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Manuel Adorni, bajo investigación por movimientos con criptomonedas no declaradas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó operaciones con criptomonedas no declaradas. Legisladores exigen una sesión para este jueves.

10 de mayo 2026 · 21:19hs
Manuel Adorni

Manuel Adorni, bajo investigación por movimientos con criptomonedas no declaradas.

La situación judicial y política que atraviesa Manuel Adorni, acusado por enriquecimiento ilítico, se complica cada vez más: las últimas pruebas reunidas por el fiscal federal Gerardo Pollicita confirmaron que el jefe de Gabinete realizó operaciones con criptomonedas no declaradas.

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Nuevo capítulo en el caso Manuel Adorni

Esta información se suma a las otras tantas, que se vienen recabando hace semanas, y llevó a que los diputados nacionales de los bloques Encuentro Federal y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) exigieran una sesión especial, para el jueves 14 de mayo, con el objetivo de interpelar al funcionario en el Congreso.

Este viernes, en reunión de Gabinete, Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni. 

Reunión de Gabinete: Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni

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Si bien el respaldo del presidente Javier Milei hacia Adorni se mantiene intacto, este tema se consolidó como una de las principales preocupaciones del Gobierno Nacional e intensificó el pedido permanente de la renuncia del jefe de Gabinete, tanto de propios como de ajenos.

Horas atrás, Pollicita confirmó movimientos de dinero digital y operaciones con criptoactivos no declarados por Adorni, según informes de plataformas virtuales recibidos este fin de semana. En este contexto, la investigación sobre la brecha entre sus ingresos y sus gastos avanza, debido a que se detectaron compras y pagos mensuales entre 18.000 y 20.000 dólares, cifras que superan significativamente sus ingresos oficiales.

Hasta el momento, Adorni evitó dar detalles técnicos sobre la causa para “no obstruir a la justicia”, pero afirmó en varias entrevistas y en sus habituales conferencias de prensa que no renunciará y que su situación patrimonial se aclarará. Esta postura, sumado al apoyo de Milei, hace que el jefe de Gabinete resista en su cargo.

Manuel Adorni Investigación Criptomonedas
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