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Granja Tres Arroyos: Oliva pidió medidas de asistencia y alivio fiscal para los trabajadores despedidos

Oliva pidió al Ejecutivo provincial medidas de asistencia y alivio fiscal para los 255 trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos y sus familias.

14 de agosto 2026 · 10:08hs
Granja Tres Arroyos: Oliva pidió medidas de asistencia y alivio fiscal para los trabajadores despedidos

El senador provincial Martín Oliva solicita al Poder Ejecutivo de Entre Ríos que evalúe y adopte medidas paliativas de asistencia y alivio fiscal para los trabajadores despedidos de la firma Granja Tres Arroyos (GTA) de Concepción del Uruguay.

La iniciativa surge luego de que la empresa notificara esta semana el despido de 255 trabajadores, una situación que genera preocupación e incertidumbre no solo entre quienes perdieron su fuente laboral, sino también en sus familias y en toda la comunidad del Departamento Uruguay.

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“Estamos frente a una situación que requiere una respuesta del Estado. Sabemos que la Provincia no puede resolver por sí sola el problema laboral, pero sí puede utilizar las herramientas que están dentro de sus facultades para acompañar a las familias que, de un día para otro, quedaron sin su principal ingreso”, señaló Oliva a través de un Proyecto de Comunicación.

Entre las medidas propuestas se contempla la posibilidad de establecer diferimientos, exenciones, condonaciones o planes especiales de pago de impuestos provinciales, incluyendo el Inmobiliario y Automotor, a través de ATER.

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Asimismo, el proyecto plantea que ENERSA evalúe mecanismos para evitar cortes del suministro eléctrico, establecer planes especiales de pago y/o contemplar medidas de alivio sobre la tarifa para los hogares de los trabajadores afectados.

Asistencia social

Oliva también propone implementar un esquema de asistencia social que incluya módulos alimentarios y ayudas económicas de subsistencia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

Para garantizar que estas herramientas lleguen efectivamente a quienes atraviesan esta situación, el proyecto recomienda que la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos valide y certifique el listado de trabajadores despedidos.

“Son medidas paliativas, de acompañamiento y alivio ante una situación extraordinaria. Lo que estamos planteando es que el Estado provincial esté presente y que ninguna familia tenga que afrontar sola las consecuencias de haber perdido su fuente de trabajo”, sostuvo finalmente el senador.

Granja Tres Arroyos trabajadores
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