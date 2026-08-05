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Horror en Crespo: denuncian que ofrecía a su expareja como prostituta en redes

La víctima denunció que su expareja creó perfiles falsos para ofrecerla como prostituta. La causa sumó nuevas imputaciones y ella debió dejar Crespo.

5 de agosto 2026 · 12:43hs
Horror en Crespo: denuncian que ofrecía a su expareja como prostituta en redes.

Horror en Crespo: denuncian que ofrecía a su expareja como prostituta en redes.

La Justicia de Entre Ríos avanza en la investigación de un estremecedor caso ocurrido en la ciudad de Crespo, donde una joven denunció que su expareja habría creado perfiles falsos en redes sociales para ofrecerla como prostituta utilizando fotografías suyas y promocionando supuestos servicios sexuales sin su consentimiento.

De acuerdo con la denuncia, los perfiles fueron publicados en plataformas como Instagram y X (antes Twitter), mientras la víctima aún convivía con el acusado. Como consecuencia de esas publicaciones, comenzó a recibir mensajes y contactos de hombres, principalmente vinculados a la comunidad swinger, sin comprender inicialmente el motivo hasta descubrir la existencia de las cuentas falsas.

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El abogado querellante de la denunciante, Juan Brondo, explicó que la causa dejó de centrarse únicamente en la presunta facilitación y promoción de la prostitución y fue ampliada con nuevas imputaciones por presuntos hechos de violencia sexual, abuso sexual y violación que, según la víctima, ocurrieron durante la convivencia.

Además, señaló que la Fiscalía reformuló la investigación con perspectiva de género para analizar de manera integral el contexto de violencia física, psicológica y sexual que la joven asegura haber padecido.

Según relató el letrado, las consecuencias del caso fueron devastadoras para la denunciante, quien debió abandonar Crespo y trasladarse a Rosario para intentar reconstruir su vida.

Brondo afirmó que la joven sufrió ataques de pánico, trastornos del sueño y un profundo deterioro emocional. También indicó que la circulación de los perfiles falsos provocó que muchas personas creyeran que eran auténticos, generándole situaciones de angustia, aislamiento social y pérdida de vínculos personales.

"Se sentía observada cada vez que salía a la calle, perdió amistades y dejó de hacer una vida normal", expresó el abogado.

En el expediente ya prestaron declaración familiares, allegados, amigas de la víctima, su actual pareja y profesionales que la asistieron. Ahora resta la realización de una pericia psicológica por parte del equipo de Salud Mental del Poder Judicial, considerada una prueba fundamental para el avance de la investigación.

Mientras tanto, el Juzgado de Garantías resolvió extender por otros 90 días las medidas de protección que impiden al acusado acercarse a la denunciante o establecer cualquier tipo de contacto, incluso a través de redes sociales.

Asimismo, durante la investigación también se registraron presuntos episodios de desobediencia a las restricciones judiciales, situación que será evaluada dentro del proceso.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia entrerriana, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes una vez reunidas todas las pruebas del caso. El abogado querellante sostuvo que el objetivo es que, concluida la etapa investigativa, se dicte una sentencia acorde con la gravedad de los hechos denunciados y el daño que, según la acusación, sufrió la víctima.

Crespo Justicia Entre Ríos
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