Guillermo Francos: "El tema de Manuel Adorni tenía que haberse terminado mucho antes"

Guillermo Francos dijo que el conflicto con Manuel Adorni “empioja la relación del Gobierno con la ciudadanía”

En medio de la controversia por la situación de Manuel Adorni y las denuncias por sus presuntas inconsistencias patrimoniales, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos consideró que la falta de resolución del tema perjudica al gobierno que lidera Javier Milei. “Yo creo que este tema tenía que haberse terminado mucho antes”, remarcó este jueves. En ese contexto, el ex funcionario libertario enfatizó que la atención mediática sostenida distrae de otros temas urgentes y defendió la necesidad de transparencia, remarcando que la responsabilidad institucional corresponde tanto a Adorni como al presidente y la justicia.

“Me parece que llevamos dos meses y pico hablando de Adorni y hay otros temas en Argentina para conversar”, expresó Francos a Infobae. Allí defendió el reclamo de la senadora Patricia Bullrich para que Adorni finalmente presente su declaración jurada. Añadió que el presidente manifestó su acuerdo con ese pedido y que la justicia debe esclarecer los hechos.

En ese sentido, Francos sostuvo que Adorni debe presentar su declaración jurada sin más demoras, ya que esto es decisivo para garantizar la credibilidad estatal. “Cuando un funcionario ingresa al gobierno, presenta su declaración jurada; cuando sale del gobierno presenta una declaración jurada y en el medio la tiene que presentar anualmente”, explicó el exjefe de Gabinete, quien insistió en que toda demora genera suspicacias y afecta al gobierno nacional.

Consultado sobre la prórroga dispuesta por la oficina anticorrupción hasta el 31 de julio, Francos señaló que estos aspectos no deberían generar debate, ya que son temas irrefutables. Destacó que, si hubo compras recientes de propiedades, estas deben incorporarse al documento que declara el patrimonio, insistiendo que el proceso es claro y directo.

Luego lamentó que la controversia haya desplazado otras prioridades. “A mí lo que me molesta es que estemos dándole vuelta a este tema durante tanto tiempo, siendo el centro de la conversación pública sin que haya una respuesta contundente”, reclamó.

Relación entre el Gobierno y la ciudadanía

En la misma línea, Francos agregó: “Todo esto empioja mucho la relación del gobierno con la ciudadanía y los temas que están pendientes para llevar adelante. Yo creo que sería bueno que se aclare, que se presente la declaración”.

Desde su perspectiva, la persistencia del tema diluye conquistas en áreas clave como inversiones, energía o reformas estructurales. “Pasa que cualquier cosa que vos quieras plantear, volvés otra vez al mismo tema”, lamentó Francos.

De todos modos, el ex jefe de Gabinete evitó opinar sobre la continuidad de Adorni y subrayó que la decisión corresponde exclusivamente al mandatario nacional. Sin embargo, aunque reconoció que las tensiones internas son habituales en la política, advirtió que su exacerbación puede resultar negativa para el funcionamiento del gabinete.

Sobresueldos, el liderazgo de Milei y las internas

Sobre los rumores de sobresueldos y pagos no declarados a funcionarios, Francos fue terminante. Declaró: “Hasta donde yo sé, no hay sobresueldos en el gobierno. Yo jamás cobré un sobresueldo siendo jefe de Gabinete.” Precisó que durante su gestión recibía un salario mensual de tres millones de pesos. Negó conocer casos de pagos irregulares o la existencia de fondos ocultos para ese tipo de desembolsos.

Al referirse al liderazgo del presidente Javier Milei, Francos lo definió como un estilo directo y honesto: “El Presidente es un tipo muy honesto, ¿no? O sea, él no se guarda nada, muestra lo que es y muestra lo que piensa y lo que cree. Poco convencional, sí, totalmente.”

Al respecto, apuntó que siempre pudo expresar sus opiniones, aunque no a veces no fueran compartidas por el Jefe de Estado. Y rechazó pronunciarse sobre decisiones personales de los funcionarios, afirmando que cada uno debe asumir su responsabilidad.

Al analizar el futuro, Francos expresó su convicción de que los resultados concretos de la gestión definirán la percepción de la sociedad sobre el gobierno. En ese sentido, sostuvo que la legitimidad política se apoya en los logros alcanzados.