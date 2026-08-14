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Central no logró vulnerar la resistencia de Corinthians e igualó sin goles

En el Gigante de Arroyito, Central y el Timao empataron 0-0 por la ida de los octavos de final del certamen internacional.

14 de agosto 2026 · 00:17hs
Giovanni Cantizano cae entre dos defensores de Corinthians. No le cobraron penal a Central.

Celina Mutti Lovera

Giovanni Cantizano cae entre dos defensores de Corinthians. No le cobraron penal a Central.

Rosario Central tuvo las chances más claras de la noche pero no logró vulnerar la resistencia de Corinthians y empató 0-0 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro en el Gigante de Arroyito estuvo marcado por la fricción entre ambos y el dominio del Canalla que no logró materializar en un gol que le hubiera permitido afrontar el juego de vuelta en San Pablo con ventaja en el global, ni siquiera ante la expulsión de Allan Souza a falta de diez minutos para el final del encuentro.

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¿Qué fue lo mejor de Central?

La forma en la que afrontó el partido. Con el ímpetu que la situación ameritaba. ¿Lo peor? No poder marcar la diferencia en un partido que mereció algo más que el empate, pero en el que no pudo ni siquiera sacar provecho del hombre de más que tuvo durante más de 20 minutos.

Central Corinthians Copa Libertadores Rosario
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