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Presentaron el festival de boxeo que se realizará en Sionista

La velada de boxeo será el viernes 18 de septiembre en el estadio Moisés Flesler. Los organizadores dieron detalles de las peleas programadas.

13 de agosto 2026 · 19:23hs
Los organizadores dieron detalles de la competencia de boxeo.

Los organizadores dieron detalles de la competencia de boxeo.

El festival boxístico que se desarrollará el viernes 18 de septiembre en el estadio Moisés Flesler del Centro Juventud Sionista fue presentado oficialmente este jueves en el Casino Neo Mayorazgo. La velada, organizada por Cloroformo Box Promotions, de Ulises López, contará con cinco peleas amateurs y tres profesionales.

Durante la presentación se llevó adelante además la firma de los contratos de los pugilistas profesionales que serán protagonistas de la jornada, en una actividad que sirvió como lanzamiento oficial de una noche que tendrá presencia de representantes de Paraná, distintos puntos de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Uruguay.

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Los pugilistas Johana Beber, Zamira Beber, Pedro Beckman y Bautista Albornoz, y el técnico Nicolás Pagliaruzza.

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Cinco combates amateurs de boxeo

La programación se pondrá en marcha con cinco enfrentamientos amateurs. En hasta 64 kilogramos, Elías Jaime, de El Traidor Box, se medirá con Tiago Valdez, de Toa Box. En la misma categoría, Dylan Zapaya, representante de Motobox, enfrentará a Leandro Luna, de TNC Boxing Colón.

En categoría pesado, Walter González, de Team Peligro Paracao, tendrá como rival a Esteban Díaz, de Williepep. En hasta 75 kilogramos, en tanto, Iván Frutos, de Boxing Paraná, se cruzará con Jerónimo Jesús Wild, de Toa Box.

El último combate amateur será protagonizado por Zamira Beber, de Paya Box, y Belkis Olivera, de TNC Boxing Colón, Uruguay, en hasta 57 kilogramos. El duelo será el fondo amateur y tendrá en juego el Título Internacional Dos Orillas.

Tres peleas profesionales

La segunda parte de la velada estará reservada para los profesionales. Nicolás Pagliaruzza, representante de Paraná, se enfrentará a Pablo Romero, de Colón, en la categoría super ligero y a cuatro rounds.

Luego será el turno de Milagros Segovia, también de Paraná, quien combatirá ante la cordobesa Dayana Loyola en la categoría mosca, en un duelo pactado a cuatro asaltos.

El combate de fondo estará protagonizado por el paranaense Dimas Garategui y el santafesino Nahuél Retamoso. El cruce, correspondiente a la categoría wélter, será a ocho rounds y marcará el cierre de la jornada.

Entradas a la venta

Las entradas anticipadas ya están disponibles en el Centro Juventud Sionista y en el Club Atlético Talleres.

Las populares tienen un valor de 20.000 pesos, las plateas cuestan 25.000 pesos, mientras que el sector ring side tendrá un precio de 35.000 pesos.

La presentación oficial puso en marcha la cuenta regresiva para una nueva noche de boxeo en Paraná, que tendrá al Moisés Flesler como escenario de ocho combates y una cartelera que combinará experiencia profesional con el crecimiento de los representantes amateurs.

boxeo Sionista Festival peleas
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