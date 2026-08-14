Concepción del Uruguay: cuatro detenidos y más de $4 millones secuestrados en un operativo antidrogas

Tres hombres y una mujer fueron detenidos acusados de ser parte de una banda dedicada a vender marihuana y cocaína en Concepción del Uruguay.

Cuatro personas -tres hombres y una mujer- fueron detenidas en el marco de un operativo antidrogas en Concepción del Uruguay, en el que también se secuestraron varias dosis de marihuana, cocaína y dinero en efectivo, que sería producto de la comercialización de los estupefacientes.

Según se informó a UNO, en un importante operativo coordinado entre la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional, la noche del jueves se concretaron cuatro allanamientos simultáneos que permitieron desarticular puntos de comercialización de estupefacientes y detener a cuatro personas vinculadas a la actividad ilícita. El operativo contó con la participación de las Divisiones Drogas Peligrosas y Guardias Especiales de las Jefaturas Departamentales Uruguay, Colón y Gualeguaychú

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Los procedimientos fueron llevados adelante en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de microtráfico, bajo la órbita del Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del juez Gustavo Díaz, y con intervención de la Fiscalía N.º 5, encabezada por el fiscal Eduardo Santos.

Droga y millones

Como resultado de los allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad, los investigadores lograron el secuestro de clorhidrato de cocaína, marihuana y flores de cannabis, además de una importante suma de dinero en efectivo que supera los 4,3 millones de pesos, elementos de interés para la causa y diversos dispositivos utilizados para la actividad investigada.

Durante las requisas también fueron secuestrados teléfonos celulares, un vehículo, armas de fuego, municiones, documentación y otros elementos que serán sometidos a peritajes para profundizar la pesquisa y determinar el alcance de la organización investigada.