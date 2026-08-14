Patín artístico: representantes entrerrianas van por el título nacional en la Copa Clausura

Los equipos entrerrianos de Small Group y Cuarteto Senior World Skate competirán este fin de semana en la Copa Clausura de Patín Artístico.

Cuarteto Senior World Skate de patín, la provincia estará representada por Josefina Morelli, Liz Camblowski, Camila Moreira y Fernanda Heffel.

Las representantes entrerrianas de las disciplinas Small Group y Cuarteto Senior World Skate serán protagonistas este fin de semana de la Copa Clausura de Patín Artístico, una competencia de alcance nacional que reunirá a los mejores equipos del país y que tendrá como principal objetivo definir a los campeones de la temporada.

El certamen se desarrollará durante sábado y domingo en el Microestadio del CAP, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , donde se presentarán los conjuntos de las distintas categorías de las disciplinas Show, Small Group, Cuarteto y Precisión.

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Entre las delegaciones que viajarán para representar a Entre Ríos se encuentra el equipo AGUAI Small Group Junior, integrado por Emilia Michelow, Mía Leyes, Maitena Fontana, Mía Palacios, Francesca Bruno, Luana Humoffe, Yuliana Moisés, Paola Hermosid y Fiorella Ramírez.

El equipo Aguai Small Group Junior, integrado por Emilia Michelow, Mía Leyes, Maitena Fontana, Mía Palacios, Francesca Bruno, Luana Humoffe, Yuliana Moisés, Paola Hermosid y Fiorella Ramírez.

Por su parte, en la categoría Cuarteto Senior World Skate, la provincia estará representada por Josefina Morelli, Liz Camblowski, Camila Moreira y Fernanda Heffel.

Ambas formaciones tendrán como entrenador a Gerardo David, quien trabaja junto a las patinadoras en la preparación de una competencia que tendrá un significado especial, ya que además de definir las posiciones nacionales, será determinante para las futuras competencias internacionales.

Una preparación condicionada por el clima

En diálogo con UNO, David explicó que la preparación para la Copa Clausura no fue sencilla, principalmente por las condiciones climáticas y la falta de un espacio cubierto que permita entrenar durante todo el año.

“No hemos podido entrar mucho porque estamos en una pista de aire libre y el clima nos está ayudando”, explicó el entrenador, quien destacó que el equipo necesita contar con un espacio cerrado para poder desarrollar su actividad con mayor continuidad.

En ese sentido, realizó un pedido a la comunidad para encontrar una solución: “Sería buscar en la comunidad la ayuda para conseguir algún salón cerrado en algún momento”.

La problemática no es nueva para los integrantes del equipo. Las patinadoras entrenan durante varias horas y necesitan condiciones adecuadas para poder desarrollar sus rutinas, perfeccionar movimientos y llegar de la mejor manera a las competencias.

“Es un equipo que ha representado a la provincia y al país en campeonatos del mundo, en Panamericanos y Sudamericanos. Hemos golpeado tantas puertas, pero no hemos logrado conseguir ningún lugar como para que estos días de lluvia y de tanto frío podamos tener un lugar cerrado para entrenar”, manifestó David.

Actualmente, el grupo utiliza las instalaciones del Polideportivo del CEF Nº 5, donde entrena en horario nocturno.

“Son chicos de todas las edades, a partir de los 13 años hasta los 25 años, y entrenamos a partir de las 19 hasta las 23 en el Polideportivo del CEF Nº 5”, detalló.

Si bien destacó las condiciones de la pista, remarcó que el hecho de encontrarse al aire libre genera una dificultad importante durante determinadas épocas del año.

“Estamos muy contentos con la pista, pero es un lugar al aire libre y hay días que no se puede entrenar por el clima”, sostuvo.

Una competencia de Patín que define el año

Más allá de las dificultades, el grupo llega con entusiasmo a una competencia que será clave dentro del calendario nacional.

“Estamos viajando el viernes a la Copa Clausura de Show. Ya pasamos por una primera fecha y esta jornada es la que define el Campeonato Nacional y las clasificatorias para lo internacional de Paraguay”, señaló David.

La actividad tendrá representantes entrerrianas durante las dos jornadas. El Small Group Junior se presentará el sábado, mientras que el Cuarteto Senior World Skate tendrá su participación el domingo.

“El grupo Small Group de Junior compite el sábado y el Cuarteto Senior World Skate compite el domingo. Estamos preparando la última puesta a punto para el torneo”, explicó el entrenador.

De esta manera, las patinadoras afrontarán el tramo decisivo de la temporada con el objetivo de alcanzar los mejores resultados y mantener a Entre Ríos en los primeros planos del patinaje artístico nacional.

El esfuerzo detrás de cada presentación

David también aprovechó la oportunidad para poner en consideración las dificultades económicas que atraviesan los deportistas y las familias que sostienen este tipo de disciplinas.

“Quiero contarle al público que en este deporte pasamos un montón de cosas y que tienen que ver con lo económico”, manifestó.

En ese sentido, recordó que el grupo no pudo participar de algunas competencias internacionales por cuestiones vinculadas al financiamiento de los viajes.

“No pudimos viajar al Campeonato del Mundo de China y ahora está el de Paraguay, por la parte económica, y por un montón de otras cuestiones que no son económicas”, expresó.

El entrenador consideró que es necesario generar mayores espacios de diálogo y acompañamiento para los deportistas que representan a la provincia y al país.

“Creo que merecemos escucharnos entre todos para poder solucionar un montón de cosas en este deporte y en todos los deportes”, afirmó.

David contó además que mantiene contacto con entrenadores y referentes de otras disciplinas que atraviesan situaciones similares.

“Con muchos colegas de otros deportes también hablo, que también pasan por lo mismo”, sostuvo.

Más difusión para el Patín Artístico

Finalmente, el entrenador hizo hincapié en la necesidad de darle mayor visibilidad a las modalidades grupales del patinaje artístico, que requieren un importante trabajo colectivo y una preparación que se extiende durante buena parte del año.

“Me parece que habría que darle un poco de difusión más seguido a lo que son los grupos en el patinaje artístico”, planteó.

Según explicó, desde la propia federación también se han planteado algunas de estas cuestiones, aunque todavía existen dificultades para consolidar proyectos a largo plazo.

“También lo plantearon desde la Federación, pero hay otros intereses creados y no podemos llegar a formar un equipo sólido, y todos los años estamos cambiando”, señaló.

En ese contexto, la participación en la Copa Clausura representa mucho más que una competencia. Para las patinadoras entrerrianas significa mostrar el trabajo realizado durante meses, representar a su provincia y buscar una nueva oportunidad de acceder a competencias internacionales.

Con el viaje previsto para este viernes y las últimas prácticas antes de la presentación, los equipos entrerrianos ya tienen todo listo para afrontar el desafío. El Small Group Junior irá por el título nacional el sábado, mientras que el Cuarteto Senior World Skate buscará su mejor actuación el domingo, con el objetivo de cerrar la temporada en lo más alto y mantener viva la ilusión de volver a representar a Entre Ríos y al país en el ámbito internaciona