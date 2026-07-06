Gualeguaychú: trabajadores inician semana de protestas por ola de despidos

Tras el cierre de UniónBat y de Laboratorios Pyam, radicadas en el Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG) anunciaron una serie de medidas de fuerza

Tras el cierre de UniónBat y de Laboratorios Pyam, radicadas en el Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG) anunciaron una serie de medidas de fuerza

Tras el cierre de UniónBat y de Laboratorios Pyam, radicadas en el Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG) anunciaron una serie de medidas de fuerza

Tras el cierre de UniónBat y de Laboratorios Pyam, radicadas en el Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG) anunciaron una serie de medidas de fuerza

Tras el cierre de UniónBat y de Laboratorios Pyam, empresas radicadas en el Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG) se anunciaron una serie de medidas de fuerza, a partir de este lunes.

Las recientes cesantías dejaron más de un centenar de personas en la calle. El caso más crítico es el de la fábrica de baterías UniónBat , cuyo cierre definitivo dejó a 101 operarios sin empleo . A esto se suman los 11 despidos registrados en Laboratorios Pyam .

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental.

Cronograma de movilizaciones

Los trabajadores, con el respaldo del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos y la CGT local, han definido tres jornadas clave de protesta:

Lunes 6 de julio: A las 13 se realizará una concentración en la rotonda del acceso sur Luis Jeannot Sueyro , justo frente al ingreso al PIG. Se espera que a las 14 se sumen operarios de otras fábricas durante el cambio de turno.

A las 13 se realizará una concentración en la , justo frente al ingreso al PIG. Se espera que a las 14 se sumen operarios de otras fábricas durante el cambio de turno. Miércoles 8 de julio: La protesta se trasladará al cruce de la ruta nacional 14 y la ruta provincial 16 con el fin de otorgar mayor visibilidad nacional al reclamo.

La protesta se trasladará al con el fin de otorgar mayor visibilidad nacional al reclamo. Jueves 9 de julio: Aprovechando los festejos patrios en los Obeliscos de la Costanera, los manifestantes buscarán acercarse al gobernador Rogelio Frigerio o a autoridades provinciales para exigir respuestas institucionales ante la crisis.

Concejales piden políticas locales y alertan por importaciones

El bloque de concejales de Más Para Entre Ríos (PJ) del Concejo Deliberante de Gualeguaychú, integrado por Emiliano Zapata, Delfina Herlax, María Sira Ghisi y Jorge Maradey, manifestó su firme apoyo a los trabajadores y advirtió que "Gualeguaychú no puede quedarse mirando ante la pérdida de puestos de trabajo".

Los ediles fundamentaron su postura señalando que la difícil situación económica nacional exige respuestas desde el ámbito local, instando al municipio a asumir un rol activo en la defensa de la producción.

Entre sus principales argumentos, destacaron la preocupación por el posible reemplazo de la producción nacional por productos importados, lo que profundizaría la agonía del sector industrial.

Asimismo, hicieron hincapié en la vulnerabilidad de los trabajadores despedidos, muchos de los cuales cuentan con décadas de antigüedad y enfrentan serias trabas para reinsertarse en un mercado laboral contraído.

Según expresaron en su comunicado oficial, la defensa del empleo debe ser prioridad porque "cuando una fábrica baja sus persianas, no pierde solamente quien se queda sin empleo: pierde toda la ciudad".