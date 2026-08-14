Cristian Castro terminó el bachillerato a distancia tras dos años y medio de estudio. La ceremonia se realizó en un teatro al sur de Ciudad de México

Cristian Castro se graduó de la escuela secundaria a los 51 años en Ciudad de México. Su madre, la reconocida actriz Verónica Castro, asistió a la ceremonia usando oxígeno suplementario por una indicación médica, lo que generó atención y preocupación entre los presentes.

Cristian terminó el bachillerato a distancia tras dos años y medio de estudio. La ceremonia se realizó el 12 de agosto de 2026 en un teatro al sur de Ciudad de México.

“La verdad, es un momento, una noche que no esperaba. La soñé, la imaginé en algún momento de mi vida cuando mi hijo creció, pero no se me dio hasta ahora. Estoy feliz, porque realmente él tenía una comezón, que tenía hermanos, primos, tíos, todos recibidos. Y él dijo que ‘Hasta que no termine, no voy a estar a gusto’”, expresó Verónica.

Y siguió emocionada: “Yo lo felicito a mi hijo con todo mi corazón. No es fácil estudiar la preparatoria. Da miedo. Me acuerdo cuando entré a la prepa, hace mil años, daba miedo precisamente esa cosa, como que siento como que va a doler algo, me duele estudiar la prepa. Y sí, es mucho dolor. Esos años de estudio dan mucho dolor, mucha tristeza, mucho cansancio. Pero cuando la terminas, ay, Dios mío, qué alegría. Y esta noche es de pura alegría porque terminaron. Nuestros hijos están aquí, los papás, los primos, los tíos. Ay, Dios mío, cómo abre los ojos el estudio”.

Verónica Castro acudió estable, pero tanto ella como su hijo se sintieron mal después por una baja de presión y tuvieron que irse antes de terminar el festejo.

Lesión de columna y secuelas del accidente de 2004

Cristian Castro se graduó de la secundaria a los 51 años

Las complicaciones de Verónica Castro comenzaron en 2004, cuando sufrió una caída de un elefante durante una transmisión de Big Brother VIP. El accidente le provocó lesiones severas en la columna y el cuello, por las que ha requerido cirugías y procesos constantes de rehabilitación.

La actriz explicó que, tras ese incidente, enfrenta dolores crónicos en las extremidades y problemas de movilidad. En diversas ocasiones ha sido hospitalizada de manera preventiva para recibir terapias físicas y rehabilitación intensiva.

El uso de dispositivos de apoyo, como silla de ruedas y tanque de oxígeno, se ha vuelto frecuente en sus apariciones públicas. La propia protagonista de telenovelas en Televisa declaró que estos recursos le facilitan el desplazamiento, restando dramatismo a su condición.

Problemas bronquiales y antecedentes de tabaquismo padece Verónica Castro

A la lesión en la columna se suman problemas bronquiales. Su hermano Fausto Castro declaró en enero de 2026 que la actriz “tiene ya un problema en su columna y un problema en sus bronquios”. El familiar explicó que los médicos recomendaron reposo y que la actriz se encuentra bajo supervisión profesional y en proceso de rehabilitación.