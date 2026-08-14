Liga Provincial: noche de clásico en Gualeguay

Atlético BH y Bancario protagonizarán este viernes el destacado de la segunda fecha de la Liga Provincial. Sionista visita a Urquiza de Santa Elena.

BH debuta como local en la temporada 2026 de la Liga Provincial de Básquet.

Se disputará este viernes en forma íntegra la actividad correspondiente a la segunda fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores, Zona A y B. Además se disputará un adelanto de la tercera fecha de la Zona C.

El destacado de la jornada se llevará adelante en Gualeguay, localidad donde Atlético BH y Bancario protagonizarán el clásico de la Ciudad de los Poetas. Esta historia se disputará a partir de las 21.30 en el estadio Islas Malvinas en el marco de la Zona B.

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Ambos equipos buscarán celebrar su primera victoria en el Pre-Federal. En el capítulo inicial el Verde perdió 75 a 55 ante Luis Luciano, en Urdinarrain. Bancario, por su parte, tropezó como local ante Atlético Tala por un categórico 81 a 53.

Otro de los juegos sobresalientes de la cartelera se llevará adelante en el estadio Juan José Garro, donde Regatas Uruguay recibirá a Peñarol de Rosario del Tala en un encuentro de elencos que celebraron en la primera fecha. El Celeste de La Histórica pisó con firmeza en el sur entrerriano al derrotar 73 a 69 a Racing de Gualeguaychú. El Tricolor, por su parte, venció 61 a 48 a Zaninetti de Concepción del Uruguay en El Gigante.

Por otro lado, Atlético Tala buscará su segunda victoria en el certamen cuando reciba en el estadio Gregorio Panizza a Parque Sur de Concepción del Uruguay. El conjunto de La Histórica hará su presentación en la temporada tras haber gozado de jornada libre en el capítulo anterior.

Además, Zaninetti buscará dejar en el pasado la derrota sufrida ante Peñarol cuando reciba a Luis Luciano. El Celeste de Urdinarraín va por su segundo éxito en la competencia.

Otros juegos por la Liga Provincial

Por la Zona A, Capuchinos de Concordia recibirá desde las 21.30 a Sarmiento de Villaguay en un duelo de elencos que debutaron con un triunfo.

Por el mismo sector Social Federación irá por su segundo éxito cuando reciba a Estudiantes de Concordia. Además, San José recibirá a Ferro de San Salvador, último campeón. Mientras que Sportivo San Salvador enfrentará en la capital del arroz a La Armonía de Colón.

Por otro lado, Urquiza de Santa Elena recibirá en el norte entrerriano a Sionista en el adelanto de la tercera fecha de la Zona C. Esta historia iniciará a las 21.