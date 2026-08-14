Uno Entre Rios | La Provincia | Tuberculosis

Contabilizan cuatro casos de tuberculosis en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú

En la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú detectaron tres nuevos casos de tuberculosis, que se suman a uno previo.

14 de agosto 2026 · 09:08hs
Contabilizan cuatro casos de tuberculosis en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú

La situación sanitaria volvió a encender las alarmas en la Unidad Penal Nº 9 “Granja Penal” de Gualeguaychú, luego de que el operativo realizado por personal del Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario permitiera detectar tres nuevos casos de tuberculosis, que se suman al interno que originó esta intervención sanitaria.

En total, son cuatro los casos detectados en el marco de este nuevo episodio. El primer interno había sido trasladado e internado en el Hospital Centenario tras confirmarse el diagnóstico y posteriormente recibió el alta hospitalaria. Actualmente se encuentra nuevamente en la UP9, aislado y bajo seguimiento sanitario, consignó Máxima Online.

EL hecho ocurrió en la Unidad Penal 9 de El Potrero de Gualeguaychú.

Nuevo caso de tuberculosis en la cárcel de Gualeguaychú

El Cineclub Noble invita a un ciclo con películas orientadas a los adultos mayores

El Cineclub Noble invita a un ciclo con películas orientadas a los adultos mayores

A partir de la detección del primer caso, se realizaron estudios a internos que pudieron haber tenido contacto con la persona afectada. Durante el jueves se efectuaron pruebas de PPD a un primer grupo y el sábado se realizaron análisis a un segundo grupo.

Como resultado de estos controles surgieron los tres nuevos casos, situación que demuestra la importancia de mantener una vigilancia epidemiológica permanente dentro de la unidad.

LEER MÁS: Nuevo caso de tuberculosis en la cárcel de Gualeguaychú

Sobre la tuberculosis

La tuberculosis se transmite principalmente por vía aérea y los espacios cerrados, con convivencia prolongada entre numerosas personas, pueden favorecer su propagación. La PPD o prueba de Mantoux permite detectar si una persona estuvo en contacto con la bacteria, aunque un resultado positivo no significa por sí solo que exista tuberculosis activa y debe ser evaluado por profesionales de la salud.

Tuberculosis unidad penal Gualeguaychú
Noticias relacionadas
justicia de gualeguaychu ordeno la reincorporacion de delegados en laboratorios pyam

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

granja tres arroyos: oliva pidio medidas de asistencia y alivio fiscal para los trabajadores despedidos

Granja Tres Arroyos: Oliva pidió medidas de asistencia y alivio fiscal para los trabajadores despedidos

Presentaron el libro A duelar también se aprende

Presentaron el libro "A duelar también se aprende"

La propuesta busca distinguir a quienes participaron del conflicto de 1982, y a mantener viva la memoria de quienes no regresaron.

Impulsan la creación de una Medalla de Honor para reconocer a los veteranos de Malvinas

Ver comentarios

Lo último

Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

Cristian Castro se graduó de la secundaria a los 51 años

Cristian Castro se graduó de la secundaria a los 51 años

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Ultimo Momento
Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

Cristian Castro se graduó de la secundaria a los 51 años

Cristian Castro se graduó de la secundaria a los 51 años

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Liga Provincial: noche de clásico en Gualeguay

Liga Provincial: noche de clásico en Gualeguay

Policiales
Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Concepción del Uruguay: cuatro detenidos y más de $4 millones secuestrados en un operativo antidrogas

Concepción del Uruguay: cuatro detenidos y más de $4 millones secuestrados en un operativo antidrogas

Formalizaron la detención del sospechoso de balear a un hombre en Paraná

Formalizaron la detención del sospechoso de balear a un hombre en Paraná

La Paz: detienen a tres personas por abigeato en Colonia San Carlos

La Paz: detienen a tres personas por abigeato en Colonia San Carlos

Balearon a un hombre en Anacleto Medina y hay una persona demorada

Balearon a un hombre en Anacleto Medina y hay una persona demorada

Ovación
Liga Provincial: noche de clásico en Gualeguay

Liga Provincial: noche de clásico en Gualeguay

Patín artístico: representantes entrerrianas van por el título nacional en la Copa Clausura

Patín artístico: representantes entrerrianas van por el título nacional en la Copa Clausura

Central no logró vulnerar la resistencia de Corinthians e igualó sin goles

Central no logró vulnerar la resistencia de Corinthians e igualó sin goles

Presentaron el festival de boxeo que se realizará en Sionista

Presentaron el festival de boxeo que se realizará en Sionista

El concordiense Walter Bou se va de Lanús y seguirá su carrera en Chile

El concordiense Walter Bou se va de Lanús y seguirá su carrera en Chile

La provincia
Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Granja Tres Arroyos: Oliva pidió medidas de asistencia y alivio fiscal para los trabajadores despedidos

Granja Tres Arroyos: Oliva pidió medidas de asistencia y alivio fiscal para los trabajadores despedidos

Contabilizan cuatro casos de tuberculosis en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú

Contabilizan cuatro casos de tuberculosis en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú

Presentaron el libro A duelar también se aprende

Presentaron el libro "A duelar también se aprende"

Dejanos tu comentario