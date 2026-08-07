Militar reconoció que intentó violar a una aspirante a la Armada en Entre Ríos: no fue a prisión

La Justicia condenó a prisión condicional a un Suboficial de la Armada retirado por intentar violar a una joven aspirante a la Armada. El hecho ocurrió en 2018.

La Justicia Federal de Concepción del Uruguay condenó a un militar retirado por intentar violar a una joven aspirante a la Armada Argentina. El hecho ocurrió el 2 de febrero de 2018 en la Delegación Naval Concordia, entonces ubicada en calle Andrade N° 452. Según se desprende del fallo, la mujer se presentó para entregar documentación para ingresar a la Escuela de Suboficiales de la Armada, que se encuentra en la Base Naval de Puerto Belgrano, y fue abordada sexualmente por Gustavo Elvio Olmedo, actualmente de 55 años.

Según el fallo al que accedió UNO, fechado el 30 de junio, la resolución de la causa llegó ocho años después a través de un juicio abreviado, es decir, un acuerdo entre la fiscal federal María Josefina Minatta; y la defensora oficial coadyuvante, María Laura Raíces y la defensora oficial, Julieta Elizalde. El fallo condenatorio fue dictado por la jueza Mariela Emilce Rojas, del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay.

La pena que recibió el militar fue de tres años de prisión condicional, es decir, no fue a prisión. El delito que admitió fue el de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. Además, la Justicia dispuso que Olmedo abone a la víctima, en concepto de indemnización integral, el monto estimado en seis millones de pesos.

Olmedo es nacido en Conscripto Bernardi, departamento Federal. En el momento de los hechos, era Suboficial Principal Maquinista Motorista de la Armada Argentina. Actualmente cumple la condena en la localidad de Federal, donde reside.

El relato de la víctima: "Estaba shockeada"

El intento de violación ocurrió el 2 de febrero de 2018 a las 13, cuando la víctima se presentó en la Delegación Naval Concordia para iniciar los trámites de ingreso a la Armada. Allí fue recibida por Olmedo, quien cerró las puerta con llave y avanzó contra la joven. Según se desprende del relato de la víctima, el militar no pudo penetrarla porque "no tuvo erección".

En un fragmento de su relato, la víctima detalla la violenta situación que el tocó vivir: "Me senté en un sillón, luego el suboficial se sentó en un sillón marrón, bien en la punta cerca de donde yo estaba sentada y se me acerca de la nada. Me comienza a encimar y me toca los pechos. Yo le quité las manos y volvía a hacerlo. Yo le decía que no quería eso. Olmedo me decía que eso siempre pasaba en la Armada y después, a la fuerza, me levantó y me sentó sobre sus piernas, y comenzó a tocarme la vagina introduciendo sus dedos por adentro de las prendas. Me quedé tildada, no reaccionaba ante lo ocurrido".

La joven aspirante logró salir del lugar y radicó la denuncia semanas después. Lo hizo en la ciudad de Punta Alta, partido homónimo de la provincia de Buenos Aires, el 5 de marzo de 2018, ante la Comisaría de la Mujer y la Familia, de Coronel Rosales. El 16 de marzo amplió la presentación ante el Ministerio Público Fiscal de Concordia.

Allí, contó: "Yo estaba shockeada mal, no intenté salir porque sabía que estaba todo cerrado. Mientras tanto él me decía que no me preocupara, que esas cosas siempre pasaban en la Armada, pero que no dijera nada. Después de ahí, salimos de esa oficina y me hizo pasar a otra. Ahí me dijo que me desvistiera, y yo lo hice. Él no me amenazaba, pero yo estaba muy asustada. Me desvestí y él también se desvistió. Intentó penetrarme, pero no pudo porque no tuvo erección. Después de eso me hizo bañar ahí en la oficina, ya que había un baño con ducha. Después de eso me hizo cambiar y me abrió la puerta, y me dijo que yo salga primero y después salía él para que nadie se dé cuenta".

La joven le relató el intento de violación a sus superiores de la Escuela de Suboficiales y al Director de la Escuela Naval de Suboficiales de la Armada, Humberto Mario Dobler. Poco tiempo después de hacerlo, recibió una noticia que la desconcertó: fue dada de baja. Así lo relató ante la fiscal: "Ahora me dieron de baja de la escuela, no sé si por esto que sucedió o por las marcas de rendimiento. Cuando sucedió todo esto, Olmedo estaba vestido de civil, no tenía su uniforme reglamentario. Tengo mucho miedo por el cargo que tiene, porque es un hombre con poder".

Cuando el caso llegó a la Justicia, se adoptaron diversas medidas de prueba. Se recibieron las declaraciones testimoniales de una allegada a la víctima, y de Dobler, director de la Escuela de Suboficiales de la Armada. A su vez, se recibió un nuevo testimonio de la víctima en Cámara Gesell y se ordenó a Gendarmería Nacional una inspección a fin de corroborar las características descriptas por la victima sobre el lugar de ocurrencia de los hechos.

A la par, se requirió a la Armada Argentina el legajo personal de Olmedo, en el que constan las actuaciones disciplinarias labradas con motivo de la denuncia efectuada por la víctima ante las autoridades de ese organismo. Su relató fue registrado en el legajo caratulado "Presunta Comisión de hechos vinculados con ilícitos contra la integridad sexual previstos en el art. 119 del CP". En ese expediente, Olmedo fue suspendido. Lo cierto es que los años pasaron y la causa penal finalmente llegó a un cierre, con la admisión del delito por parte del ex militar.