Uno Entre Rios | Ovación | Walter Bou

El concordiense Walter Bou se va de Lanús y seguirá su carrera en Chile

El delantero entrerriano de 32 años será nuevo jugador de O'Higgins. Se marcha a préstamo hasta diciembre sin cargo ni opción de compra.

13 de agosto 2026 · 17:45hs
El concordiense Walter Bou se va de Lanús y seguirá su carrera en Chile.

El concordiense Walter Bou se va de Lanús y seguirá su carrera en Chile.

El concordiense Walter Bou dejará Lanús y continuará su carrera en el fútbol chileno. El delantero entrerriano de 32 años se marchará a préstamo a O'Higgins hasta diciembre de 2026 sin cargo y sin opción de compra, según informó el Granate este jueves en su cuenta de X.

El ex Boca, Gimnasia, Defensa y Justicia, entre otros, había perdido terreno en la consideración del entrenador Mauricio Pellegrino, sobre todo a partir de las contrataciones del colombiano Yoshan Valois y del paraguayo Allan Wlk. De hecho, el oriundo de la ciudad entrerriana de Concordia disputó apenas 20 minutos en la caída ante Unión en el segundo semestre.

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Lo cierto es que el vínculo contractual del futbolista con el club del Sur se extiende hasta diciembre de 2027, por lo que el delantero intentará sumar rodaje en la que será su segunda etapa en el fútbol trasandino (había jugado en Unión La Calera en 2019) para volver a tener una oportunidad con la casaca granate en el corto plazo.

Vale la pena recordar que Bou llegó a Lanús en enero de 2024 proveniente de Vélez. Desde entonces disputó 108 encuentros, en los que anotó 28 goles y ocho asistencias. Además de haber sido nominado al premio Puskas por el impresionante gol de chilena que le convirtió a Tigre en agosto de 2024, levantó dos títulos con el Granate: la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026.

El concordiense Walter Bou jugará en O'higgins

El concordiense Walter Bou se va de Lanús y seguirá su carrera en Chile.

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Walter Bou
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