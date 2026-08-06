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Levantaron la prohibición de salida del país a Mauro Icardi y Wanda Nara reaccionó en redes sociales

La Justicia dejó sin efecto la restricción de Mauro Icardi luego de resolver el trámite de pasaportes de sus hijas. Wanda publicó un mensaje.

6 de agosto 2026 · 22:43hs
.Levantaron la prohibición de salida del país a Mauro Icardi y Wanda Nara reaccionó en redes sociales.

,.Levantaron la prohibición de salida del país a Mauro Icardi y Wanda Nara reaccionó en redes sociales.

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo este jueves cuando la restricción para salir del país que le habían asignado al futbolista, quedó sin efecto. Y la empresaria disparó en redes sociales.

El Juzgado Civil 106 de Buenos Aires levantó la prohibición de salida que pesaba sobre el delantero desde el 29 de julio de 2026, en el marco de la causa “Nara, Wanda Solange c/ Icardi, Mauro Emanuel s/Cuidado Personal de los Hijos” (expediente 943/2025). La decisión fue firmada por el juez Adrián Hagopian y se fundamenta en que la medida que originó la restricción ya fue cumplida: lograr que Icardi prestara su consentimiento para la expedición de los pasaportes de sus hijas, algo que finalmente se resolvió por intervención de la justicia italiana.

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El delantero del Galatasaray debería firmar los pasaportes de sus hijas para que puedan regresar a Argentina.

Mauro Icardi con prohibición de salir del país

La reacción de Wanda

La reacción de Wanda no tardó. Desde sus redes sociales, compartió una historia de Instagram con una frase extraída de la cuenta de psicólogos RedPsi: “No te separás de tus hijos, te separás de tu pareja. Confundirlo es hacerles pagar una ruptura que no les pertenece”. Debajo de la imagen, Wanda agregó su propio comentario: “Me encanta esta cuenta de psicólogos y lo que comparten”.

Este levantamiento de la restricción, llega luego de un embargo preventivo sobre la “casa de los sueños”, la lujosa mansión en la Isla de Nordelta que compró en Argentina para recuperarse de su lesión de rodilla, y mientras la justicia argentina dictaba un embargo sobre la propiedad por 2.745.000 dólares, la empresaria y conductora regresaba al país con cuatro de sus cinco hijos tras días de incertidumbre en Italia por el robo de pasaportes.

Mauro Icardi Wanda Nara Justicia
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