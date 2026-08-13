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Balearon a un hombre en Anacleto Medina y hay una persona demorada

El episodio ocurrió este jueves por la noche en el barrio Anacleto Medina de Paraná. Un hombre recibió un disparo en una de sus piernas.

13 de agosto 2026 · 21:14hs
El hecho fue en calles Los Chanás y Gianelli de Anacleto Medina.

Reporte 100.7

El hecho fue en calles Los Chanás y Gianelli de Anacleto Medina.

Un importante despliegue policial se produjo este jueves por la noche en el barrio Anacleto Medina, en Paraná, luego de un violento episodio que dejó como saldo a un hombre herido de un disparo de arma de fuego, según informó Reporte 100.7.

Lo que pasó en Anacleto Medina

El hecho se registró alrededor de las 20.30, en inmediaciones de las calles Los Chanás y Gianelli, donde, por causas que todavía son materia de investigación, un hombre recibió un impacto de bala en una de sus piernas.

El hecho ocurrió en Colonia San Carlos, en el departamento La Paz.

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Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, se puso en marcha un operativo policial en el sector con el objetivo de asistir a la víctima, preservar la escena y avanzar en la identificación de las personas que podrían estar vinculadas con el ataque.

De acuerdo con la información preliminar, una persona fue demorada en el marco de la investigación. La medida se habría concretado a partir de las primeras actuaciones realizadas por los efectivos que llegaron al lugar luego de la denuncia del hecho.

Además, personal policial del 911 habría localizado un arma de fuego calibre .22, elemento que quedó a disposición de las autoridades y que será sometido a las pericias correspondientes para determinar si tuvo participación en el episodio.

En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Novena, personal del 911 y agentes de Policía Científica, quienes llevaron adelante las tareas periciales destinadas a reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Los investigadores procuran establecer con precisión qué ocurrió en la zona de Los Chanas y Gianelli, cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el disparo y si existió algún enfrentamiento o discusión previa entre las personas involucradas.

Anacleto Medina Hombre Baleado Paraná
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