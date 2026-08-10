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La Justicia envió un requerimiento a Manuel Adorni para que justifique su patrimonio

Se conoció que la Justicia envió un requerimiento a Manuel Adorni en la causa que investiga su presunto enriquecimiento ilícito. Tiene 15 días para responder.

10 de agosto 2026 · 17:33hs
La Justicia envió un requerimiento a Manuel Adorni para que justifique su patrimonio.

La Justicia envió un requerimiento a Manuel Adorni para que justifique su patrimonio.

La Justicia envió un requerimiento al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni por la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

LEER MÁS: Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

El pedido de la Justicia

El fiscal Gerardo Pollicita le pidió a Adorni que dé explicaciones sobre su patrimonio mediante una serie de preguntas que ya están en manos del ex funcionario del presidente Javier Milei.

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La acción de Pollicita podría ser la antesala del llamado a indagatoria. Adorni dejó el Gobierno nacional hace más de un mes envuelto en una causa que se encuentra en el juzgado de Ariel Lijo, en los tribunales federales de Comodoro Py.

El ex vocero de Milei es investigado por la compra de inmuebles y otros gastos presuntamente excesivos para sus ingresos.

Adorni tendrá un plazo de 15 días para responder el pedido de Pollicita, que se apoyó en un informe que realizó la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Justicia Manuel Adorni Patrimonio
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