Contabilizan cuatro casos de tuberculosis en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú

En la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú detectaron tres nuevos casos de tuberculosis, que se suman a uno previo.

La situación sanitaria volvió a encender las alarmas en la Unidad Penal Nº 9 “Granja Penal” de Gualeguaychú, luego de que el operativo realizado por personal del Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario permitiera detectar tres nuevos casos de tuberculosis, que se suman al interno que originó esta intervención sanitaria.

En total, son cuatro los casos detectados en el marco de este nuevo episodio. El primer interno había sido trasladado e internado en el Hospital Centenario tras confirmarse el diagnóstico y posteriormente recibió el alta hospitalaria. Actualmente se encuentra nuevamente en la UP9, aislado y bajo seguimiento sanitario, consignó Máxima Online.

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A partir de la detección del primer caso, se realizaron estudios a internos que pudieron haber tenido contacto con la persona afectada. Durante el jueves se efectuaron pruebas de PPD a un primer grupo y el sábado se realizaron análisis a un segundo grupo.

Como resultado de estos controles surgieron los tres nuevos casos, situación que demuestra la importancia de mantener una vigilancia epidemiológica permanente dentro de la unidad.

Sobre la tuberculosis

La tuberculosis se transmite principalmente por vía aérea y los espacios cerrados, con convivencia prolongada entre numerosas personas, pueden favorecer su propagación. La PPD o prueba de Mantoux permite detectar si una persona estuvo en contacto con la bacteria, aunque un resultado positivo no significa por sí solo que exista tuberculosis activa y debe ser evaluado por profesionales de la salud.