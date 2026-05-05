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Revelaron nuevas escapadas de Manuel Adorni a un "All Inclusive" en Entre Ríos

El vocero Manuel Adorni viajó en 2024 y 2025 a Gualeguaychú; sus escapadas reavivaron la polémica por sus gastos personales.

5 de mayo 2026 · 14:14hs
Revelaron nuevas escapadas de Manuel Adorni a un All Inclusive en Entre Ríos.

Revelaron nuevas escapadas de Manuel Adorni a un "All Inclusive" en Entre Ríos.

Afirman que Manuel Adorni también se hospedó en un exclusivo "All Inclusive" entrerriano. Los viajes del cuestionado funcionario fueron en noviembre de 2024 pero también en 2025, cuando eligió un hotel de campo en una ciudad entrerriana para sus "descansos" de fin de semana.

El vocero presidencial se encuentra en el centro de la polémica tras conocerse detalles de sus gastos personales. Se confirmó que, tanto en noviembre de 2024 como en 2025, visitó la ciudad de Gualeguaychú y optó por hospedarse en un reconocido hotel de campo con modalidad All Inclusive.

Manuel Adorni sigue en el centro del cuestionamiento político.

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Afirmaron que Manuel Adorni también se hospedó en un exclusivo "All Inclusive" entrerriano

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En ambas ocasiones, Adorni realizó una "escapada" familiar, buscando mantener un perfil bajo y pasar desapercibido durante su estadía en la provincia de Entre Ríos, en un contexto en el que el país atraviesa una compleja situación económica.

Los viajes se llevaron a cabo durante fines de semana de noviembre, con una permanencia de viernes a domingo. La estadía del vocero junto a su familia habría tenido un costo cercano al millón y medio de pesos por un plan familiar de tres días y dos noches.

Si bien el establecimiento intentó mantener el hermetismo, trascendió que el funcionario nacional habría solicitado reserva total sobre sus movimientos en la ciudad para evitar el contacto con la prensa.

Cuando el gobierno de Javier Milei creía que el escándalo en torno a Manuel Adorni estaba terminado, la revelación sobre el gasto de $245.000 mil dólares para refaccionar su casa en un country volvió a instalar el tema en las redes sociales.

Según un relevamiento de la consultora Ad Hoc, que mide el pulso de la conversación digital, la novedad sobre la construcción de una cascada en el jardín de la vivienda llevó el tema al primer lugar de la agenda online.

De acuerdo con ese informe, tras la declaración del contratista se registraron más de 124 mil menciones al funcionario en redes sociales. "Los intentos del gobierno por cerrar el tema y retomar la agenda fueron de corto impacto", señaló la consultora.

La revelación sobre la cascada de $3.500 dólares, el detalle que los Adorni se mandaron a construir en Indio Cuá, generó además el quinto pico de menciones desde que estalló la polémica hace dos meses.

"El término 'cascada' fue mencionado más de 27 mil veces en redes sociales y tuvo un pico de búsquedas en Google, superando a temas estables y constantes como 'inflación'", concluyó el informe.

Manuel Adorni Entre Ríos Causa
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