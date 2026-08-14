Impulsan la creación de una Medalla de Honor para reconocer a los veteranos de Malvinas

Con la Medalla de Honor se busca distinguir a quienes participaron del conflicto de 1982, y a mantener viva la memoria de quienes no regresaron.

La propuesta busca distinguir a quienes participaron del conflicto de 1982, y a mantener viva la memoria de quienes no regresaron.

El diputado provincial Jorge Maier presentó un proyecto de ley para crear la “Medalla de Honor de la Provincia de Entre Ríos”, una distinción destinada a reconocer oficialmente a los veteranos de la Guerra de Malvinas y a los tripulantes del Crucero ARA General Belgrano. La iniciativa fue elaborada de manera conjunta con la Federación de Combatientes de Malvinas de Entre Ríos y busca establecer un homenaje público, oficial y permanente por parte de la Provincia.

La propuesta apunta no sólo a reconocer a quienes participaron del conflicto de 1982, sino también a mantener viva la memoria de quienes no regresaron y transmitir esa historia a las nuevas generaciones. En ese sentido, el proyecto plantea que el homenaje a los veteranos forme parte de una política institucional de Entre Ríos vinculada con la Causa Malvinas.

El presidente del Centro de Veteranos y Combatientes de Paraná y titular de la Federación de Combatientes de Malvinas de Entre Ríos, Oscar Eguías estuvo presente el martes en la reunión de comisión de la Legislatura en la que se analizó la iniciativa. En diálogo con UNO, valoró la propuesta impulsada por Maier y consideró que se trata de un reconocimiento especialmente significativo después de más de cuatro décadas. “Esta medalla va a ser entregada el 2 de abril del año que viene. Es un buen reconocimiento que agradecemos profundamente”, señaló.

La Reforma Previsional fue aprobada y ya es ley en Entre Ríos.

El dirigente destacó que los veteranos ya transitan una etapa avanzada de sus vidas y consideró importante que la Provincia concrete este tipo de homenajes. “Creo que nuestros compañeros merecen este reconocimiento porque ya estamos en el ocaso de nuestra vida y me parece que está bueno que la provincia tenga este tipo de reconocimiento”, expresó.

Causa Malvinas

Eguías remarcó que la tarea de los veteranos no terminó con el regreso de la guerra. Por el contrario, sostuvo que continúan trabajando para que la Causa Malvinas permanezca presente en la sociedad. “Nosotros seguimos siendo combatientes. Combatimos desde las aulas, desde los museos, desde los lugares donde nos empeñamos en dejar ese legado que necesitamos para que Malvinas sea una política de Estado y que jamás se olvide”, afirmó.

En ese sentido, destacó el creciente compromiso de las nuevas generaciones con la cuestión Malvinas. Contó que incluso participan de cumpleaños de niños que eligen esta temática y que los invitan a compartir esos momentos. “Hemos sembrado durante muchos años en soledad, caminando por las escuelas, caminando por tantos lugares donde nos invitaron. Hoy la cosecha es abundante”, sostuvo.

Para Eguías, ese cambio generacional constituye una señal alentadora: “Hay un cambio generacional que ha tomado Malvinas como una causa propia. Por lo tanto, nuestro deber debe seguir siendo malvinizar desde cualquier lugar y que esta llama no se apague jamás”.

La propuesta busca distinguir a quienes participaron del conflicto de 1982, y a mantener viva la memoria de quienes no regresaron.

En este marco, se refirió también al impacto que tuvo el gesto de los jugadores de la Selección argentina al exhibir una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” durante un partido frente a Inglaterra, y consideró que aquella imagen trascendió el ámbito deportivo y permitió que la cuestión Malvinas llegara a públicos de distintos lugares del mundo. “Fue un orgullo, pero fundamentalmente en los días siguientes nos sentimos admirados por el impacto mundial que tuvo”, expresó.

A su vez, destacó que este episodio generó un fuerte aumento de las búsquedas en internet vinculadas con las islas y despertó preguntas sobre dónde están, cuál es su historia y cuál es la posición argentina respecto de la soberanía.

Merecida distinción

De acuerdo con la iniciativa presentada por Maier, serán destinatarios de la distinción aquellos veteranos que sean beneficiarios de la pensión provincial “Héroes Entrerrianos”, establecida por la Ley Nº 9216 y sus modificatorias.

La medalla será confeccionada en plata y tendrá un diseño especialmente vinculado con la identidad provincial y la Causa Malvinas. En su anverso llevará el escudo oficial de Entre Ríos junto con las Islas Malvinas, mientras que en el reverso incluirá una referencia al artículo 34 de la Constitución provincial.

La entrega será pública, honorífica y personal, y estará a cargo del gobernador de la provincia y de los intendentes de cada localidad, durante actos institucionales. La propuesta contempla que las ceremonias involucren a las distintas comunidades entrerrianas y cuenten con la participación de escuelas, asociaciones, familias y vecinos.

La medalla estará acompañada por un diploma oficial en el que constarán el nombre de la persona homenajeada, su condición de excombatiente y su localidad de pertenencia. El documento llevará las firmas del gobernador, del intendente correspondiente, de las autoridades de ambas cámaras de la Legislatura, del presidente del Superior Tribunal de Justicia y del titular de la Federación de Combatientes de Malvinas de Entre Ríos.

El diputado Jorge Maier es el autor del proyecto que impulsa una Medalla de Honor para los héroes de Malvinas

La organización de los actos quedaría a cargo del Poder Ejecutivo provincial, en coordinación con las autoridades locales y la Federación.

Propuesta

“Honrar a los excombatientes y a los tripulantes del General Belgrano no es una concesión, sino un acto de justicia”, sostiene el proyecto en sus fundamentos. Allí se destaca que muchos veteranos regresaron con consecuencias físicas y emocionales que marcaron sus vidas, mientras que otros no volvieron.

La iniciativa también se apoya en el artículo 34 de la Constitución de Entre Ríos, que establece el compromiso provincial con la recuperación de las Islas Malvinas y reconoce la necesidad de desarrollar políticas activas de asistencia, integración y protección de los veteranos de guerra.

A su vez, el proyecto vincula esta propuesta con la Ley Nacional Nº 27.671, que establece la capacitación obligatoria sobre la Cuestión Malvinas para todos los niveles del Estado. En ese marco, los fundamentos remarcan que Malvinas no debe ser entendida solamente como un episodio del pasado, sino como una causa que continúa formando parte de la identidad nacional.

El proyecto lleva como autor al diputado Jorge Maier y cuenta con el acompañamiento como coautores de Lénico Aranda, Mariana Bentos, Silvio Martín Gallay, Mauro Godein, Ruben Rastelli, María Elena Romero, Juan Manuel Rossi, Carolina Streitenberger, Noelia Taborda y Erica Vilma Vázquez, integrantes del bloque Juntos por Entre Ríos.

La propuesta busca de esta manera que el reconocimiento a los veteranos entrerrianos trascienda las conmemoraciones anuales y quede establecido como una política institucional de la Provincia.