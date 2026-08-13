La Paz: detienen a tres personas por abigeato en Colonia San Carlos

Tres personas fueron detenidas este jueves por faenar de manera ilegal un bovino en Colonia San Carlos, en el departamento La Paz.

En el establecimiento rural se constató la faena de una vaquilla de gran tamaño.

Tres personas fueron detenidas este jueves por faenar de manera ilegal (abigeato) un bovino en Colonia San Carlos, en el departamento La Paz . El accionar policial se realizó en el marco del Operativo Campo Seguro que se desarrolló en la fecha en Santa Elena y localidades rurales linderas.

En el mismo participaron Brigadas de Prevención del Abigeato de El Quebracho, Interdepartamental, Paraná Campaña, La Paz, y Comisarias de Jurisdicción.

La Paz: detienen a un joven por daños a terceros y resistencia a la autoridad

El hecho delictivo en el departamento La Paz

A las 16.20, en el desarrollo de esta operatoria de prevención personal de Comisaría Pedro Vallejos, dependiente de Jefatura Departamental de Policía La Paz, requiere colaboración inmediata para la intercepción de un vehículo maca Ford F100 que presuntamente y por circunstancias a establecerse habrían ultimado por medio de un disparo de arma de fuego un bovino en un establecimiento rural de Colonia San Carlos, por lo que de inmediato el personal concurre a brindar colaboración a la dependencia.

En el operativo se secuestró un fusil calibre .30-07. Policía Entre Ríos

Según la información policial, al arribo de los brigadistas el personal de la Comisaría ya había demorado al vehículo sospechado, en el que conducen tres masculinos de 23, 24 y 29 años de edad, los que transportaban un arma de fuego tipo fusil, y cartuchería. Se corroboró la muerte del vacuno, localizando al damnificado por el hecho.

La denuncia fue hecha por un empleado, quien manifestó haber escuchado detonaciones y observado una camioneta con varios masculinos retirándose del lugar.

Además de los detenidos, también se secuestró un fusil calibre .30-07, prendas con restos de sangre y pelos, y cuchillos con similares vestigios. En el establecimiento rural se constató la faena de una vaquilla de gran tamaño, encontrándose vísceras y restos del animal, los cuales fueron recuperados y entregados a su propietario.

En el establecimiento rural se constató la faena de una vaquilla de gran tamaño. Policía de Entre Ríos

Anoticiado el Fiscal Interviniente, dispone la aprehensión por el delito en flagrancia de estas tres personas, que son trasladadas a Jefatura Departamental La Paz para alojamiento, previa identificación. Quedando los mismos supeditados a la causa.

Esta forma delictiva viene siendo denunciada por productores de la zona de Bovril, Sir Leonard, Alcaraz y Colonia Avigdor en el departamento La Paz, como así también en el distrito Mojones en Villaguay. Ante esto, se reclama mayor rigurosidad a la Justicia.