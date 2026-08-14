Formalizaron la detención del sospechoso de balear a un hombre en Paraná

El joven de 24 años que había sido demorado por el ataque a balazos quedó formalmente detenido por el supuesto delito de abuso de arma de fuego.

El joven de 24 años que había sido demorado la noche del jueves tras el ataque a balazos ocurrido en la zona del barrio Anacleto Medina, entre calles Gianelli y Los Chanas, en Paraná, quedó formalmente detenido por el supuesto delito de abuso de arma de fuego.

Según se informó a UNO desde la Jefatura Departamental de Policía, el hecho se registró durante la noche del jueves, alrededor de las 20.30, cuando un hombre resultó herido por disparos y debió ser trasladado al Hospital San Martín. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, personal de Comisaría Novena, con colaboración de la División 911, inició un operativo para localizar al presunto autor.

Balearon a un hombre en Anacleto Medina y hay una persona demorada

La Paz: detienen a tres personas por abigeato en Colonia San Carlos

El hecho fue en calles Los Chanás y Gianelli de Anacleto Medina. Reporte 100.7

Secuestraron un arma de fuego

A partir de los datos obtenidos durante las primeras tareas investigativas, los efectivos lograron ubicar y demorar a un joven de 24 años. En el procedimiento también secuestraron una pistola calibre .22, vainas servidas y cartuchos del mismo calibre.

Con intervención de la Fiscalía, se dispuso la detención del sospechoso, quien quedó alojado en Alcaldía mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.