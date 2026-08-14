Central no logró vulnerar la resistencia de Corinthians e igualó sin goles

Rosario Central tuvo las chances más claras de la noche pero no logró vulnerar la resistencia de Corinthians y empató 0-0 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro en el Gigante de Arroyito estuvo marcado por la fricción entre ambos y el dominio del Canalla que no logró materializar en un gol que le hubiera permitido afrontar el juego de vuelta en San Pablo con ventaja en el global, ni siquiera ante la expulsión de Allan Souza a falta de diez minutos para el final del encuentro.