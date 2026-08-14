Presentaron el libro "A duelar también se aprende"

"A duelar también se aprende", un libro destinado a brindar herramientas para acompañar a niños y adolescentes durante procesos de duelo, pérdidas y cambios.

La psicóloga Lucía Franchi presentó este jueves, junto a Nancy Udrizard, un libro destinado a brindar herramientas a familias, docentes y profesionales para acompañar a niños y adolescentes durante procesos de duelo, pérdidas y cambios. La actividad se realizó este jueves 20 en el Aula Magna de la UCA Paraná, con entrada libre y gratuita.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Franchi explicó que la propuesta surgió a partir de años de experiencia clínica y profesional acompañando a familias en diferentes procesos de duelo. El libro no se centró únicamente en la muerte de un ser querido, sino también en otras pérdidas y transformaciones que atraviesan las infancias y adolescencias. “La vida está hecha de encuentros, pero también de despedidas. Nadie nace aprendiendo a hacer el duelo”, sostuvo la psicóloga al referirse al eje central de la publicación, que escribió junto a Nancy Udrizard varios años atrás y que finalmente llegó a la instancia de presentación. Franchi destacó que los niños atraviesan numerosas situaciones que implican pérdidas, más allá del fallecimiento de una persona cercana. Entre ellas mencionó el crecimiento, el paso de la niñez a la preadolescencia, los cambios hormonales y la pérdida de determinadas etapas o formas de vincularse con el mundo.

En ese sentido, señaló que la capacidad de adaptarse a los cambios se convirtió en una competencia fundamental en un contexto de transformaciones permanentes. “Cuando el niño aprende a transitar los pequeños o grandes cambios que le tocan, ellos van a aprender que cuando les toque transitar grandes pérdidas van a poder contar con herramientas para afrontarlas”, explicó.

La profesional remarcó además la importancia de que los adultos puedan acompañar estos procesos desde la sinceridad y la validación emocional. Según indicó, los niños necesitan confiar en los adultos que les dicen la verdad frente a una pérdida y que reconocen y validan sus emociones.

Herramientas para familias y docentes

Franchi explicó que la propuesta del libro no buscó eliminar el dolor ni el sufrimiento, sino brindar recursos para atravesarlos de una manera saludable. En ese marco, destacó que existen herramientas que pueden aplicarse tanto en el ámbito clínico como en la educación y dentro de las familias.

“Hoy por hoy existen muchas herramientas, no solamente en el ámbito clínico, sino también para el ámbito educativo y familiar dentro de la crianza”, señaló.

La presentación contó con la participación de docentes, profesionales de la salud, personas vinculadas al acompañamiento de infancias en organismos públicos y representantes del Colegio de Psicólogos. Franchi destacó la cantidad de personas que se habían interesado en la actividad y expresó su deseo de que el libro pudiera llegar a quienes buscaran recursos para acompañar a niños y adolescentes.

Un libro con teoría y propuestas prácticas

La publicación fue editada por Editorial Entre Ríos y presentó una primera parte teórica, destinada a explicar qué es el duelo, cuáles son sus etapas y cómo comunicar determinadas situaciones a los niños.

Además, incluyó un capítulo específico sobre el derecho al duelo en las infancias y una segunda parte de carácter práctico, con estrategias visuales para trabajar con los niños la abstracción que implican las emociones, la muerte, las pérdidas y los cambios. Finalmente, el libro incorporó cuentos que permitían acompañar diferentes procesos de duelo y abordar sus distintas dimensiones mediante recursos visuales y kinestésicos.

Franchi contó que se trató del primer libro que escribió junto a Nancy. Si bien ambas ya contaban con publicaciones anteriores, esta obra representó su primera experiencia conjunta. “Es un poco contar lo que uno viene haciendo en su práctica profesional”, expresó la psicóloga, quien también valoró el acompañamiento y las muestras de afecto recibidas durante el proceso. El libro quedó disponible para su adquisición a través de los Instagram personales de las autoras y, en principio, en librerías de la ciudad.