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Edgardo Kueider apeló su condena por contrabando en Paraguay

Edgardo Kueider apeló su condena en Paraguay por intentar ingresar US$200.000 sin declarar y continuará con arresto domiciliario en Asunción.

13 de agosto 2026 · 15:36hs
Edgardo Kueider apeló su condena por contrabando en Paraguay.

Edgardo Kueider apeló su condena por contrabando en Paraguay.

Los abogados del exsenador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider y de su pareja, Iara Guinsel, presentaron esta semana una apelación contra la condena por tentativa de contrabando dictada en Paraguay.

El Tribunal especializado en delitos económicos condenó a Kueider a dos años de prisión y a Guinsel, su exsecretaria, a un año y diez meses. En ambos casos, las penas quedaron con ejecución en suspenso, por lo que no fueron enviados a prisión. La pareja cumple arresto domiciliario desde el 4 de diciembre de 2024, cuando fue detenida en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad al intentar ingresar a Ciudad del Este desde Foz do Iguazú con unos 200 mil dólares sin declarar.

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Edgardo Kueider apeló su condena y busca revertir el fallo por contrabando

El fallo condenatorio se conoció en julio y Kueider permanece detenido con tobillera electrónica en un departamento de Asunción. El recurso de apelación fue presentado el lunes pasado ante el mismo juzgado. Ahora, el Tribunal deberá correr traslado a la Fiscalía, que tendrá diez días para expedirse. Luego, el expediente será remitido al Tribunal de Apelación Especializado.

Los jueces Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris, que firmaron la condena en primera instancia, consideraron que el control aduanero realizado sobre la Chevrolet Trailblazer en la que viajaba la pareja fue aleatorio. Según el fallo, Kueider y Guinsel no respondieron cuando los agentes les preguntaron si llevaban divisas y tampoco lo hicieron cuando, tras encontrar el dinero en una mochila ubicada en el asiento trasero, les consultaron si había sido declarado.

El Tribunal también destacó que ambos habían ingresado anteriormente a Paraguay en otras cinco oportunidades y, por lo tanto, conocían el procedimiento para declarar divisas. "De estas pruebas valoradas, se desprende que Kueider y Guinsel ingresaron al país dinero en efectivo que supera los 10 mil dólares americanos sin la declaración", sostuvo García durante la lectura del fallo.

La defensa había planteado que el delito de contrabando no podía aplicarse porque el dinero no constituye mercadería en sentido restringido. Sin embargo, el Tribunal respaldó la postura de la Fiscalía y consideró que se trató de una tentativa de contrabando, debido a que la pareja fue interceptada antes de completar el ingreso al territorio paraguayo.

Además de esta condena, Kueider enfrenta otra causa en Paraguay. En junio, la Justicia de ese país lo imputó junto con Guinsel por presunto lavado de dinero. El juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia ordenó el embargo de seis departamentos, con sus respectivas cocheras, en un edificio ubicado sobre la avenida General Santos, en Asunción. Según la Fiscalía paraguaya, los inmuebles habrían sido adquiridos con fondos de origen ilícito a través de la firma Golsur S.A., que habría sido utilizada como estructura de fachada.

En Argentina, en tanto, Kueider es investigado por presunto enriquecimiento ilícito en dos causas paralelas: una tramita en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, y la otra en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendiente resolver un recurso que determinará cuál de los dos tribunales continuará con la investigación.

Edgardo Kueider Paraguay Justicia
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