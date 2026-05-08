Uno Entre Rios | El País | Gabinete

Reunión de Gabinete: Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni

Este viernes se desarrolló una nueva reunión de Gabinete y allí, Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni. En el encuentro se trataron otros temas.

8 de mayo 2026 · 18:45hs
Este viernes

Este viernes, en reunión de Gabinete, Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni. 

El presidente Javier Milei encabezó este viernes en Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete que tuvo dos características principales a lo largo de dos horas y media de duración. La primera fue que el Presidente volvió a ratificar delante de todos sus ministros a Manuel Adorni. Y la segunda fue que los miembros de la gestión libertaria conversaron y sobre el plan de gestión para lo que resta del año y el próximo.

LEER MÁS: Javier Milei no anduvo con vueltas: "Ni en pedo se va Adorni"

Varios cambios se produjeron en el gabinete del municipio que liedra el doctor Francisco Azcué.

Concordia: anunciaron cambios en el gabinete de la Municipalidad

Cuáles son los principales rubros con proyección en el Hot Sale 2026

Cuáles son los principales rubros con proyección en el Hot Sale 2026

Javier Milei y un nuevo respaldo a Manuel Adorni

En ese marco, Milei, ofreció un panorama general y le dio un fuerte respaldo al Jefe de Gabinete. Una muestra más de que el ex vocero presidencial no se moverá de su cargo y que cuenta con gestos y apoyos constantes de parte de la cúpula del partido libertario.

Su intervención duró media hora y luego partió para continuar con su agenda de trabajo en Olivos. Después, de la partida del economista, el ex vocero presidencial tomó el mando del cónclave, quien agradeció a los equipos de cada ministerio por la asistencia para su informe de gestión del Congreso, que presentó el 29 de abril en la Cámara baja.

Hubo tiempo para exponer y dar cuenta de la marcha del plan de gestión de este año y el próximo, junto con detalles de la reestructuración presupuestaria que encaró el Poder Ejecutivo.

También, Adorni dio precisiones sobre los “retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con objetivo a fines de mayo”, según informó Presidencia, y mencionó la necesidad de encarar una revisión de los acuerdos con organismos internacionales.

Para finalizar, Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario del Senado, hablaron de los proyectos legislativos que tendrán discusión parlamentaria.

En este sentido hablaron de la Ley Hojarasca, el súper Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Salud Mental, entre otras iniciativas que el oficialismo conidera relevantes.

Gabinete Javier Milei Manuel Adorni
Noticias relacionadas
Máximo Kirchner expresó los motivos de la ausencia de Cristina en su cirugía

Máximo Kirchner se sometió a una cirugía programada: "Cristina quiso venir pero le sugerí que no lo haga"

condenaron a 20 anos de prision al estilista que asesino a su companero dentro de una peluqueria

Condenaron a 20 años de prisión al estilista que asesinó a su compañero dentro de una peluquería

los obispos argentinos saludaron al papa leon xiv en el aniversario de su pontificado

Los obispos argentinos saludaron al Papa León XIV en el aniversario de su pontificado

Loma Negra paraliza el horno principal de su planta en Olavarría.

Crisis: Loma Negra paraliza el horno principal de su planta en Olavarría

Ver comentarios

Lo último

Capibaras XV aplastó a Yacaré XV en Sauce Viejo

Capibaras XV aplastó a Yacaré XV en Sauce Viejo

El CGE lanza un curso virtual para integrar la IA Generativa en la enseñanza

El CGE lanza un curso virtual para integrar la IA Generativa en la enseñanza

Trenes: suspendieron el servicio Paraná-Estación Jorge Méndez hasta nuevo aviso

Trenes: suspendieron el servicio Paraná-Estación Jorge Méndez hasta nuevo aviso

Ultimo Momento
Capibaras XV aplastó a Yacaré XV en Sauce Viejo

Capibaras XV aplastó a Yacaré XV en Sauce Viejo

El CGE lanza un curso virtual para integrar la IA Generativa en la enseñanza

El CGE lanza un curso virtual para integrar la IA Generativa en la enseñanza

Trenes: suspendieron el servicio Paraná-Estación Jorge Méndez hasta nuevo aviso

Trenes: suspendieron el servicio Paraná-Estación Jorge Méndez hasta nuevo aviso

Reunión de Gabinete: Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni

Reunión de Gabinete: Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni

El Turismo Carretera pone quinta en Termas de Río Hondo

El Turismo Carretera pone quinta en Termas de Río Hondo

Policiales
Nuevamente un animal suelto en la ruta 14 generó un accidente

Nuevamente un animal suelto en la ruta 14 generó un accidente

Falleció el motociclista que cayó al pasar por un lomo de burro en Villaguay

Falleció el motociclista que cayó al pasar por un lomo de burro en Villaguay

Violenta colisión en Paraná: trasladaron a dos jóvenes al hospital San Martín

Violenta colisión en Paraná: trasladaron a dos jóvenes al hospital San Martín

Ruta 14: un operario sufrió la amputación de su pierna en plena traza

Ruta 14: un operario sufrió la amputación de su pierna en plena traza

Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

Ovación
Capibaras XV aplastó a Yacaré XV en Sauce Viejo

Capibaras XV aplastó a Yacaré XV en Sauce Viejo

El Turismo Carretera pone quinta en Termas de Río Hondo

El Turismo Carretera pone quinta en Termas de Río Hondo

El Centro Exalumnos Don Bosco celebra 88 años de vida institucional y deportiva

El Centro Exalumnos Don Bosco celebra 88 años de vida institucional y deportiva

Se viene la Liga Provincial de Clubes Mayores Femenina

Se viene la Liga Provincial de Clubes Mayores Femenina

La sanción del Real Madrid a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

La sanción del Real Madrid a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

La provincia
El CGE lanza un curso virtual para integrar la IA Generativa en la enseñanza

El CGE lanza un curso virtual para integrar la IA Generativa en la enseñanza

Trenes: suspendieron el servicio Paraná-Estación Jorge Méndez hasta nuevo aviso

Trenes: suspendieron el servicio Paraná-Estación Jorge Méndez hasta nuevo aviso

Este martes se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria

Este martes se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria

Día de la Vírgen de Lujan: hay actividades en Paraná

Día de la Vírgen de Lujan: hay actividades en Paraná

Paraná recibirá un congreso dedicado a las literaturas y territorios culturales

Paraná recibirá un congreso dedicado a las literaturas y territorios culturales

Dejanos tu comentario