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Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Un hombre fue baleado en Concepción del Uruguay y, tras el ataque, allanaron su vivienda donde secuestraron cocaína, marihuana y municiones.

14 de agosto 2026 · 10:50hs
Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

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Un hombre de 45 años recibió un disparo en el ingreso de una vivienda de calle Fray Mocho al 700. Fue trasladado al Hospital Urquiza y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado. Tras una orden judicial, la Policía allanó el domicilio y secuestró cocaína, marihuana, municiones y elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Un episodio de extrema gravedad ocurrido durante la noche terminó derivando en un allanamiento por estupefacientes en una vivienda ubicada sobre calle Fray Mocho al 700, en Concepción del Uruguay.

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Según consignó El Uruguayense, todo comenzó alrededor de las 20:15, cuando una alerta del Comando Radioeléctrico movilizó a efectivos policiales hasta el domicilio. Al arribar, el personal encontró en el ingreso de la vivienda a un hombre de 45 años gravemente herido, quien se encontraba en el suelo y presentaba dificultades para movilizarse.

Según manifestó el propio herido a los policías, había sido atacado a disparos por personas desconocidas que se movilizaban en motocicletas. No habría aportado mayores precisiones sobre los agresores ni sobre las circunstancias del ataque.

Sin embargo, el episodio tomó otra dimensión cuando, pese a encontrarse herido, el hombre impidió inicialmente el ingreso de los efectivos a la vivienda, cerrando la puerta desde el interior.

Ante la situación, se solicitó asistencia médica. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital J. J. Urquiza, donde fue examinado por el médico policial, quien constató una herida de arma de fuego con perforación en la zona lumbar. Debido a la gravedad de la lesión, quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado.

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El allanamiento y el hallazgo de droga

La situación generó sospechas entre los investigadores, por lo que la Fiscalía de turno, a cargo de la Dra. María Becker, solicitó una medida judicial sobre el inmueble.

La orden de allanamiento y registro fue autorizada por la jueza de Garantías, Dra. Alejandrina Herrero. Alrededor de las 22:15, se concretó el procedimiento con intervención de personal policial y apoyo de la Policía Científica.

Durante la requisa de la vivienda fueron hallados 1,846 kilogramos de cocaína, incluyendo 1.185 dosis que ya se encontraban fraccionadas y preparadas para su comercialización.

Además, los investigadores secuestraron 410 gramos de marihuana, municiones, dinero en efectivo, balanzas de precisión y recortes de nylon. El hallazgo de la droga fraccionada y de elementos utilizados para su preparación y comercialización derivó en la apertura de actuaciones por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Dos investigaciones en marcha

A partir de lo ocurrido, quedaron abiertas dos líneas de investigación. Por un lado, se inició una causa para establecer cómo y por qué se produjo el ataque con arma de fuego que terminó con el hombre de 45 años herido de gravedad.

Por otro, se iniciaron actuaciones vinculadas al hallazgo de los estupefacientes y los demás elementos secuestrados durante el allanamiento. La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque, identificar a los responsables de los disparos y establecer las responsabilidades correspondientes por la droga encontrada en el domicilio.

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