Walter Bou se va de Lanús y seguirá su carrera en Chile

El concordiense Walter Bou se va de Lanús y seguirá su carrera en Chile

La provincia
Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Granja Tres Arroyos: Oliva pidió medidas de asistencia y alivio fiscal para los trabajadores despedidos

Granja Tres Arroyos: Oliva pidió medidas de asistencia y alivio fiscal para los trabajadores despedidos

Contabilizan cuatro casos de tuberculosis en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú

Contabilizan cuatro casos de tuberculosis en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú

Presentaron el libro A duelar también se aprende

Presentaron el libro "A duelar también se aprende"

Impulsan la creación de una Medalla de Honor para reconocer a los veteranos de Malvinas

Impulsan la creación de una Medalla de Honor para reconocer a los veteranos de Malvinas

Dejanos tu comentario