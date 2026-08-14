Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Liga Provincial: noche de clásico en Gualeguay

Atlético BH y Bancario protagonizarán este viernes el destacado de la segunda fecha de la Liga Provincial. Sionista visita a Urquiza de Santa Elena.

14 de agosto 2026 · 10:33hs
BH debuta como local en la temporada 2026 de la Liga Provincial de Básquet.

BH debuta como local en la temporada 2026 de la Liga Provincial de Básquet.

Se disputará este viernes en forma íntegra la actividad correspondiente a la segunda fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores, Zona A y B. Además se disputará un adelanto de la tercera fecha de la Zona C.

El destacado, en Gualeguay

El destacado de la jornada se llevará adelante en Gualeguay, localidad donde Atlético BH y Bancario protagonizarán el clásico de la Ciudad de los Poetas. Esta historia se disputará a partir de las 21.30 en el estadio Islas Malvinas en el marco de la Zona B.

Sionista es uno de los líderes de la Conferencia 3 de la Liga Provincial.

Liga Provincial: Sionista, Recreativo y Ciclista volvieron a ganar y siguen invictos

Sionista le ganó como visitante a Estudiantes en la primera fecha de la Liga Provincial.

Los paranaenses tuvieron su estreno en la Liga Provincial de la FBER

Ambos equipos buscarán celebrar su primera victoria en el Pre-Federal. En el capítulo inicial el Verde perdió 75 a 55 ante Luis Luciano, en Urdinarrain. Bancario, por su parte, tropezó como local ante Atlético Tala por un categórico 81 a 53.

Otro de los juegos sobresalientes de la cartelera se llevará adelante en el estadio Juan José Garro, donde Regatas Uruguay recibirá a Peñarol de Rosario del Tala en un encuentro de elencos que celebraron en la primera fecha. El Celeste de La Histórica pisó con firmeza en el sur entrerriano al derrotar 73 a 69 a Racing de Gualeguaychú. El Tricolor, por su parte, venció 61 a 48 a Zaninetti de Concepción del Uruguay en El Gigante.

Por otro lado, Atlético Tala buscará su segunda victoria en el certamen cuando reciba en el estadio Gregorio Panizza a Parque Sur de Concepción del Uruguay. El conjunto de La Histórica hará su presentación en la temporada tras haber gozado de jornada libre en el capítulo anterior.

Además, Zaninetti buscará dejar en el pasado la derrota sufrida ante Peñarol cuando reciba a Luis Luciano. El Celeste de Urdinarraín va por su segundo éxito en la competencia.

Otros juegos por la Liga Provincial

Por la Zona A, Capuchinos de Concordia recibirá desde las 21.30 a Sarmiento de Villaguay en un duelo de elencos que debutaron con un triunfo.

Por el mismo sector Social Federación irá por su segundo éxito cuando reciba a Estudiantes de Concordia. Además, San José recibirá a Ferro de San Salvador, último campeón. Mientras que Sportivo San Salvador enfrentará en la capital del arroz a La Armonía de Colón.

Por otro lado, Urquiza de Santa Elena recibirá en el norte entrerriano a Sionista en el adelanto de la tercera fecha de la Zona C. Esta historia iniciará a las 21.

Liga Provincial Gualeguay Sionista
Noticias relacionadas
Talleres y Recreativo jugarán por la Liga Provincial y el Clausura de la APB.

Liga Provincial: se completa el capítulo inicial

Cuarteto Senior World Skate de patín, la provincia estará representada por Josefina Morelli, Liz Camblowski, Camila Moreira y Fernanda Heffel.

Patín artístico: representantes entrerrianas van por el título nacional en la Copa Clausura

Giovanni Cantizano cae entre dos defensores de Corinthians. No le cobraron penal a Central.

Central no logró vulnerar la resistencia de Corinthians e igualó sin goles

Los organizadores dieron detalles de la competencia de boxeo.

Presentaron el festival de boxeo que se realizará en Sionista

Ver comentarios

Lo último

Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

Cristian Castro se graduó de la secundaria a los 51 años

Cristian Castro se graduó de la secundaria a los 51 años

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Ultimo Momento
Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

Cristian Castro se graduó de la secundaria a los 51 años

Cristian Castro se graduó de la secundaria a los 51 años

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Liga Provincial: noche de clásico en Gualeguay

Liga Provincial: noche de clásico en Gualeguay

Policiales
Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Concepción del Uruguay: cuatro detenidos y más de $4 millones secuestrados en un operativo antidrogas

Concepción del Uruguay: cuatro detenidos y más de $4 millones secuestrados en un operativo antidrogas

Formalizaron la detención del sospechoso de balear a un hombre en Paraná

Formalizaron la detención del sospechoso de balear a un hombre en Paraná

La Paz: detienen a tres personas por abigeato en Colonia San Carlos

La Paz: detienen a tres personas por abigeato en Colonia San Carlos

Balearon a un hombre en Anacleto Medina y hay una persona demorada

Balearon a un hombre en Anacleto Medina y hay una persona demorada

Ovación
Liga Provincial: noche de clásico en Gualeguay

Liga Provincial: noche de clásico en Gualeguay

Patín artístico: representantes entrerrianas van por el título nacional en la Copa Clausura

Patín artístico: representantes entrerrianas van por el título nacional en la Copa Clausura

Central no logró vulnerar la resistencia de Corinthians e igualó sin goles

Central no logró vulnerar la resistencia de Corinthians e igualó sin goles

Presentaron el festival de boxeo que se realizará en Sionista

Presentaron el festival de boxeo que se realizará en Sionista

El concordiense Walter Bou se va de Lanús y seguirá su carrera en Chile

El concordiense Walter Bou se va de Lanús y seguirá su carrera en Chile

La provincia
Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Justicia de Gualeguaychú ordenó la reincorporación de delegados en Laboratorios Pyam

Granja Tres Arroyos: Oliva pidió medidas de asistencia y alivio fiscal para los trabajadores despedidos

Granja Tres Arroyos: Oliva pidió medidas de asistencia y alivio fiscal para los trabajadores despedidos

Contabilizan cuatro casos de tuberculosis en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú

Contabilizan cuatro casos de tuberculosis en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú

Presentaron el libro A duelar también se aprende

Presentaron el libro "A duelar también se aprende"

Dejanos tu comentario